CONFUSÃO EM ALTO MAR

Briga com facão causa confusão e barco com cerca de 60 imigrantes vira no Caribe; dois morrem e há desaparecidos

Sobreviventes relataram que homem atacou passageiros durante a travessia; ocupantes foram lançados ao mar sem coletes salva-vidas e passaram mais de 12 horas na água

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16:02

Barco virou com imigrantes Crédito: Reprodução

Duas pessoas morreram e várias estão desaparecidas depois que uma embarcação com cerca de 60 imigrantes virou no Caribe durante uma briga envolvendo um homem armado com um facão. O grupo tentava chegar a Porto Rico quando a confusão começou na noite de domingo (27).

Segundo relatos de sobreviventes, várias pessoas foram feridas pelo homem que portava o facão. Em meio à confusão, a pequena embarcação virou e lançou os ocupantes ao mar. Eles estavam sem coletes salva-vidas.

O motivo que provocou a briga não foi informado.

O naufrágio teria ocorrido por volta das 23h de domingo. Os sobreviventes permaneceram mais de 12 horas na água até serem avistados por outra embarcação, por volta do meio-dia de segunda-feira (28).

As autoridades foram acionadas e a Guarda Costeira dos Estados Unidos iniciou a operação de resgate a aproximadamente 15 quilômetros da Ilha de Mona.

Pelo menos 40 pessoas foram retiradas da água com vida. Duas foram encontradas mortas e outras permaneciam desaparecidas.

Imagens aéreas divulgadas pela Guarda Costeira mostram a embarcação no mar durante a operação, enquanto um helicóptero de emergência se aproxima do local.

Origem dos imigrantes não foi divulgada

Até o momento, não foi informado de onde a embarcação havia partido nem a nacionalidade das pessoas que estavam a bordo.

O grupo tentava desembarcar em Porto Rico, território não incorporado dos Estados Unidos com status de Estado Livre Associado.

As buscas pelos desaparecidos continuavam após o resgate dos sobreviventes.