Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bruno Gagliasso homenageia o pai após morte: ‘Você está em mim! Te amo’

Ator compartilhou registros ao lado de Paulo César Pereira Marques e se despediu nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 21:59

Bruno Gagliasso homenageia o pai após sua morte
Bruno Gagliasso homenageia o pai após sua morte Crédito: Reprodução

Bruno Gagliasso prestou uma homenagem ao pai, Paulo César Pereira Marques, após a morte dele, aos 79 anos, nesta segunda-feira (28). O ator compartilhou registros ao lado do pai nas redes sociais e escreveu uma mensagem emocionada.

“Você está em mim! Te amo, obrigado pai”, declarou Bruno na publicação, que reúne fotos e um vídeo de momentos vividos com Paulo César.

Bruno Gagliasso

Ator Bruno Gagliasso por Reproduçaõ | Instagram
Ator Bruno Gagliasso por Reproduçaõ | Instagram
Ator Bruno Gagliasso por Reproduçaõ | Instagram
Ator Bruno Gagliasso por Reproduçaõ | Instagram
Ator Bruno Gagliasso por Reproduçaõ | Instagram
Ator Bruno Gagliasso por Reproduçaõ | Instagram
Ator Bruno Gagliasso por Reproduçaõ | Instagram
Ator Bruno Gagliasso por Reproduçaõ | Instagram
Ator Bruno Gagliasso por Reproduçaõ | Instagram
Ator Bruno Gagliasso por Reproduçaõ | Instagram
Ator Bruno Gagliasso por Reproduçaõ | Instagram
1 de 11
Ator Bruno Gagliasso por Reproduçaõ | Instagram

O pai do ator estava internado havia cerca de 20 dias em um hospital no Rio de Janeiro. Durante o período de internação, ele sofreu um AVC e passou por duas cirurgias cardíacas. Paulo César morreu enquanto estava no CTI.

O velório está previsto para esta terça-feira (29), em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Ao longo da vida, Bruno também já falou publicamente sobre a relação com o pai e com o padrasto, Fernando Ferrera. Em uma entrevista ao Altas Horas, em 2015, o ator afirmou ter “dois grandes pais” e destacou a boa relação entre os dois.

Leia mais

Imagem - Fotos inéditas mostram reação de Adriana ao se tornar sócia da joalheria em ‘Quem Ama Cuida’

Fotos inéditas mostram reação de Adriana ao se tornar sócia da joalheria em ‘Quem Ama Cuida’

Imagem - Morre aos 79 anos pai de Bruno Gagliasso após 20 dias internado

Morre aos 79 anos pai de Bruno Gagliasso após 20 dias internado

Imagem - Leonardo volta a beber após exames e brinca: ‘Voltei, Brasil’

Leonardo volta a beber após exames e brinca: ‘Voltei, Brasil’

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Leticia Cazarré reage a crítica sobre nova gravidez: ‘Que tal para vocês?’

Leticia Cazarré reage a crítica sobre nova gravidez: ‘Que tal para vocês?’
Imagem - 'A que disse que não ia casar': Juliette curte despedida de solteira em barco na Paraíba

'A que disse que não ia casar': Juliette curte despedida de solteira em barco na Paraíba