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Bruna Marquezine e Shawn Mendes curtem festa de casamento de Leo Fuchs em Noronha; veja fotos

Welcome party reuniu ainda Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Carolina Dieckmann e outros famosos; cerimônia oficial será realizada no sábado (14)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 21:38

Bruna, Shawn e outros famosos participaram da festa de boas-vindas do casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira
Bruna, Shawn e outros famosos participaram da festa de boas-vindas do casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine e Shawn Mendes estão entre os famosos que desembarcaram em Fernando de Noronha para celebrar o casamento do produtor cultural Leo Fuchs com o escritor e professor universitário Gustavo Oliveira. Na noite desta quarta-feira (11), os convidados participaram de uma festa de boas-vindas, a chamada welcome party, que antecipou a cerimônia marcada para sábado (14).

O encontro reuniu nomes conhecidos, como Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, padrinhos da união, além de Carolina Dieckmann, Camila Coelho e Rodrigo Simas. Registros compartilhados nas redes sociais mostram os convidados reunidos com os noivos e dão uma prévia dos looks escolhidos para a celebração.

Famosos em Noronha para o casamento de Leo Fuchs

Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Giovanna Ewbank e outros famosos participaram da festa de boas-vindas do casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Giovanna Ewbank e outros famosos participaram da festa de boas-vindas do casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Giovanna Ewbank e outros famosos participaram da festa de boas-vindas do casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Giovanna Ewbank e outros famosos participaram da festa de boas-vindas do casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Giovanna Ewbank e outros famosos participaram da festa de boas-vindas do casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Giovanna Ewbank e outros famosos participaram da festa de boas-vindas do casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Giovanna Ewbank e outros famosos participaram da festa de boas-vindas do casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Giovanna Ewbank e outros famosos participaram da festa de boas-vindas do casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Giovanna Ewbank e outros famosos participaram da festa de boas-vindas do casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução/Instagram
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Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Giovanna Ewbank e outros famosos participaram da festa de boas-vindas do casamento de Leo Fuchs e Gustavo Oliveira, em Fernando de Noronha por Reprodução/Instagram

A festa teve karaokê, uma escolha que, segundo Leo Fuchs, combina com o estilo do casal. O produtor cultural contou que a ideia foi receber os amigos em um clima descontraído antes do casamento.

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Entre os visuais que chamaram atenção, Giovanna Ewbank apostou em um minivestido dourado de tricô metalizado, com estampa de felino. Carolina Dieckmann escolheu um vestido longo de modelagem assimétrica, enquanto Camila Coelho apareceu com uma peça artesanal de crochê, aplicações de conchas e búzios.

Leo e Gustavo estão juntos desde 2023. Os dois se conheceram pelo Instagram, após uma publicação relacionada ao programa Surubaum, apresentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank e dirigido por Leo. O pedido de casamento aconteceu em agosto de 2025, na Costa Amalfitana, na Itália.

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