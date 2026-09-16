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Bruno Magnata espera por fã em restaurante de luxo após convite para jantar, mas leva ‘bolo’

Cantor da La Fúria mostrou nas redes sociais que fez reserva no estabelecimento escolhido pela jovem, mas encontro não aconteceu

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 20:25

Magnata falou sobre situação nas redes sociais
Magnata falou sobre situação nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O encontro que prometia sair das redes sociais e virar realidade acabou não acontecendo. Bruno Magnata, vocalista da banda La Fúria, foi até um restaurante de luxo de Salvador para encontrar a fã Rayanne Torres, com quem havia trocado flertes durante um show, mas acabou esperando sozinho no local.

O próprio cantor compartilhou registros do momento nas redes sociais. Nos vídeos, Magnata aparece no restaurante Soho, localizado na Bahia Marina, e reclama, em tom de brincadeira, que a fã não havia comparecido ao encontro.

Bruno Magnata

Cantor baiano por Reprodução | Instagram
Cantor baiano por Reprodução | Instagram
Cantor baiano por Reprodução | Instagram
Cantor baiano por Reprodução | Instagram
Cantor baiano por Reprodução | Instagram
Cantor baiano por Reprodução | Instagram
Cantor baiano por Reprodução | Instagram
Cantor baiano por Reprodução | Instagram
Cantor baiano por Reprodução | Instagram
Cantor baiano por Reprodução | Instagram
Cantor baiano por Reprodução | Instagram
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Cantor baiano por Reprodução | Instagram

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“A morena não me deu um bolo, rapaz? É brincadeira uma p* dessa?**”, disse o artista.

Segundo Magnata, ele havia feito a reserva no estabelecimento depois que Rayanne indicou o local como opção para o encontro. Em uma publicação anterior, o cantor havia contado que inicialmente sugeriu que os dois fossem a Itapuã, mas a fã teria preferido o restaurante na Bahia Marina.

Apesar de ter reclamado dos valores do estabelecimento, Magnata decidiu aceitar a sugestão e marcou o encontro. Nas novas imagens, ele afirma que se arrumou e foi ao local, mas acabou ficando sozinho.

O cantor também mostrou que tentou entrar em contato com Rayanne por ligação e mensagens, sem conseguir encontrá-la no restaurante.

Relembre o flerte

A história começou durante uma apresentação da La Fúria em Salvador, quando Bruno Magnata flertou com Rayanne, que estava na plateia. O momento repercutiu nas redes sociais e o cantor chegou a pedir que os seguidores acompanhassem o perfil da jovem.

Após a repercussão, Rayanne ganhou milhares de novos seguidores e passou a produzir conteúdos sobre moda, beleza e lifestyle. Em seguida, Magnata revelou que havia convidado a fã para um encontro.

O primeiro impasse aconteceu justamente na escolha do lugar. O cantor contou que sugeriu um passeio por Itapuã, enquanto Rayanne teria preferido o Soho, na Bahia Marina. Na ocasião, Magnata afirmou que o restaurante tinha preços elevados e chegou a desistir do encontro.

Depois da repercussão da história, no entanto, o artista decidiu levar o convite adiante. Desta vez, ele foi ao restaurante escolhido pela fã, mas o encontro acabou não acontecendo.

Mesmo após levar o “bolo”, Magnata indicou que a história ainda não necessariamente chegou ao fim.

Tags:

Bruno Magnata

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