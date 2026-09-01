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Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas em ação social; veja vídeo

Durante a ação, os voluntários distribuíram mais de 3 mil quentinhas, além de bebidas para pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 18:06

Bruna Marquezine e Shawn Mendes surpreenderam fãs em ação social
Bruna Marquezine e Shawn Mendes surpreenderam fãs em ação social Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Bruna Marquezine e o namorado, o cantor canadense Shawn Mendes, surpreenderam os fãs e seguidores nas redes sociais ao participarem como voluntários de uma distribuição de quentinhas no Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira (31).

Em um vídeo publicado pela ONG Macarrão com Salsicha, é possível ver Bruna e Shawn, assim como outros participantes do projeto, cercados por adultos e crianças, em momentos de descontração.

Shawn Mendes e Bruna Marquezine

Shawn Mendes e Bruna Marquezine em Sâo Conrado por Reprodução
Shawn Mendes e Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes postou foto de Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes e Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes e Bruna Marquezine na praia de São Conrado por Reprodução | Redes Sociais
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes desembarcam em Salvador para curtir Carnaval por Dilson Silva Webert Belicio / Tom Zé Fonseca /Agnews
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Shawn Mendes e Bruna Marquezine em Sâo Conrado por Reprodução

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Durante a ação, os voluntários distribuíram 3.315 quentinhas, além de bebidas para pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social.

“Foi lindo! Mais uma segunda de muito amor que entregamos 3.315 quentinhas para quem mais precisa”, escreveu a ONG na publicação. “Agradecemos a Deus por nos permitir viver isso e a todos que nos ajudam a tornar esse projeto do macarrão com salsicha possível.”

Nos comentários, fãs do casal elogiaram o trabalho social e a participação dos famosos. “Que coisa mais linda duas personalidades permitirem o uso da imagem para alavancar um projeto social tão lindo. Eles ajudaram duas vezes! Espero que com essa visibilidade maior, a ajuda de se multiplique!”, disse Erica Grego.

“Que Deus abençoe sempre suas vidas Bruna e Shawn Mendes”, desejou uma pessoa. “Que Deus abençoe sempre vocês, é de pessoas como vocês que o mundo precisa cada vez mais”, celebrou outra.

Além da distribuição, os alimentos também são preparados por voluntários, às segundas-feiras. Quem quiser ajudar, pode contribuir com doação de alimentos em pontos de arrecadação, como Paróquia Santo Agostinho, Paróquia Santa Mônica e Paróquia Santa Rita de Cássia. Qualquer valor pode ser doado por PIX através da chave psarj.macarrao@gmail.com.

Tags:

Bruna Marquezine Shawn Mendes Bruna Marquezine E Shawn Mendes

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