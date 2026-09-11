RECEITA

Brigadeirão supercremoso é feito usando apenas liquidificador e micro-ondas e fica pronto em 10 minutos

Receita prática leva poucos ingredientes, é feita no liquidificador e dispensa forno e banho-maria

Fernanda Varela

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17:33

Depois de pronto, leve à geladeira antes de desenformar. Além de ficar mais gostoso, ele ganha a consistência ideal Crédito: Reprodução

Quem gosta de brigadeiro vai amar uma versão ainda mais cremosa e fácil de preparar. O brigadeirão de micro-ondas leva ingredientes simples, fica pronto em poucos minutos e é uma ótima opção para quando bate aquela vontade de comer uma sobremesa de chocolate sem ter muito trabalho.

Além de dispensar o forno convencional e o banho-maria, a receita praticamente não faz sujeira: basta bater os ingredientes no liquidificador, colocar em uma forma própria para micro-ondas e esperar cozinhar.

Veja dicas para fazer um brigadeirão extra cremoso 1 de 5

Receita de brigadeirão:

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite (200 g)

3 ovos

1 xícara de chocolate em pó

1 colher (sopa) de manteiga

Chocolate granulado para finalizar

Modo de preparo

Coloque no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, os ovos, o chocolate em pó e a manteiga. Bata até conseguir uma mistura lisa e homogênea.

Unte levemente com manteiga uma forma com furo no meio própria para micro-ondas. Despeje a mistura e leve ao aparelho em potência alta por cerca de 8 a 10 minutos. O tempo pode variar de acordo com a potência do micro-ondas.

Para saber se está pronto, observe as laterais: elas devem estar firmes, enquanto o centro pode permanecer levemente cremoso. Evite cozinhar demais, já que o brigadeirão ganha mais consistência enquanto esfria.

Espere amornar antes de desenformar. Depois, leve à geladeira por pelo menos uma hora. Na hora de servir, cubra com bastante chocolate granulado.

Diquinhas para deixar o brigadeirão perfeito

Use uma forma de vidro, silicone ou plástico que seja indicada para micro-ondas. Nunca coloque uma forma de metal no aparelho.

Para um sabor mais intenso e menos doce, prefira chocolate em pó no lugar de achocolatado.

Não espere o brigadeirão ficar completamente duro dentro do micro-ondas. Se passar do ponto, ele pode perder a textura cremosa.

Deixar a sobremesa gelar antes de desenformar ajuda a ganhar consistência e diminui o risco de quebrar.