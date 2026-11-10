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Bruno Gissoni e Yanna Lavigne alugam cabanas onde moram na serra; veja quanto custa e como se hospedar

Atores deixaram a correria do Rio de Janeiro há seis anos e montaram hospedagem na Serra da Mantiqueira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 13:02

Cabana de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni Crédito: Manuel Sá

Bruno Gissoni, de 39 anos, e Yanna Lavigne, de 36, abriram as portas do sítio da família para turistas em Itamonte, no sul de Minas Gerais. O casal, que trocou o agito do Rio de Janeiro pela vida no campo há seis anos, agora aluga cabanas montadas dentro do próprio terreno onde mora com as filhas, Maria Madalena, de 9 anos, e Amélia, de 4.

Cabana de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni 1 de 13

A cidade escolhida pelos artistas tem cerca de 15 mil moradores e fica na região da Serra da Mantiqueira. No local, a rotina da família é dividida entre o trabalho artístico e os cuidados com bichos de estimação e animais de fazenda.

O espaço para visitantes funciona dentro do conceito de ecoturismo, viagens pensadas para quem quer ter contato direto com a natureza sem agredir o meio ambiente. As acomodações ficam espalhadas pelo terreno da propriedade e são alugadas pelo aplicativo Airbnb.

As cabanas foram construídas com vista para a serra, oferecendo estrutura para casais e famílias que buscam sossego no interior. Quem se hospeda por lá tem acesso a áreas verdes e fica perto de trilhas e cachoeiras famosas da região.

Bruno Gissoni mora com a mulher, a atriz Yanna Lavigne, e as filhas do casal, Madalena e Amélia, em um sítio em Itamonte, no sul de Minas Gerais 1 de 18

O preço da diária muda bastante dependendo da época, de datas com feriados e do número de pessoas na reserva. Conforme mostram os anúncios e as fotos publicadas pelos atores em seus perfis no Instagram, o local foi planejado para manter a privacidade dos hóspedes e dos próprios moradores.