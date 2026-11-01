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Busca por 'prosperidade' e crença de séculos: as 3 árvores de flores perfumadas que devem ser plantadas na frente de casa para atrair fartura

Árvores de flores perfumadas plantadas na entrada de casa trazem prosperidade, segundo a tradição tailandesa. Entre aroma e simbolismo, a crença tem séculos



Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 21:55

A champaca tem flores de tom branco-amarelado, pétalas alongadas e perfume marcante Crédito: Foto: Reprodução/Flickr/Mauricio Mercadante

Árvores que florescem e frutificam com generosidade são associadas à fartura e ao sucesso da família na tradição tailandesa. Os antigos costumavam escolher flores aromáticas para a entrada porque o perfume e o verde viçoso criavam um ambiente acolhedor.

A escolha do que plantar na entrada ia além da estética: era um gesto de esperança para o futuro do lar. Champaca, pomelo e jasmim-laranja são as três árvores de flores perfumadas que, segundo a tradição popular tailandesa, simbolizam prosperidade quando plantadas na frente de casa.

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Três árvores perfumadas, três símbolos de fartura

A champaca tem flores de tom branco-amarelado, pétalas alongadas e perfume marcante. Na crença popular, representa paz e frescor para o lar. O pomelo une flores brancas aromáticas a frutos grandes. Por isso, é ligado à abundância e à riqueza, além de oferecer sombra e alimento.

O pomelo une flores brancas aromáticas a frutos grandes Crédito: Foto: Divulgação/PixNio

O jasmim-laranja tem folhas verde-escuras e cachos de flores brancas e cheirosas. Simboliza bons presságios e progresso e se presta bem a cercas vivas. As três pedem luz do sol e solo bem drenado. O jasmim-laranja tolera meia-sombra, mas nenhuma delas gosta de raízes encharcadas.

O jasmim-laranja tem folhas verde-escuras e cachos de flores brancas e cheirosas Crédito: Foto: Divulgação/PxHere

Plantas para atrair prosperidade funcionam de verdade?

Não há comprovação científica de que plantar determinada espécie aumente a renda ou traga sorte de forma direta. O tema é crença pessoal, e não garantia financeira. Os ganhos concretos, porém, são visíveis: sombra, beleza, área verde e perfume que tornam o descanso em casa mais agradável para quem passa pela entrada todos os dias.

O que considerar antes de plantar na frente de casa

Antes de escolher, avalie o tamanho da árvore adulta e a distância da construção. Evite bloquear portões e caminhos e faça podas regulares dos galhos secos.

A escolha também depende do clima e da região, já que cada espécie responde de um jeito ao calor, à chuva e ao tipo de solo. Para quem tem pouco espaço, o jasmim-laranja é a opção mais fácil de moldar: aceita poda de formação e pode ser plantado como cerca viva ou em linha ao longo da calçada.

Já a champaca e o pomelo pedem terreno amplo, porque podem ganhar copa grande. Em resumo, champaca, pomelo e jasmim-laranja unem perfume, simbolismo e função paisagística. A melhor escolha combina o significado que mais faz sentido para a família com o espaço realmente disponível.

Mais do que prometer dinheiro, as plantas da entrada contam uma história de zelo, paciência e esperança: quem planta hoje espera a sombra, a flor e o fruto de amanhã. Talvez por isso a crença atravesse gerações. Ela transforma uma tarefa simples, como regar e podar, em um gesto de cuidado com a casa e com quem vive nela.