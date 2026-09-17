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BTS divulga trailer de transmissão ao vivo em cinemas para shows no Brasil e na Argentina; ingressos já estão à venda

Com shows presenciais esgotados, grupo sul-coreano terá apresentações transmitidas ao vivo nas telonas de cinemas brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 22:26

BTS faz 13 anos
BTS tem shows confirmados em São Paulo nos dias 28, 30 e 31 de outubro Crédito: Reprodução

O BTS divulgou o trailer e abriu a venda de ingressos para a transmissão ao vivo nos cinemas da "BTS World Tour 'Arirang'". O anúncio, feito pela Big Hit Entertainment, confirma que as apresentações do grupo em Buenos Aires, na Argentina, em 24 de outubro, e em São Paulo, em 30 de outubro, serão exibidas em tempo real nas telonas.

BTS na era Arirang

BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
Termômetro marcando 10 graus por Arquivo Agência Brasil
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BTS, turnê Arirang por Reprodução

O projeto de exibições globais já foi realizado anteriormente em cidades como Goyang, Tóquio e Busan – esta última marcando o aniversário de 13 anos do grupo, em junho. Agora, as exibições na América Latina chegam como alternativa para o público que não conseguiu garantir entradas para os shows presenciais.

Há variações de exibição dependendo da localidade. Os horários oficiais para as Américas ocorrem no sábado, 24 de outubro (Buenos Aires), e na sexta-feira, 30 de outubro (São Paulo), com possíveis ajustes de grade devido aos fusos horários. Para os demais países, a transmissão ocorrerá no dia seguinte de cada show.

Show de Buenos Aires:

- Sábado, 24 de outubro (Américas)

- Domingo, 25 de outubro (Américas e restante do mundo)

Show de São Paulo:

- Sexta-feira, 30 de outubro (Américas)

- Sábado, 31 de outubro (Américas e restante do mundo)

Os bilhetes para as sessões estão disponíveis no site. Em Salvador, as transmissões foram confirmadas em redes como o Cineflix (Shopping Bela Vista), Cinemark (Salvador) e Cinépolis (Shopping Salvador Norte).

Na Região Metropolitana, há opções no Cinemark de Camaçari e no Cinépolis do Shopping Parque Bahia, em Lauro de Freitas. A recomendação aos fãs é consultar a programação local dos cinemas antes da compra para conferir os horários exatos e as salas participantes.

Turnê 'Arirang'

Em São Paulo, o grupo se apresenta no Estádio do MorumBIS nos dias 28, 30 e 31 de outubro, com todos os ingressos para as datas presenciais esgotados.

A turnê "Arirang" celebra o retorno oficial do BTS, com passagem por 34 cidades e um total de 85 shows. Os integrantes estavam afastados das atividades coletivas desde 2022, quando anunciaram que cumpririam o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. O nome da turnê faz referência ao décimo álbum de estúdio do grupo, lançado em 20 de março deste ano, que conta com 14 faixas inéditas.

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Bts Arirang

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