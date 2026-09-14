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Bruno Magnata abre o jogo sobre desfecho com fã que o convidou para jantar durante show: ‘uma po#** dessa?’

Cantor chegou a publicar vídeo em que flerta com a fã nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 16:59

Cantor revelou detalhes de conversa com fã Crédito: Reprodução | Instagram

Bruno Magnata, cantor da banda La Furia, reencontrou uma fã com quem tinha flertado em um show do grupo em Salvador.

O momento foi compartilhado pelo artista em seu perfil oficial no Instagram, quando chegou a pedir aos fãs para seguir a jovem, o que foi atendido.

Bruno Magnata 1 de 11

Após ser questionado por um dos fãs, o cantor respondeu a uma caixa de perguntas o desfecho com Rayana Torres. Segundo Magnata, a jovem exigiu jantar em um restaurante de luxo de Salvador, o que teria esfriado o clima.

"Fiz o convite a ela: 'bora ali em Itapuã tomar uma'. Ela disse 'não, eu só vou se for no Soho'. É brincadeira? Quer ir para [Bahia] Marina. Aí eu falei deixa quieto. Soho só para sentar é R$ 500. A água lá é R$ 25. Disse que quer para Marina. Aí eu disse 'desisto'. É brincadeira uma p*** dessa? É mole?".

As declarações do pagodeiro dividiram opiniões entre os seguidores nos comentários. "Errada ela não está, quer graça, faça graça", disse uma internauta. "Amigo entendi porque você está solteiro", debochou outra. "Quem tá duro dorme Bruno", ironizou mais um.