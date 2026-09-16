Bruno Magnata espera por fã em restaurante de luxo após convite para jantar, mas leva ‘bolo’

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Felipe Sena
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 20:25
O encontro que prometia sair das redes sociais e virar realidade acabou não acontecendo. Bruno Magnata, vocalista da banda La Fúria, foi até um restaurante de luxo de Salvador para encontrar a fã Rayanne Torres, com quem havia trocado flertes durante um show, mas acabou esperando sozinho no local.
O próprio cantor compartilhou registros do momento nas redes sociais. Nos vídeos, Magnata aparece no restaurante Soho, localizado na Bahia Marina, e reclama, em tom de brincadeira, que a fã não havia comparecido ao encontro.
Bruno Magnata
“A morena não me deu um bolo, rapaz? É brincadeira uma p* dessa?**”, disse o artista.
Segundo Magnata, ele havia feito a reserva no estabelecimento depois que Rayanne indicou o local como opção para o encontro. Em uma publicação anterior, o cantor havia contado que inicialmente sugeriu que os dois fossem a Itapuã, mas a fã teria preferido o restaurante na Bahia Marina.
Apesar de ter reclamado dos valores do estabelecimento, Magnata decidiu aceitar a sugestão e marcou o encontro. Nas novas imagens, ele afirma que se arrumou e foi ao local, mas acabou ficando sozinho.
O cantor também mostrou que tentou entrar em contato com Rayanne por ligação e mensagens, sem conseguir encontrá-la no restaurante.
A história começou durante uma apresentação da La Fúria em Salvador, quando Bruno Magnata flertou com Rayanne, que estava na plateia. O momento repercutiu nas redes sociais e o cantor chegou a pedir que os seguidores acompanhassem o perfil da jovem.
Após a repercussão, Rayanne ganhou milhares de novos seguidores e passou a produzir conteúdos sobre moda, beleza e lifestyle. Em seguida, Magnata revelou que havia convidado a fã para um encontro.
O primeiro impasse aconteceu justamente na escolha do lugar. O cantor contou que sugeriu um passeio por Itapuã, enquanto Rayanne teria preferido o Soho, na Bahia Marina. Na ocasião, Magnata afirmou que o restaurante tinha preços elevados e chegou a desistir do encontro.
Depois da repercussão da história, no entanto, o artista decidiu levar o convite adiante. Desta vez, ele foi ao restaurante escolhido pela fã, mas o encontro acabou não acontecendo.
Mesmo após levar o “bolo”, Magnata indicou que a história ainda não necessariamente chegou ao fim.