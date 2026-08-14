Bruna Marquezine e Shawn Mendes visitam projeto social na Angola

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Felipe Sena
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 17:26
Bruna Marquezine e Shawn Mendes estão rodando o mundo. Após uma temporada no Brasil, os dois viajaram para a Angola, nesta sexta-feira (14) e foram clicados durante uma visita social e humanitária à aldeia Nissi, localizada em Kuito, na província do Bié.
As imagens do casal circularam nas redes sociais. Os dois estão na companhia dos melhores amigos do astro canadense, Brian e Prash.
Eles posaram com um jovem, que agradeceu o encontro dizendo: “obrigado por nos visitarem”.
Bruna Marquezine e Shawn Mendes
A atriz e o cantor estiveram na aldeia Nissi, que presta apoio a crianças, órfãos, viúvas e pessoas com albinismo.
Essa não é a primeira vez de Bruna no país africano. Há sete anos, em 2019, ela participou de uma viagem missionária com as amigas Priscilla e Alyne Alcantara, além da presença do pastor Esmael Sebastião.
Bruna e Shawn estavam no Brasil há mais de dois meses. Nesse período, o cantor tinha ido várias vezes para o Rio de Janeiro e São Paulo, acompanhando a atriz em diferentes eventos.
Shawn Mendes, inclusive, conheceu pontos turísticos e experimentou comidas brasileiras durante um passeio à feira com a namorada e os sogros.
O casal ainda comemorou no país o aniversário de 31 anos de Bruna indo ao Morro da Providência, no Centro do Rio, para festejar o momento com crianças que participam do projeto Casa Amarela Providência.