BTS no banheiro? BT21 ganha coleção de higiene no Brasil com itens colecionáveis

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 12:30
Quem gosta de BT21 agora tem mais um motivo para olhar com atenção para a rotina de cuidados pessoais. A Even lançou uma coleção limitada em parceria com os personagens que conquistaram fãs ao redor do mundo.
A novidade mistura produtos que fazem parte do dia a dia, como creme dental, sabonetes e escovas de dentes, com um detalhe que deve chamar a atenção de quem acompanha o universo BT21: itens colecionáveis inspirados nos personagens.
BT21 produtos colecionáveis
A parceria entre a Even, marca do portfólio do Grupo Raymundo da Fonte, e o BT21 chega com o conceito "Espalhando amor. Colecionando alegria".
A linha especial foi criada para reunir diferentes produtos de higiene em uma mesma coleção.
Entre os itens estão creme dental, enxaguante bucal, sabonetes em barra e líquido e escova de dentes. Os produtos aparecem nas fragrâncias de melancia, melão e eucalipto.
A proposta é aproximar produtos de uso cotidiano do universo dos personagens do BT21, tornando a experiência de compra também uma oportunidade para quem gosta de colecionar itens temáticos.
Além dos produtos de higiene, a coleção conta com um bang charm colecionável inspirado nos personagens KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA e COOKY.
Os personagens fazem parte do universo criado pelo BT21, marca lançada em 2017 e que ganhou espaço na cultura pop por meio de produtos licenciados, colaborações e presença digital.
E há ainda um detalhe para quem gosta de coleções: alguns kits contam com uma versão rara do item colecionável.
A possibilidade transforma a compra em algo além da rotina de cuidados pessoais, especialmente para os fãs que gostam de reunir produtos relacionados aos personagens.
O lançamento também marca um momento especial para o Grupo Raymundo da Fonte, responsável pelo portfólio da Even.
A empresa está celebrando 80 anos de história e reúne marcas como Brilux, Minhoto, Sonho, Even e Candura.
Com a nova coleção, o grupo une a atuação no segmento de higiene e cuidados pessoais ao universo de personagens do BT21, apostando em uma experiência que combina cuidado, inovação e colecionabilidade.
A coleção é de edição limitada e está disponível exclusivamente pela Amazon.
Os produtos podem ser encontrados por meio da página oficial de venda da coleção na plataforma.