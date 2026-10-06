BELEZA

BTS no banheiro? BT21 ganha coleção de higiene no Brasil com itens colecionáveis

Parceria entre Even e BT21 reúne produtos de higiene pessoal e bucal inspirados no universo dos personagens que conquistaram fãs de K-pop



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 12:30

Coleção traz itens colecionáveis de KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA e COOKY e já está disponível exclusivamente pela Amazon Crédito: Reprodução / Instagram | Divulgação

Quem gosta de BT21 agora tem mais um motivo para olhar com atenção para a rotina de cuidados pessoais. A Even lançou uma coleção limitada em parceria com os personagens que conquistaram fãs ao redor do mundo.

A novidade mistura produtos que fazem parte do dia a dia, como creme dental, sabonetes e escovas de dentes, com um detalhe que deve chamar a atenção de quem acompanha o universo BT21: itens colecionáveis inspirados nos personagens.

BT21 produtos colecionáveis 1 de 7

A parceria entre a Even, marca do portfólio do Grupo Raymundo da Fonte, e o BT21 chega com o conceito "Espalhando amor. Colecionando alegria".

Coleção reúne produtos para higiene bucal e pessoal

A linha especial foi criada para reunir diferentes produtos de higiene em uma mesma coleção.

Entre os itens estão creme dental, enxaguante bucal, sabonetes em barra e líquido e escova de dentes. Os produtos aparecem nas fragrâncias de melancia, melão e eucalipto.

A proposta é aproximar produtos de uso cotidiano do universo dos personagens do BT21, tornando a experiência de compra também uma oportunidade para quem gosta de colecionar itens temáticos.

Personagens do BT21 aparecem nos colecionáveis

Além dos produtos de higiene, a coleção conta com um bang charm colecionável inspirado nos personagens KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA e COOKY.

Os personagens fazem parte do universo criado pelo BT21, marca lançada em 2017 e que ganhou espaço na cultura pop por meio de produtos licenciados, colaborações e presença digital.

E há ainda um detalhe para quem gosta de coleções: alguns kits contam com uma versão rara do item colecionável.

A possibilidade transforma a compra em algo além da rotina de cuidados pessoais, especialmente para os fãs que gostam de reunir produtos relacionados aos personagens.

Parceria acontece durante aniversário de 80 anos do grupo

O lançamento também marca um momento especial para o Grupo Raymundo da Fonte, responsável pelo portfólio da Even.

A empresa está celebrando 80 anos de história e reúne marcas como Brilux, Minhoto, Sonho, Even e Candura.

Com a nova coleção, o grupo une a atuação no segmento de higiene e cuidados pessoais ao universo de personagens do BT21, apostando em uma experiência que combina cuidado, inovação e colecionabilidade.

Onde encontrar a coleção Even e BT21

A coleção é de edição limitada e está disponível exclusivamente pela Amazon.