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BTS no banheiro? BT21 ganha coleção de higiene no Brasil com itens colecionáveis

Parceria entre Even e BT21 reúne produtos de higiene pessoal e bucal inspirados no universo dos personagens que conquistaram fãs de K-pop

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 12:30

Coleção traz itens colecionáveis de KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA e COOKY e já está disponível exclusivamente pela Amazon
Coleção traz itens colecionáveis de KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA e COOKY e já está disponível exclusivamente pela Amazon Crédito: Reprodução / Instagram | Divulgação

Quem gosta de BT21 agora tem mais um motivo para olhar com atenção para a rotina de cuidados pessoais. A Even lançou uma coleção limitada em parceria com os personagens que conquistaram fãs ao redor do mundo. 

A novidade mistura produtos que fazem parte do dia a dia, como creme dental, sabonetes e escovas de dentes, com um detalhe que deve chamar a atenção de quem acompanha o universo BT21: itens colecionáveis inspirados nos personagens. 

BT21 produtos colecionáveis

O universo BT21 ganha espaço em uma nova parceria voltada aos cuidados do dia a dia por Divulgação
KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA e COOKY fazem parte da coleção especial por Divulgação
A novidade aposta na combinação entre rotina de higiene e o universo dos personagens por Divulgação
A coleção foi criada com o conceito “Espalhando amor. Colecionando alegria” por Divulgação
Alguns kits ainda contam com uma versão rara dos itens colecionáveis por Divulgação
A parceria entre Even e BT21 chega em edição limitada ao mercado brasileiro por Divulgação
A novidade também marca os 80 anos de história do Grupo Raymundo da Fonte por Divulgação
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O universo BT21 ganha espaço em uma nova parceria voltada aos cuidados do dia a dia por Divulgação

A parceria entre a Even, marca do portfólio do Grupo Raymundo da Fonte, e o BT21 chega com o conceito "Espalhando amor. Colecionando alegria". 

Coleção reúne produtos para higiene bucal e pessoal

A linha especial foi criada para reunir diferentes produtos de higiene em uma mesma coleção. 

Entre os itens estão creme dental, enxaguante bucal, sabonetes em barra e líquido e escova de dentes. Os produtos aparecem nas fragrâncias de melancia, melão e eucalipto. 

A proposta é aproximar produtos de uso cotidiano do universo dos personagens do BT21, tornando a experiência de compra também uma oportunidade para quem gosta de colecionar itens temáticos. 

Personagens do BT21 aparecem nos colecionáveis

Além dos produtos de higiene, a coleção conta com um bang charm colecionável inspirado nos personagens KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA e COOKY.

Os personagens fazem parte do universo criado pelo BT21, marca lançada em 2017 e que ganhou espaço na cultura pop por meio de produtos licenciados, colaborações e presença digital.

E há ainda um detalhe para quem gosta de coleções: alguns kits contam com uma versão rara do item colecionável.

A possibilidade transforma a compra em algo além da rotina de cuidados pessoais, especialmente para os fãs que gostam de reunir produtos relacionados aos personagens.

Parceria acontece durante aniversário de 80 anos do grupo

O lançamento também marca um momento especial para o Grupo Raymundo da Fonte, responsável pelo portfólio da Even.

A empresa está celebrando 80 anos de história e reúne marcas como Brilux, Minhoto, Sonho, Even e Candura.

Com a nova coleção, o grupo une a atuação no segmento de higiene e cuidados pessoais ao universo de personagens do BT21, apostando em uma experiência que combina cuidado, inovação e colecionabilidade.

Onde encontrar a coleção Even e BT21

A coleção é de edição limitada e está disponível exclusivamente pela Amazon.

Os produtos podem ser encontrados por meio da página oficial de venda da coleção na plataforma.

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