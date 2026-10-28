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Bruschetta de tomate: veja como fazer o clássico antepasto italiano em casa

Com pão crocante, alho e recheio fresco de tomate com manjericão, a receita fica pronta em poucos minutos

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 05:00

Bruschetta
Bruschetta Crédito: stockcreations | Shutterstock

Aprenda a preparar bruschetta, um antepasto italiano simples, aromático e perfeito para abrir o apetite. Feita com pão crocante, um toque essencial de alho e ingredientes frescos como tomate e manjericão, esta receita traz o melhor da culinária italiana direto para a sua casa em poucos minutos.

Veja dicas para tornar sua bruschetta mais saborosa

O pão francês fresco ou levemente amanhecido funciona muito bem na receita. Se preferir variar a estrutura do antepasto, opte por opções como baguete, pão italiano ou ciabatta, que garantem ótima textura. por
Deixe o tomate picado descansar por alguns minutos junto com o azeite, o sal e os temperos antes de montar. Esse processo ajuda a apurar o sabor do recheio e evita que o excesso de líquido do fruto deixe o pão úmido. por
Além da versão tradicional de tomate e manjericão, é possível criar combinações como cogumelos refogados, queijo brie com geleia de pimenta ou gorgonzola com nozes. Para finalizar qualquer opção e garantir mais sabor, experimente ralar queijo parmesão por cima antes de servir. por Imagem gerada por IA
Ao tostar as fatias, utilize a grelha superior do forno para dourar apenas o lado de cima do pão. Essa técnica mantém a base levemente macia e evita que a torrada fique seca ou dura demais na hora de morder. por stockcreations | Shutterstock
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O pão francês fresco ou levemente amanhecido funciona muito bem na receita. Se preferir variar a estrutura do antepasto, opte por opções como baguete, pão italiano ou ciabatta, que garantem ótima textura. por

Ingredientes

1 baguete pequena;

2 tomates grandes maduros;

1 dente de alho;

2 colheres (sopa) de azeite;

2 ramos de manjericão;

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto.

Modo de preparo

Para começar, preaqueça o forno a 180 ºC em temperatura média. Corte a baguete em fatias de aproximadamente 1 centímetro. Coloque as fatias lado a lado em uma assadeira grande e leve ao forno para assar por cerca de 10 minutos, ou até que fiquem bem crocantes e levemente douradas.

Enquanto o pão assa, prepare o recheio. Comece lavando, secando e cortando os tomates ao meio. Descarte as sementes e corte cubos pequenos. Transfira os tomates para uma tigela, junte as folhas de manjericão frescas e regue com as duas colheres de sopa de azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto, misturando delicadamente para incorporar os sabores, e deixe o dente de alho descascado reservado.

Para a montagem final, retire as torradas do forno e esfregue levemente o dente de alho sobre a superfície de cada fatia para garantir aquele aroma característico. Em seguida, distribua uma generosa porção do tomate temperado sobre as fatias, finalize regando com um fio extra de azeite e sirva imediatamente.

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