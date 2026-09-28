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Bruno, da dupla com Marrone, relata momento sobrenatural após morte de Rick

Após realizar uma série de homenagens nos palcos, o artista acredita ter recebido um recado espiritual

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 07:47

Bruno, da dupla com Marrone, relata momento sobrenatural após falecimento de Rick Crédito: Reprodução

O cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, usou as redes sociais neste domingo (27) para contar uma experiência que lhe deu um susto em casa. Ainda abalado com a partida recente de Rick, da dupla com Renner, o artista revelou que um rádio na cozinha de sua casa começou a tocar do nada justamente uma música do amigo.

Novas imagens mostram os destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC

Destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC por Equipe de Caçadores do Barriga/Reprodução
Destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC por Equipe de Caçadores do Barriga/Reprodução
Destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC por Equipe de Caçadores do Barriga/Reprodução
Destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC por Equipe de Caçadores do Barriga/Reprodução
Destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC por Equipe de Caçadores do Barriga/Reprodução
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Destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC por Equipe de Caçadores do Barriga/Reprodução

De acordo com o relato, ele estava no cômodo com a esposa, Gleici, quando o aparelho começou a tocar sozinho. Bruno fez questão de mostrar o rádio aos seguidores e explicou que aquele modelo só funciona se alguém apertar o botão, ou seja, não teria como ligar por acidente.

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Para Bruno, isso não foi apenas um problema técnico do aparelho. Ele acredita que o episódio está ligado às homenagens que ele e Marrone fizeram para Rick na última semana. Nos últimos quatro shows, a dupla fez questão de cantar os sucessos e lembrar a história do amigo.

Última foto de Rick e Bruno Avelar mostram os dois dentro do helicóptero

Rick e Bruno Avelar fizeram a última foto juntos logo após o helicóptero levantar voo em Santa Catarina por Reprodução/Instagram
Publicação repostada por Rick horas antes do acidente aéreo por Reprodução/Instagram
Casada há mais de 40 anos com Rick, viúva se despede do cantor por Reprodução/Instagram
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo, piloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Leopoldo Barros Teixeira, copiloto do helicóptero que caiu com o cantor Rick em Santa Catarina por Reprodução
Mortos em queda de helicóptero em Santa Catarina: cantor Rick, empresário Bruno Avelar, videomaker Paulo Soares, piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira por Reprodução
Rick morreu aos 59 anos por Reprodução
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
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Rick e Bruno Avelar fizeram a última foto juntos logo após o helicóptero levantar voo em Santa Catarina por Reprodução/Instagram

Como não encontrou nenhuma explicação lógica para o rádio ter ligado sozinho, o cantor sentiu que a música foi um recado espiritual. Para ele, foi uma forma que Rick encontrou de agradecer o carinho dos amigos.

O velório de Rick aconteceu em Sorocaba, no interior de São Paulo, e reuniu familiares e vários artistas sertanejos, Marrone esteve presente. Ao lado de Renner, Rick marcou gerações com grandes sucessos, como 'Ela É Demais', 'Só Pensando em Você' e 'Nos Bares da Cidade'.

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Tags:

Bruno E Marrone Rick Sollo Rick E Renner

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