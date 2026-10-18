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Bruna Marquezine faz confissão sobre ex-namorados e dispara: 'Fui roubada'

Aos 31 anos, a atriz abriu o jogo sobre a sua busca por paz nas relações

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 08:41

Bruna Marquezine
Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Bruna Marquezine revelou detalhes inéditos sobre seus antigos namoros e o peso da rotina de gravações. Durante o podcast 'É noia minha?', de Camila Fremder, ela confessou que já foi a "roubada" em antigos relacionamentos e contou como a idade mudou suas prioridades no amor e na carreira.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes em Semana de Moda de Milão

Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine por Reprodução/Instagram
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Shawn Mendes por Reprodução/Instagram
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Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução/Instagram

Na TV desde os cinco anos, Bruna explicou que o trabalho sempre se misturou com quem ela é de verdade. Por muito tempo, a atriz lidou com muita cobrança em relação à profissão. "Minha relação com meu trabalho é identitária. Se está tudo bem no meu trabalho, está tudo bem comigo. Se não estou trabalhando, não existo", relembrou. Hoje, ela comemora conseguir separar as coisas: "Acho que é uma das primeiras fases da minha vida em que o trabalho não é mais quem eu sou. Isso é muito legal".

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Ainda sobre a carreira, Marquezine disse que a atuação praticamente a escolheu. Apesar de se considerar com sorte por amar o que faz, ela revelou que luta diariamente para se desligar da pressão. "Vivi muitos anos com uma frustração constante, de que nada do que você fez está bom o suficiente. Precisa de mais e mais", confessou.

Ao falar da segunda temporada da série 'Amor da minha vida' (Disney+), Bruna comparou a protagonista Bia com sua própria vida. Foi aí que admitiu já ter sido uma parceira complicada no passado. "Eu acho que tive fases da minha vida em que fui meio roubada para alguém também. Com a melhor das intenções, não querendo ser. Olhando para trás hoje, eu falo: 'Cara, não sei se estava na minha melhor fase ali'", avaliou. Ela ainda brincou dizendo que, diferente da apresentadora do podcast, não pode dizer que nunca voltou com ex-namorado.

Namorando o cantor Shawn Mendes, Bruna garantiu que as declarações clichês ficaram para trás. Ela disse que jogou fora as antigas expectativas e agora busca apenas maturidade a dois. "Todas as frases que eu idealizava que queria ouvir da boca do parceiro, todas as provas de amor e atitudes, esquece. Joga tudo fora. De nada serve. É outra coisa agora que acho linda, romântica, sexy", concluiu a atriz, apaixonada pela fase de estabilidade.

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Bruna Marquezine Bruna Marquezine E Shawn Mendes

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