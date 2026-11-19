LUTO

Bruno Mars lamenta a morte do pai nas redes sociais e recebe carinho dos fãs: ‘Eu te amo’

Cantor norte-americano prestou emocionante homenagem ao pai por meio das redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 21:58

Percussionista, Peter apresentou Bruno à música ainda na infância, quando o cantor começou a se apresentar no Havaí Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor norte-americano Bruno Mars, anunciou nesta quinta-feira (19) a morte do pai, Peter Hernandez, conhecido como Pedrito.

Através de seu perfil no Instagram, o cantor nascido no Havaí, prestou uma homenagem emocionante ao pai e contou que conseguiu se despedir dele nos últimos dias.

Bruno Mars anuncia morte do pai 1 de 5

"Se você já me viu falar sobre ele, sabe que sempre disse que foi o homem que me ensinou tudo o que sei, especialmente quando o assunto é música. Ele criou minhas quatro irmãs maravilhosas, meu irmão e eu. Aos meus olhos, ele foi o melhor pai do mundo, e vou sentir sua falta todos os dias até nos encontrarmos novamente. Eu te amo, pai", escreveu Bruno na legenda da publicação, que traz vários registros ao lado do pai, inclusive quando criança.

Na homenagem, o artista ainda fez referência à mãe, Bernadette Hernandez, que morreu em 2013, aos 55 anos, após sofrer um aneurisma cerebral. "Dá um beijo na mamãe aí em cima por mim", escreveu Bruno.

Percussionista, Peter apresentou Bruno à música ainda na infância, quando o cantor começou a se apresentar no Havaí. Foi o pai também quem escolheu o nome de batismo do cantor, Peter Gene Hernandez, antes de adotar o nome artístico Bruno Mars. Até o momento, a causa da morte não foi revelada.

Nos comentários da publicação, Bruno foi consolado por amigos e fãs. “Enviando todo o meu amor", afirmou Donatella Versace.