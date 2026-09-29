GASTRONOMIA

Brasileira que começou lavando pratos ganha prêmio de pizza mais criativa do mundo em competição na Itália; veja como é feita

Carla Dall’Orto Carvalho venceu categoria da Olimpíada da Pizza com receita que nasceu por acaso após erro em uma compra de tomates

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:45

Carla Dall’Orto Carvalho fez a pizza mais criativa em concurso Crédito: Reprodução

Uma compra errada que fez 50 tomates chegarem a uma pizzaria no lugar de apenas cinco acabou se transformando em uma conquista internacional. A pizzaiola capixaba Carla Dall’Orto Carvalho, de 44 anos, ganhou o prêmio de pizza mais criativa durante a Olimpíada da Pizza, realizada em Nápoles, na Itália.

Carla disputou a competição com mais de 350 participantes de 30 países e foi a única brasileira premiada no evento. Ela conquistou o primeiro lugar na categoria “Orto Creativo”, ou “Horta Criativa”, com uma pizza batizada de “La Vincitrice” - “A Vencedora”, em italiano.

Carla Dall’Orto Carvalho fez a pizza mais criativa em concurso 1 de 4

A receita combina tomate seco, mussarela fresca, pesto de manjericão, lascas de queijo grana padano e burrata. Parte dos ingredientes utilizados vem do Espírito Santo, como a mussarela produzida em Alegre e o manjericão cultivado em Santa Leopoldina.

A categoria leva em consideração criatividade culinária, domínio técnico e a utilização harmoniosa de ingredientes ligados à terra, com valorização de verduras, ervas e hortaliças da estação. “É surreal, né? Ver de onde eu vim, com pouco tempo, viver tudo isso, trazer essa alegria para o Brasil e para as pessoas no Espírito Santo é muito gratificante. Sério, eu ainda não sei o tamanho da dimensão disso tudo ainda”, contou Carla.

De lavadora de pratos a campeã

A trajetória da brasileira na profissão começou há apenas quatro anos. Em 2022, Carla entrou em uma pizzaria de Vila Velha, na Grande Vitória, trabalhando como lavadora de pratos.

Em 2025, tornou-se a primeira mulher a vencer uma competição como melhor pizzaiola do Brasil. O resultado garantiu a vaga para participar do campeonato internacional realizado em setembro deste ano em Nápoles.

A pizza que agora lhe rendeu outro troféu também surgiu de maneira inesperada. Carla contou que precisava comprar cinco tomates para preparar uma salada caprese, mas colocou um zero a mais na lista. Em vez de cinco unidades, chegaram 50 tomates - cerca de dez quilos. “Eu fiquei desesperada! Chegou uma caixa de feira, com dez quilos de tomate. Minha patroa falou: ‘Calma, respira’”, relembrou.

Como era junho e o restaurante preparava um cardápio para o Dia dos Namorados, os tomates excedentes foram transformados em tomate seco.

No mesmo período, Carla participou da etapa brasileira do Vera Pizza Napoletana Champion e venceu uma disputa técnica preparando uma pizza marguerita. Quando voltou ao Espírito Santo, recebeu a missão de criar uma pizza para comemorar o resultado e decidiu aproveitar os tomates que haviam sobrado.

Assim nasceu a “La Vincitrice”. A criação entrou para o cardápio da pizzaria, localizada no bairro da Prainha, em Vila Velha, em junho de 2025 e se tornou uma das mais pedidas do estabelecimento. Depois da premiação internacional, clientes passaram a procurar o restaurante especificamente para experimentar a receita vencedora.

Em dias movimentados, Carla chega a preparar cerca de 200 pizzas. Cada uma fica pronta em aproximadamente três a quatro minutos.