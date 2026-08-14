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Bruna Marquezine e Shawn Mendes visitam projeto social na Angola

Atriz e cantor estiveram na aldeia Nissi, que presta apoio a crianças, órfãos, viúvas e pessoas com albinismo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 17:26

Bruna Marquezine e Shawn Mendes fizeram foto com jovem na Angola
Bruna Marquezine e Shawn Mendes fizeram foto com jovem na Angola Crédito: Reprodução | TikTok

Bruna Marquezine e Shawn Mendes estão rodando o mundo. Após uma temporada no Brasil, os dois viajaram para a Angola, nesta sexta-feira (14) e foram clicados durante uma visita social e humanitária à aldeia Nissi, localizada em Kuito, na província do Bié.

As imagens do casal circularam nas redes sociais. Os dois estão na companhia dos melhores amigos do astro canadense, Brian e Prash.

Eles posaram com um jovem, que agradeceu o encontro dizendo: “obrigado por nos visitarem”.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes

Bruna Marquezine e Shawn Mendes em Los Angeles por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntos em Alagoas por Reprodução/Redes Sociais
TMZ chama Bruna Marquezine de señorita após affair com Shawn Mendes  por Reprodução/Redes Sociais
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntos em Alagoas por Reprodução/Redes Sociais
Bruna Marquezine e Shawn Mendes juntos em Alagoas por Reprodução/Instagram
Mansão de luxo com diária de R$ 25 mil é o refúgio de Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Réveillon. por Reprodução/instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes em aeroporto por Reprodução | X
Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos em praia do Rio de Janeiro por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes com camisa do Brasil por Reprodução/Redes Sociais
Selfie de Shawn Mendes com os fãs por Reprodução/Redes Sociais
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Shawn Mendes é flagrado em cobertura no Rio ao lado de morena, apontada como Bruna Marquezine por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução
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Shawn Mendes passou por diversos locais da capital baiana por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Brazil News
Bruna Marquezine e Shawn Mendez juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendez juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendez juntinhos no show de Dua Lipa em SP por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no show de Dua Lipa por Reprodução
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Shawn Mendes no Candyall Guetho Square por Reprodução
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Bruna Marquezine e Shawn Mendes em Los Angeles por Reprodução/Instagram

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A atriz e o cantor estiveram na aldeia Nissi, que presta apoio a crianças, órfãos, viúvas e pessoas com albinismo.

Essa não é a primeira vez de Bruna no país africano. Há sete anos, em 2019, ela participou de uma viagem missionária com as amigas Priscilla e Alyne Alcantara, além da presença do pastor Esmael Sebastião.

Bruna e Shawn estavam no Brasil há mais de dois meses. Nesse período, o cantor tinha ido várias vezes para o Rio de Janeiro e São Paulo, acompanhando a atriz em diferentes eventos.

Shawn Mendes, inclusive, conheceu pontos turísticos e experimentou comidas brasileiras durante um passeio à feira com a namorada e os sogros.

O casal ainda comemorou no país o aniversário de 31 anos de Bruna indo ao Morro da Providência, no Centro do Rio, para festejar o momento com crianças que participam do projeto Casa Amarela Providência.

Tags:

Bruna Marquezine Shawn Mendes

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