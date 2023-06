Brasileiro sofre agressões em ataque xenofóbico em Portugal

Um brasileiro, que tem cidadania portuguesa e trabalha com fiscalização de obras, foi espancado em Portugal, por um homem que questionou a nacionalidade do pernambucano em Braga, cidade onde mora.



O caso aconteceu no último sábado (10), durante o Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas. Durante o feriado no país, Saulo Jucá, que é engenheiro civil, estava em uma cafeteria conversando com o proprietário do estabelecimento, quando foi abordado pelo homem com sinais de embriaguez.