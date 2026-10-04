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Bruno Gagliasso abre álbum de fotos da infância após sete dias da morte do pai; veja registros

Ator abriu coração ao publicar lembranças ao lado do pai

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:41

Paulo César Marques e Bruno Gagliasso
Paulo César Marques e Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Bruno Gagliasso abriu um álbum de fotos sete dias após a morte do pai, Paulo César Marques, que faleceu aos 79 anos na última segunda-feira (28).

Coincidiu da data marcar o Dia Mundial dos Animais. Segundo o artista, a data ganhou um significado especial para ele por causa dos ensinamentos que recebeu.

Bruno Gagliasso publica fotos com o pai

Bruno Gagliasso e Paulo César Marques por Reprodução | Instagram
Bruno Gagliasso e Paulo César Marques por Reprodução | Instagram
Bruno Gagliasso e Paulo César Marques por Reprodução | Instagram
Bruno Gagliasso e Paulo César Marques por Reprodução | Instagram
Bruno Gagliasso e Paulo César Marques por Reprodução | Instagram
Bruno Gagliasso e Paulo César Marques por Reprodução | Instagram
Bruno Gagliasso e Paulo César Marques por Reprodução | Instagram
Bruno Gagliasso e Paulo César Marques por Reprodução | Instagram
Bruno Gagliasso e Paulo César Marques por Reprodução | Instagram
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Bruno Gagliasso e Paulo César Marques por Reprodução | Instagram

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Nos registros publicados em seu perfil no Instagram neste domingo (4), o ator aparece ainda criança ao lado do pai.

“O sétimo dia tinha que cair no Dia Mundial dos Animais. Obrigado por ter me ensinado a amar e respeitar a natureza. Talvez seja por isso que, quando olho pra você com eles, eu veja tanto de quem eu sou ?”, escreveu Gagliasso na legenda da publicação.

O ator ainda compartilhou registros do pai ao lado dos filhos, Títi, de 13 anos, e Bless, de 11, frutos do seu relacionamento com Giovanna Ewbank. Em outra recordação, a família aparece reunida com o filho caçula Zyan, de 6 anos.

Paulo César morreu após sofrer complicações de saúde que inclui um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e duas cirurgias cardíacas durante um período de internação.

Tags:

Bruno Gagliasso Bruno Gagliasso E Paulo César Pereira

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