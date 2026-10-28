Bruschetta de tomate: veja como fazer o clássico antepasto italiano em casa

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Kamila Macedo
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 05:00
Aprenda a preparar bruschetta, um antepasto italiano simples, aromático e perfeito para abrir o apetite. Feita com pão crocante, um toque essencial de alho e ingredientes frescos como tomate e manjericão, esta receita traz o melhor da culinária italiana direto para a sua casa em poucos minutos.
Veja dicas para tornar sua bruschetta mais saborosa
1 baguete pequena;
2 tomates grandes maduros;
1 dente de alho;
2 colheres (sopa) de azeite;
2 ramos de manjericão;
Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto.
Para começar, preaqueça o forno a 180 ºC em temperatura média. Corte a baguete em fatias de aproximadamente 1 centímetro. Coloque as fatias lado a lado em uma assadeira grande e leve ao forno para assar por cerca de 10 minutos, ou até que fiquem bem crocantes e levemente douradas.
Enquanto o pão assa, prepare o recheio. Comece lavando, secando e cortando os tomates ao meio. Descarte as sementes e corte cubos pequenos. Transfira os tomates para uma tigela, junte as folhas de manjericão frescas e regue com as duas colheres de sopa de azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto, misturando delicadamente para incorporar os sabores, e deixe o dente de alho descascado reservado.
Para a montagem final, retire as torradas do forno e esfregue levemente o dente de alho sobre a superfície de cada fatia para garantir aquele aroma característico. Em seguida, distribua uma generosa porção do tomate temperado sobre as fatias, finalize regando com um fio extra de azeite e sirva imediatamente.