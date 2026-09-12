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Bruna Biancardi reage a acusação de estar com Neymar por dinheiro: 'Acham que sou gastadeira'

Influenciadora falou sobre as críticas que recebe desde o início do relacionamento com o jogador e contou como passou a lidar com as especulações sobre sua vida pessoal

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 11:38

Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi voltou a falar sobre um dos assuntos que mais cercaram seu relacionamento com Neymar desde o início: a acusação de que estaria com o jogador por interesse financeiro. Em entrevista ao programa Ká Entre Nós, apresentado por Karoline Lima, a influenciadora afirmou que sempre teve uma vida estruturada e que se incomodava com a imagem criada sobre ela nas redes sociais.

"Acham que sou bobinha, que não sei de nada e que sou interesseira. Dizem que estou com o meu marido só por interesse. Isso não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Também acham que sou gastadeira, mas sou mão de vaca", afirmou.

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Bruna contou que, principalmente no começo da relação, sentia vontade de provar para o público que já tinha uma boa condição financeira antes de conhecer Neymar. Com o tempo, porém, percebeu que tentar convencer os outros não mudaria as opiniões de quem já havia formado um julgamento sobre ela.

"Eu trabalho, tenho uma família boa e sempre tive uma vida estruturada. Queria que soubessem isso de mim, mas não adianta. Quem quer falar, fala", declarou.

A influenciadora também foi questionada se teria se apaixonado por Neymar caso não soubesse que ele era um dos jogadores mais famosos do mundo. Para ela, a resposta seria a mesma. Segundo Bruna, a fama perde importância na convivência diária.

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"Com o passar do tempo, o que fica é o que a pessoa é. Eu teria conhecido ele da mesma forma", disse.

A influenciadora também falou que a dimensão da fama do marido acaba ficando em segundo plano dentro de casa. Ela descreveu Neymar como uma pessoa simples e humilde e afirmou que ele participa da rotina das filhas, ajudando nos cuidados e nas tarefas familiares. É justamente quando o casal está longe de casa, em eventos ou partidas, que ela volta a perceber a proporção da exposição do jogador.

Bruna e Neymar assumiram publicamente o relacionamento em abril de 2022. Depois de um período marcado por idas e vindas, os dois reataram em 2024. Atualmente, são pais de Mavie, nascida em outubro de 2023, e Mel, que nasceu em julho de 2025. O casal também espera a terceira filha.

'Ele me enganou direitinho'

Apesar da imagem de tranquilidade que Neymar pode transmitir em algumas situações, Bruna afirmou que a primeira impressão que teve do jogador não correspondia exatamente ao que viria depois. "Quando conheci, ele fingiu que era muito calminho. Eu falo que ele me enganou direitinho. Depois, passei muito perrengue. Foi sofrido", brincou.

As dificuldades do relacionamento também se misturaram à exposição constante nas redes sociais. Bruna contou que chegou a tentar controlar a maneira como era vista pelo público, principalmente para combater as críticas que recebia.

"Eu queria mudar tudo o que as pessoas pensavam e não deixar que falassem certas coisas sobre mim. Depois, entendi que não tenho esse controle. Fazia mal para mim, para a minha vida e para o meu relacionamento", explicou.

Durante a entrevista, Bruna ainda falou sobre a culpa materna e sobre o desafio de conciliar a criação das filhas com trabalho, casamento e vida pessoal. Ela afirmou que ama ser mãe, mas não quer que a maternidade seja a única definição de quem é. Para a influenciadora, também é importante preservar seus lados como mulher, profissional e esposa.