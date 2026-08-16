LUTADOR

Brasileiro, ex-servente de pedreiro, chega à Islândia para competição, bate recorde com barra de 420 kg e ganha aplausos de astro de Game of Thrones

Em menos de três anos no powerlifting, Bitelo mais que dobrou a carga que o tornou conhecido nas obras e recebeu o abraço de Hafþór Björnsson



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 21:11

: Montagem reúne os dois momentos que marcaram a trajetória de Bitelo: os sacos de cimento carregados no canteiro de obras e as barras cada vez mais pesadas nas competições. Crédito: (Foto: Divulgação/redes sociais)

Estar acostumado em levantar peso, já estava atrelado a vida de Willian Brito Piovezan antes das competições, das viagens e dos aplausos. Nos canteiros de Nova Granada, no interior de São Paulo, ele vinha embalado em sacos de cimento de 50 kg. Quando o servente carregou quatro de uma só vez, aqueles 200 kg ajudaram a apresentar Bitelo ao público.

Em 7 de agosto de 2026, o peso reapareceu com outra forma e do outro lado do Atlântico. Na cidade islandesa de Selfoss, já não havia papel, cimento ou poeira, mas uma barra carregada com 420 kg. Para reproduzir a carga com os mesmos sacos da obra, seria preciso reunir oito deles e acrescentar mais 20 kg.

Bitelo retirou a barra do chão e alcançou a maior marca de sua carreira. Hafþór Júlíus Björnsson, o gigante que interpretou a Montanha em Game of Thrones, havia levantado a mesma carga naquela prova. Quando o brasileiro terminou, o islandês aplaudiu, aproximou-se e o abraçou. Em menos de três anos no powerlifting, o ex-servente que chamou atenção sob o peso do cimento havia viajado até a Islândia e conseguido impressionar o próprio ator, que deu vida ao personagem de grande estatura na série, obviamente chamado de “Montanha”, pela enorme estatura.

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Força que nasceu na obra

Bitelo trabalhou como servente ao lado do pai e de outros familiares dos 12 aos 23 anos. A força empregada no trabalho começou a aparecer em gravações nas quais carregava sacos de cimento, levantava mesas de bilhar, estruturas usadas em obras e até partes de veículos.

As demonstrações deixaram de ser apenas curiosidades quando ele começou a direcionar os treinos ao powerlifting, entre o fim de 2023 e o início de 2024. Em junho daquele ano, na primeira competição documentada, chegou a 331 kg no levantamento terra e conquistou títulos nas categorias Open e Júnior do Campeonato Brasileiro.

Quatro meses depois, Bitelo viajou à Eslováquia para o Mundial da GPC. Somou 315 kg no agachamento, 190 kg no supino e 350 kg no levantamento terra. Os 855 kg acumulados nas três provas garantiram a vitória na categoria Open até 140 kg.

Barra acabou ficando mais pesada

A progressão continuou em 2025. O paulista ergueu 370 kg no Arnold Sports Festival South America, chegou a 385 kg em uma competição na Polônia e encerrou outubro com 390 kg em Balneário Camboriú.

O número redondo que perseguia apareceu em 14 de junho de 2026, em Fortaleza. Bitelo levantou 400 kg pela primeira vez. Na mesma competição, completou 350 kg no agachamento e 212,5 kg no supino, fechando um total de 962,5 kg.

Menos de dois meses separaram os 400 kg no Ceará dos 420 kg na Islândia. Convidado apenas para a disputa do levantamento terra, ele não participou das demais provas e, por isso, não concorreu ao título geral do Iceland’s Strongest Man.

Modalidades mudam a comparação

Os números são próximos, mas pertencem a ambientes esportivos diferentes. A marca de 400 kg foi registrada no powerlifting, com suas próprias regras e critérios de homologação. Já os 420 kg saíram em uma prova de strongman. Por isso, o resultado islandês não se transforma automaticamente em um novo recorde federativo do powerlifting.

A diferença não diminui o peso retirado do chão. Naquela prova, Bitelo alcançou a mesma carga de Hafþór. O islandês, porém, permanece distante no recorde mundial absoluto: em setembro de 2025, ergueu 510 kg no Campeonato Mundial de levantamento terra, em Birmingham, de acordo com o Guinness World Records.

Desde os 350 kg do Mundial de 2024, Bitelo acrescentou 70 kg à sua maior marca competitiva divulgada. A evolução ocorreu em menos de dois anos e antes de ele completar três anos dedicado ao powerlifting.

Durante anos, a força de Bitelo foi medida em sacos de cimento. Depois, passou a ser contada em anilhas, campeonatos e viagens. O servente que chamou atenção ao carregar 200 kg no interior de São Paulo chegou a Selfoss e retirou 420 kg do chão.