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Bruna Marquezine entra em série da Netflix com Orlando Bloom e Elijah Wood

Atriz brasileira estará na terceira temporada de Magnatas do Crime, produção de Guy Ritchie que terá oito episódios e já começou a ser gravada no Reino Unido e em Marrocos

Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 16:00

Bruna Marquezine foi anunciada na tercera temporada de Magnatas do Crime, série da Netflix Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine foi anunciada no elenco da terceira temporada de Magnatas do Crime, série da Netflix criada por Guy Ritchie. A atriz brasileira dividirá a produção com nomes conhecidos de Hollywood, como Orlando Bloom e Elijah Wood, além de retornar ao universo da atuação internacional após participar do filme Besouro Azul, lançado em 2023.

O anúncio foi feito pela plataforma nesta sexta-feira (23). As gravações dos novos episódios já estão em andamento no Reino Unido e em Marrocos. Ainda não foram divulgados detalhes sobre a personagem de Bruna nem uma data de estreia para a nova temporada.

A produção terá oito episódios e contará novamente com Theo James, protagonista da trama, além de Kaya Scodelario, Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones, Jasmine Blackborow e Maya Jama.

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Lançada em 2024, Magnatas do Crime acompanha Eddie Horniman, personagem de Theo James, que herda uma propriedade da família e descobre que o local abriga um negócio ilegal de produção de maconha. A partir dessa descoberta, o aristocrata passa a se envolver com o crime organizado britânico, enquanto tenta lidar com as responsabilidades herdadas e as disputas desse universo.

A terceira temporada deve aprofundar a transformação do protagonista diante do poder e da violência. Em entrevista à Reuters, Theo James comentou que a história explora os efeitos da riqueza herdada e de séculos de tradição aristocrática sobre o comportamento de uma pessoa.