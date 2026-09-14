Bruno Magnata abre o jogo sobre desfecho com fã que o convidou para jantar durante show: ‘uma po#** dessa?’

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Felipe Sena
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 16:59
Bruno Magnata, cantor da banda La Furia, reencontrou uma fã com quem tinha flertado em um show do grupo em Salvador.
O momento foi compartilhado pelo artista em seu perfil oficial no Instagram, quando chegou a pedir aos fãs para seguir a jovem, o que foi atendido.
Bruno Magnata
Após ser questionado por um dos fãs, o cantor respondeu a uma caixa de perguntas o desfecho com Rayana Torres. Segundo Magnata, a jovem exigiu jantar em um restaurante de luxo de Salvador, o que teria esfriado o clima.
"Fiz o convite a ela: 'bora ali em Itapuã tomar uma'. Ela disse 'não, eu só vou se for no Soho'. É brincadeira? Quer ir para [Bahia] Marina. Aí eu falei deixa quieto. Soho só para sentar é R$ 500. A água lá é R$ 25. Disse que quer para Marina. Aí eu disse 'desisto'. É brincadeira uma p*** dessa? É mole?".
As declarações do pagodeiro dividiram opiniões entre os seguidores nos comentários. "Errada ela não está, quer graça, faça graça", disse uma internauta. "Amigo entendi porque você está solteiro", debochou outra. "Quem tá duro dorme Bruno", ironizou mais um.
Após a publicação de Magnata sobre o primeiro encontro em seu perfil, Rayana alcançou mais de 95 mil seguidores nas redes sociais. Em seu perfil, a técnica em Eletrotécnica passou a usar a descrição “morena linda”, como foi chamada por Bruno durante os “encontros” e passou a atuar como influenciadora digital, inclusive, com publis. Ela compartilha conteúdos sobre lifestyle, moda e beleza.