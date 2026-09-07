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Buraco no campo magnético sobre Brasil está se dividindo, um segundo ponto cresce sobre a África, e movimentação gera preocupação em empresas de satélites

Estudo de 2026 mostra que a Anomalia do Atlântico Sul já possui dois mínimos; região africana aumenta enquanto núcleo sobre a América do Sul encolhe

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 21:55

Anomalia do Atlântico Sul forma uma enorme região de campo magnético enfraquecido sobre parte do Brasil, Atlântico e África
Anomalia do Atlântico Sul forma uma enorme região de campo magnético enfraquecido sobre parte do Brasil, Atlântico e África Crédito: Ilustração Jornal Correio

Existe uma espécie de “buraco” no escudo magnético da Terra sobre parte do Sul Global. Ele não pode ser visto, mas é grande o suficiente para preocupar operadores de satélites que atravessam a região.

Agora, cientistas descobriram que essa estrutura está passando por uma transformação ainda mais incomum. A chamada Anomalia do Atlântico Sul está dividida em dois pontos de intensidade mínima, e eles parecem estar se transformando.

Um estudo publicado no Journal of Geophysical Research: Solid Earth conseguiu separar pela primeira vez as duas regiões e acompanhar individualmente como elas mudam. O resultado mostra movimentos em direções opostas.

Campo magnético da Terra

Movimentos de fluido condutor no núcleo externo ajudam a gerar o campo magnético da Terra por Andrew Z. Colvin / Wikimedia Commons
Linhas de campo envolvem o planeta e ligam as regiões próximas aos polos magnéticos por Zureks / Wikimedia Commons
Bússolas apontam para o norte magnético, que muda de posição com o tempo por Evan-Amos / Wikimedia Commons
Tartarugas marinhas usam sinais geomagnéticos como parte da navegação em mar aberto, assim como as bússolas por Brian Gratwicke / Wikimedia Commons
Representação mostra movimentos no núcleo externo que ajudam a formar o campo magnético da Terra; áreas mais escuras indicam maior atividade por Nathanaël Schaeffer / Wikimedia Commons
O campo magnético já alternou polaridade ao longo da história geológica da Terra por Quatus / Wikimedia Commons
Campo magnético ajuda a desviar parte do vento solar antes que ele atinja a atmosfera por NASA
A aurora boreal nasce desse processo, quando partículas solares barradas pelo campo interagem com gases na alta atmosfera por Senior Airman Joshua Strang / Wikimedia Commons
Polos magnéticos não coincidem exatamente com os polos geográficos usados nos mapas por Wikimedia Commons
Mapa registra posições observadas do polo norte magnético entre 1831 e 2007 por Cavit / Wikimedia Commons
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Movimentos de fluido condutor no núcleo externo ajudam a gerar o campo magnético da Terra por Andrew Z. Colvin / Wikimedia Commons

Escudo mais fraco

O campo magnético terrestre funciona como uma enorme proteção ao redor do planeta. Grande parte dele é produzida pelo movimento de metais líquidos no núcleo externo da Terra e ajuda a desviar partículas energéticas vindas do Sol e do espaço.

Na Anomalia do Atlântico Sul, porém, essa proteção fica consideravelmente mais fraca. Isso permite que partículas carregadas cheguem mais perto da superfície do que em outras regiões do planeta.

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Para as pessoas caminhando na superfície, a mudança não provoca efeitos visíveis, segundo a NASA
Para as pessoas caminhando na superfície, a mudança não provoca efeitos visíveis, segundo a NASA Crédito: NASA

No espaço, a situação é diferente. Satélites que atravessam a área ficam expostos a níveis maiores de partículas cósmicas, capazes de interferir em computadores de bordo, eletrônicos e coleta de dados.

Divisão começou em 2008

A existência de dois pontos fracos não surgiu de repente em 2026. Os pesquisadores identificam 2008 como o período em que um novo mínimo local começou a aparecer na região africana, separando progressivamente a estrutura antes tratada como uma única grande anomalia.

O problema era descobrir o que cada metade fazia individualmente. Como os dois mínimos pertencem à mesma região enfraquecida, modelos tradicionais tinham dificuldade para estabelecer onde terminava a influência de um e começava a do outro.

Yaochen Yue e os demais pesquisadores desenvolveram então um novo método topológico capaz de dividir a anomalia em sub-regiões associadas a cada mínimo e calcular como suas áreas e centros mudam com o passar do tempo.

O trabalho reúne pesquisadores de instituições da China e França e também Victor Marum, ligado ao Instituto de Geociências da Unicamp, em Campinas
O trabalho reúne pesquisadores de instituições da China e França e também Victor Marum, ligado ao Instituto de Geociências da Unicamp, em Campinas Crédito: Daniel Candido / Wikimedia Commons

Dois pontos caminham

A análise revelou um comportamento quase como uma disputa territorial. A região relacionada ao mínimo principal da América do Sul encolhe, enquanto a área associada ao mínimo africano aumenta.

Ao mesmo tempo, os dois centros estão se deslocando para oeste. Só que não na mesma velocidade: segundo o estudo, o mínimo sul-americano se move aproximadamente quatro vezes mais rápido que o africano.

Movimento vem do interior

A origem da anomalia está milhares de quilômetros abaixo dos satélites que sofrem seus efeitos.

O campo magnético principal nasce do movimento do ferro líquido no núcleo externo, mas sua configuração na superfície também recebe influência de estruturas e processos complexos no interior terrestre.

Os pesquisadores também olharam para reconstruções do passado. Os resultados indicam que expansões da região anômala e mudanças relativas entre diferentes mínimos já ocorreram ao longo do último milênio.

Tags:

Brasil Planeta Nasa Geologia África sul America

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