MÚSICA

BTS anuncia ingressos extras limitados para shows em São Paulo; veja como comprar

Vendas para as três apresentações no Estádio do MorumBIS ocorrem nesta quarta-feira (7), às 19h

Kamila Macedo

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 18:25

BTS Crédito: Reprodução

A produtora Live Nation e a plataforma Ticketmaster anunciaram a abertura de um lote suplementar de ingressos limitados para as três apresentações do grupo sul-coreano BTS no Brasil. Os shows estão marcados para os dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio do MorumBIS, em São Paulo.

A venda terá início nesta quarta-feira (7), às 19h, com a abertura da fila virtual programada para às 18h30. O sistema contemplará simultaneamente a aquisição digital e a pré-reserva para retirada presencial na bilheteria oficial, agendada para esta quinta-feira (8), a partir das 10h. A distribuição dos ingressos seguirá rigorosamente a ordem de chegada na fila online, enquanto houver disponibilidade.

Os shows no Brasil fazem parte da passagem da turnê Arirang pela América Latina. O grupo já passou por Bogotá, na Colômbia, e está em Lima, no Peru, com apresentação marcada para esta noite. Eles ainda passarão por Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina, antes de desembarcar em território brasileiro.

13 anos de BTS 1 de 18

Diretrizes de compra

As vendas serão realizadas exclusivamente por meio do portal oficial da Ticketmaster, sendo recomendada a criação prévia de cadastro na plataforma para otimizar o processo.

O comprador deverá selecionar o setor desejado no Estádio do MorumBIS, lembrando que a modalidade de meia-entrada exigirá a comprovação documental obrigatória no acesso ao evento.

Fica estabelecido o limite de quatro ingressos por CPF, sendo, no máximo, duas meias-entradas, aplicados ao total de dias, de modo que consumidores que já tenham atingido essa cota nas fases anteriores de venda não poderão realizar novas compras.

Para aqueles que optarem pela retirada física na bilheteria oficial, será obrigatória a apresentação do comprovante de compra. Para essa opção, o pagamento será realizado de forma presencial, apenas a reserva que será online. Sem o comprovante de pré-reserva, não será possível adquirir o ingresso na bilheteria física.

Setores e valores

O show contará com palco em formato 360 graus, concebido para ampliar a visibilidade do espetáculo em todos os setores do estádio. Os preços variam de R$ 680 a R$ 4.303,00 para entradas inteiras:

Arquibancada: R$ 680 (inteira) / R$ 340 (meia-entrada)

Cadeira Superior: R$ 980 (inteira) / R$ 490 (meia-entrada)

Cadeira Inferior: R$ 1.080 (inteira) / R$ 540 (meia-entrada)

Pista: R$ 1.250 (inteira) / R$ 625 (meia-entrada)

Pacote VIP: R$ 4.303,00 (inteira) / R$ 3.678,00 (meia-entrada)