Bruna Marquezine, Shawn Mendes e mais famosos curtem festa de pré-casamento de Leo Fuchs em Noronha; veja fotos

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Heider Sacramento
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 21:10
Bruna Marquezine e Shawn Mendes estão entre os famosos que participaram da festa de pré-casamento do produtor cultural Leo Fuchs com o professor universitário Gustavo Oliveira, nesta quinta-feira (12), em Fernando de Noronha. A celebração, no formato de uma White Party, reuniu artistas e personalidades em clima de contagem regressiva para a cerimônia oficial, marcada para sábado (14).
Realizado no restaurante Cacimba Noronha, o evento também contou com a presença de Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Carolina Dieckmann, Fernanda Rodrigues e Fernanda Paes Leme. A gastronomia da noite foi assinada pelo chef Auricélio Romão, segundo a revista Quem.
Famosos em Noronha para o casamento de Leo Fuchs
A festa é mais um capítulo da programação organizada para receber os convidados na ilha. Na quarta-feira (11), Leo e Gustavo promoveram uma welcome party, com karaokê e clima descontraído. “Essa festa é bem a nossa cara. E um karaokê foi pensado para receber nossos convidados”, contou o produtor.
Leo Fuchs, de 45 anos, e Gustavo estão juntos desde 2023. O casamento será realizado neste sábado, em Fernando de Noronha, com a presença de amigos e familiares que viajaram para acompanhar a celebração.