SOLIDARIEDADE

Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas em ação social; veja vídeo

Durante a ação, os voluntários distribuíram mais de 3 mil quentinhas, além de bebidas para pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social

Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 18:06

Bruna Marquezine e Shawn Mendes surpreenderam fãs em ação social Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Bruna Marquezine e o namorado, o cantor canadense Shawn Mendes, surpreenderam os fãs e seguidores nas redes sociais ao participarem como voluntários de uma distribuição de quentinhas no Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira (31).

Em um vídeo publicado pela ONG Macarrão com Salsicha, é possível ver Bruna e Shawn, assim como outros participantes do projeto, cercados por adultos e crianças, em momentos de descontração.

Shawn Mendes e Bruna Marquezine 1 de 8

Durante a ação, os voluntários distribuíram 3.315 quentinhas, além de bebidas para pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social.

“Foi lindo! Mais uma segunda de muito amor que entregamos 3.315 quentinhas para quem mais precisa”, escreveu a ONG na publicação. “Agradecemos a Deus por nos permitir viver isso e a todos que nos ajudam a tornar esse projeto do macarrão com salsicha possível.”

Nos comentários, fãs do casal elogiaram o trabalho social e a participação dos famosos. “Que coisa mais linda duas personalidades permitirem o uso da imagem para alavancar um projeto social tão lindo. Eles ajudaram duas vezes! Espero que com essa visibilidade maior, a ajuda de se multiplique!”, disse Erica Grego.

“Que Deus abençoe sempre suas vidas Bruna e Shawn Mendes”, desejou uma pessoa. “Que Deus abençoe sempre vocês, é de pessoas como vocês que o mundo precisa cada vez mais”, celebrou outra.