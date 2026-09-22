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Bruno Avelar arrematou item de Neymar por R$ 2,6 milhões e celebrou parceria meses antes de morrer

Empresário, que morreu no acidente de helicóptero com o cantor Rick, era próximo ao jogador e atuava como apresentador dos leilões beneficentes do Instituto Projeto Neymar Jr.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:11

Neymar e Bruno Avelar
Neymar e Bruno Avelar Crédito: Reprodução

Bruno Avelar, de 41 anos, que morreu no acidente de helicóptero que também matou o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, construiu nos últimos anos uma relação próxima com Neymar e com projetos ligados à família do jogador. O empresário chegou a desembolsar R$ 2,6 milhões por um lote em um leilão beneficente promovido pelo Instituto Projeto Neymar Jr., em 2025.

Avelar trabalhava com mentoria e networking corporativo e também se tornou apresentador oficial dos leilões beneficentes realizados pelo instituto.

Lívia Avelar e Bruno Avelar estavam casados há menos de dois meses

Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
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Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
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Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
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Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
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Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram

No evento de 2025, o empresário foi responsável por um dos principais lances da noite. Por R$ 2,6 milhões, ele arrematou um lote que incluía o blazer usado por Neymar durante o próprio leilão e um pingente de ouro com Riviera em diamantes, avaliado em R$ 250 mil.

A relação profissional com o círculo de Neymar também envolvia negócios. Durante o evento, Avelar assinou em um guardanapo de tecido um contrato de R$ 3,5 milhões com a Unikka Pharma. Ele também fechou outro acordo, de R$ 1,5 milhão, com a Sitron Segurança Cyber.

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'Muita gratidão'

No fim de 2025, Bruno falou nas redes sociais sobre as experiências que teve ao se aproximar do universo profissional ligado a Neymar e ao pai do jogador. “Meu sentimento é de muita gratidão por ter vivido o que vivi nos últimos 10 dias. Obrigado”, escreveu na ocasião.

Além da relação com Neymar, Avelar ganhou projeção por meio do projeto “O Poder do Network”. O empresário desenvolvia trabalhos voltados a parcerias comerciais, criação de conexões profissionais e desenvolvimento de lideranças.

Bruno estava no helicóptero que caiu na Serra Catarinense. Os destroços foram encontrados nesta terça-feira (22), após uma operação de buscas iniciada no dia anterior. O Corpo de Bombeiros confirmou que não houve sobreviventes.

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