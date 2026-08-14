RODANDO O MUNDO

Bruna Marquezine e Shawn Mendes visitam projeto social na Angola

Atriz e cantor estiveram na aldeia Nissi, que presta apoio a crianças, órfãos, viúvas e pessoas com albinismo

Felipe Sena

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 17:26

Bruna Marquezine e Shawn Mendes fizeram foto com jovem na Angola Crédito: Reprodução | TikTok

Bruna Marquezine e Shawn Mendes estão rodando o mundo. Após uma temporada no Brasil, os dois viajaram para a Angola, nesta sexta-feira (14) e foram clicados durante uma visita social e humanitária à aldeia Nissi, localizada em Kuito, na província do Bié.

As imagens do casal circularam nas redes sociais. Os dois estão na companhia dos melhores amigos do astro canadense, Brian e Prash.

Eles posaram com um jovem, que agradeceu o encontro dizendo: “obrigado por nos visitarem”.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes 1 de 34

A atriz e o cantor estiveram na aldeia Nissi, que presta apoio a crianças, órfãos, viúvas e pessoas com albinismo.

Essa não é a primeira vez de Bruna no país africano. Há sete anos, em 2019, ela participou de uma viagem missionária com as amigas Priscilla e Alyne Alcantara, além da presença do pastor Esmael Sebastião.

Bruna e Shawn estavam no Brasil há mais de dois meses. Nesse período, o cantor tinha ido várias vezes para o Rio de Janeiro e São Paulo, acompanhando a atriz em diferentes eventos.

Shawn Mendes, inclusive, conheceu pontos turísticos e experimentou comidas brasileiras durante um passeio à feira com a namorada e os sogros.