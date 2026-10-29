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BTS volta ao Brasil, fala português, dança funk e faz estádio tremer: 'Não tão de brincadeira'

Grupo sul-coreano fez o primeiro show de três apresentações marcadas em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10:06

O BTS é formado por sete integrantes: RM, Suga, V, Jin, Jimin, J-hope e Jungkook
O BTS é formado por sete integrantes: RM, Suga, V, Jin, Jimin, J-hope e Jungkook Crédito: Reprodução

O grupo sul-coreano BTS subiu ao palco do MorumBIS, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (28), para o primeiro dos três shows marcados na capital. A apresentação encerra um intervalo de sete anos longe dos palcos brasileiros e reúne novamente RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook após o período em que cumpriram o serviço militar obrigatório no país natal.

Show do BTS em São Paulo

Show do BTS em São Paulo por Reprodução/Redes Sociais
Show do BTS em São Paulo por Reprodução/Redes Sociais
Show do BTS em São Paulo por Reprodução/Redes Sociais
Show do BTS em São Paulo por Reprodução/Redes Sociais
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Show do BTS em São Paulo por Reprodução/Redes Sociais

Para fala com as ARMYS, os cantores arriscaram frases em português. "Estamos em São Paulo depois de sete anos. Então, vamos fazer essa noite especial", prometeu Jung Kook. "Vocês encheram esse estádio gigante! Estão prontos para ficar loucos?", brincou V, arrancando gritos dos fãs do estádio lotado. 

No palco, os artistas se soltaram, dançaram o clássico passinho do funk com o "ombrinho" e fizeram até o Passinho do Jamal, coreografia que viralizou nas redes sociais e no mundo.

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A montagem no estádio trouxe um palco central com visão de 360 graus, modelo que permite à plateia enxergar os cantores de qualquer setor. Quatro passarelas conectavam a estrutura principal às pontas da pista, facilitando a movimentação dos artistas enquanto cantavam faixas recentes do disco 'ARIRANG' e sucessos antigos, como 'Butter' e 'Dynamite'.

A passagem na capital paulista encerra a turnê sul-americana, que passou antes por Colômbia, Peru, Chile e Argentina. A procura por ingressos foi tão grande, que as três datas no MorumBIS tiveram ingressos esgotados, gerando filas virtuais que ultrapassaram a marca de 1 milhão de pessoas.

Imagens aéreas da primeira noite da BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ em São Paulo

Imagens aéreas da primeira noite da BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ no Estádio do MorumBIS, em São Paulo por Reprodução/Instagram @willkhalifaman
Imagens aéreas da primeira noite da BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ no Estádio do MorumBIS, em São Paulo por Reprodução/Instagram @willkhalifaman
Imagens aéreas da primeira noite da BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ no Estádio do MorumBIS, em São Paulo por Reprodução/Instagram @willkhalifaman
Imagens aéreas da primeira noite da BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ no Estádio do MorumBIS, em São Paulo por Reprodução/Instagram @willkhalifaman
Imagens aéreas da primeira noite da BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ no Estádio do MorumBIS, em São Paulo por Reprodução/Instagram @willkhalifaman
Imagens aéreas da primeira noite da BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ no Estádio do MorumBIS, em São Paulo por Reprodução/Instagram @willkhalifaman
Imagens aéreas da primeira noite da BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ no Estádio do MorumBIS, em São Paulo por Reprodução/Instagram @willkhalifaman
Imagens aéreas da primeira noite da BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ no Estádio do MorumBIS, em São Paulo por Reprodução/Instagram @willkhalifaman
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Imagens aéreas da primeira noite da BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ no Estádio do MorumBIS, em São Paulo por Reprodução/Instagram @willkhalifaman

Nos arredores do MorumBIS, o movimento começou cedo, com o público lotando os acessos aos portões desde o início da tarde com faixas, camisetas roxas e os tradicionais bastões luminosos, conhecidos pelo termo em inglês lightsticks, lanternas coloridas controladas por sinal sem fio durante o show.

O grupo volta a se apresentar no mesmo local nesta sexta-feira (30) e no sábado (31). A data de sexta contará ainda com uma transmissão simultânea para salas de cinema no Brasil e no exterior, voltada a quem não conseguiu ir aos shows.

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Música Shows Show Turnê Coreia do sul Bts K-pop Grupo de K-pop bts na era Arirang bts - Tour Arirang bts World Tour ‘arirang’

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