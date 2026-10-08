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Bruna Biancardi se incomoda com suposta sósia e manda notificação extrajudicial para a moça

Bruna Hember afirmou ter recebido uma notificação após brincadeira no TikTok e pediu que seguidores parem de compará-la à esposa de Neymar

Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 15:25

Bruna Hember usou as redes sociais para afirmar que recebeu uma notificação extrajudicial de Bruna Biancardi Crédito: Reprodução

Uma brincadeira durante uma transmissão ao vivo no TikTok acabou provocando um desentendimento envolvendo Bruna Biancardi, esposa do jogador Neymar Jr., e a cantora e influenciadora Bruna Hember. Nesta quinta-feira (8), Hember afirmou que recebeu uma notificação extrajudicial após ser comparada à famosa durante uma live com MC Poze do Rodo.

A situação começou quando o funkeiro percebeu uma semelhança entre as duas e fez comentários bem-humorados sobre a aparência da cantora. Durante a conversa, ele chegou a perguntar se estava falando com a mulher de Neymar. "Qual foi? Teu rosto não é estranho não… Tu não é a mulher do Neymar? Mulher do Neymar eu tô fora… É sósia? Meu chat não mente pra mim não", brincou o artista.

Na ocasião, Bruna Hember negou ser sósia de Biancardi. Mesmo assim, o vídeo repercutiu nas redes sociais e gerou comparações entre as duas.

Bruna Biancardi e Neymar 1 de 15

Cantora diz que recebeu notificação extrajudicial

Após a repercussão, Hember publicou um esclarecimento e afirmou ter recebido uma notificação extrajudicial relacionada ao episódio. Segundo ela, a situação causou preocupação com possíveis consequências para sua carreira.

A influenciadora explicou que as brincadeiras faziam parte de um personagem utilizado durante as chamadas batalhas do TikTok, modalidade em que criadores de conteúdo participam de transmissões ao vivo. "Quero esclarecer que essas brincadeiras faziam parte de um personagem e de uma trollagem durante as batalhas, justamente para brincar com as pessoas que acabavam me confundindo com ela", declarou.

Hember afirmou que, após a notificação, decidiu não voltar a abordar o assunto nem fazer referências à esposa de Neymar. "Fiquei preocupada com a possibilidade de isso trazer algum prejuízo para mim, inclusive em relação ao meu próprio nome, que de fato é Bruna", disse.

Em outro vídeo, a cantora reforçou que não pretende ser reconhecida como sósia de Biancardi e negou ter realizado procedimentos estéticos para se parecer com ela. "Eu nunca tentei me parecer com ninguém, vocês falam do meu nariz… Eu nunca fiz plástica no meu nariz pra tentar me parecer com alguma outra pessoa. Eu sou simplesmente eu, tenho minha carreira, sou cantora no TikTok", afirmou.

A artista também pediu que o público interrompa as comparações, para evitar novos desdobramentos. "Essa brincadeira acabou não chegando de bom tom na pessoa e medidas judiciais foram tomadas. Então, pra que eu não me prejudique, eu peço que vocês parem de comparar. Vou continuar seguindo minha vida como eu sempre fiz", completou.

Apesar de Hember mencionar medidas judiciais, o procedimento relatado por ela foi uma notificação extrajudicial, que não significa necessariamente a existência de um processo na Justiça.