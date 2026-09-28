Bruno Gagliasso homenageia o pai após morte: ‘Você está em mim! Te amo’

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 21:59
Bruno Gagliasso prestou uma homenagem ao pai, Paulo César Pereira Marques, após a morte dele, aos 79 anos, nesta segunda-feira (28). O ator compartilhou registros ao lado do pai nas redes sociais e escreveu uma mensagem emocionada.
“Você está em mim! Te amo, obrigado pai”, declarou Bruno na publicação, que reúne fotos e um vídeo de momentos vividos com Paulo César.
Bruno Gagliasso
O pai do ator estava internado havia cerca de 20 dias em um hospital no Rio de Janeiro. Durante o período de internação, ele sofreu um AVC e passou por duas cirurgias cardíacas. Paulo César morreu enquanto estava no CTI.
O velório está previsto para esta terça-feira (29), em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
Ao longo da vida, Bruno também já falou publicamente sobre a relação com o pai e com o padrasto, Fernando Ferrera. Em uma entrevista ao Altas Horas, em 2015, o ator afirmou ter “dois grandes pais” e destacou a boa relação entre os dois.