'NÃO TEM EXPLICAÇÃO'

Bruno, da dupla com Marrone, relata momento sobrenatural após morte de Rick

Após realizar uma série de homenagens nos palcos, o artista acredita ter recebido um recado espiritual

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 07:47

Bruno, da dupla com Marrone, relata momento sobrenatural após falecimento de Rick Crédito: Reprodução

O cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, usou as redes sociais neste domingo (27) para contar uma experiência que lhe deu um susto em casa. Ainda abalado com a partida recente de Rick, da dupla com Renner, o artista revelou que um rádio na cozinha de sua casa começou a tocar do nada justamente uma música do amigo.

Novas imagens mostram os destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC 1 de 5

De acordo com o relato, ele estava no cômodo com a esposa, Gleici, quando o aparelho começou a tocar sozinho. Bruno fez questão de mostrar o rádio aos seguidores e explicou que aquele modelo só funciona se alguém apertar o botão, ou seja, não teria como ligar por acidente.

Para Bruno, isso não foi apenas um problema técnico do aparelho. Ele acredita que o episódio está ligado às homenagens que ele e Marrone fizeram para Rick na última semana. Nos últimos quatro shows, a dupla fez questão de cantar os sucessos e lembrar a história do amigo.

Última foto de Rick e Bruno Avelar mostram os dois dentro do helicóptero 1 de 9

Como não encontrou nenhuma explicação lógica para o rádio ter ligado sozinho, o cantor sentiu que a música foi um recado espiritual. Para ele, foi uma forma que Rick encontrou de agradecer o carinho dos amigos.