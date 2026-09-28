LUTO

Bruno Gagliasso homenageia o pai após morte: ‘Você está em mim! Te amo’

Ator compartilhou registros ao lado de Paulo César Pereira Marques e se despediu nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 21:59

Bruno Gagliasso homenageia o pai após sua morte Crédito: Reprodução

Bruno Gagliasso prestou uma homenagem ao pai, Paulo César Pereira Marques, após a morte dele, aos 79 anos, nesta segunda-feira (28). O ator compartilhou registros ao lado do pai nas redes sociais e escreveu uma mensagem emocionada.

“Você está em mim! Te amo, obrigado pai”, declarou Bruno na publicação, que reúne fotos e um vídeo de momentos vividos com Paulo César.

Bruno Gagliasso 1 de 11

O pai do ator estava internado havia cerca de 20 dias em um hospital no Rio de Janeiro. Durante o período de internação, ele sofreu um AVC e passou por duas cirurgias cardíacas. Paulo César morreu enquanto estava no CTI.

O velório está previsto para esta terça-feira (29), em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.