Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Buscas por Helicóptero que sumiu com cantor Rick ganham reforço na manhã desta terça (22)

Prefeito de Urubici pede cautela e restrição de voos particulares na área

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 06:36

Prefeito de Urubici nega que helicóptero com Rick tenha sido localizado; buscas continuam em SC
Prefeito de Urubici nega que helicóptero com Rick tenha sido localizado; buscas continuam em SC Crédito: Reprodução

As buscas pelo helicóptero que transportava o cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, ganham reforço ao amanhecer desta terça-feira (22), após busca intensa durante a madrugada na Serra catarinense. O último sinal da aeronave foi emitido na região rural de Urubici, perto da SC-370.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
1 de 4
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

A aeronave decolou de Porto Belo às 10h30 de segunda-feira (21) com destino a São Joaquim. Além do artista sertanejo, o voo levava um empresário, o piloto e o copiloto. Renner não estava no helicóptero.

O prefeito de Urubici, Leandro de Souza Corrêa, montou o centro de comando na sede da prefeitura. Os trabalhos dividem-se em três frentes: suporte à comunidade local pela Defesa Civil, varredura terrestre e aérea das forças de segurança, e uso de drones térmicos em pontos estratégicos apontados pela inteligência.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Renner se pronuncia sobre desaparecimento de Rick e pede orações: 'Vamos manter a fé e a esperança'

Helicóptero com Rick não foi localizado, diz prefeito de Urubici após informação sobre suposto encontro da aeronave

Augusto Cury pede orações após helicóptero com Rick e Bruno Avelar desaparecer: 'A vida é breve'

Quem é Bruno Avelar, empresário que acompanha o cantor Rick em helicóptero desaparecido

Helicóptero que levava cantor Rick desapareceu em meio a temporal em Santa Catarina

Moradores relataram ter visto a aeronave voando baixo no trecho antes do sumiço do radar. A Força Aérea Brasileira (FAB), bombeiros e equipes particulares concentram os esforços na área rural, onde voos de curiosos ou drones particulares estão estritamente proibidos para não atrapalhar o rastreio térmico.

As autoridades reforçam que voluntários devem se apresentar exclusivamente na base da prefeitura para evitar desordem em áreas de difícil acesso. A recomendação é ignorar boatos nas redes sociais e acompanhar apenas boletins oficiais.

Leia na íntegra o que disse o prefeito de Urubici 

"Pessoal, é madrugada em Urubici, já passam de duas horas da manhã, e nós estamos com três frentes de trabalho depois da chuva dar uma treta. Estamos com a Defesa Civil cuidando da nossa gente, estamos também com outro time, as Forças de Segurança, em busca do helicóptero. E agora, a Força de Inteligência, também da nossa Força de Segurança, indo conosco em outro local para nós levantarmos o drone térmico.

E um recado muito importante, toda ajuda será bem-vinda, porém, nas localizações onde nós estamos fazendo a procura, está proibido qualquer voo de aeronave ou drone. E o nosso centro de comando da operação é aqui na Prefeitura Municipal de Urubici. Portanto, você que está vindo e quer fazer uma boa ação, todo encaminhamento sairá daqui do gabinete, para nós mantermos a organização, não gerarmos confusão e para nós seguirmos com fé e esperança para encontrarmos com vida os ocupantes do helicóptero.

Por isso, seguiremos informando, cuidado com as fake news e seguiremos trabalhando a noite inteira para que a partir das seis da manhã já venha uma nova equipe ampliando as buscas do helicóptero. Qualquer nova informação, a gente passará a todo mundo. Só confie em canais oficiais que as Forças de Segurança, junto com a Prefeitura, estão em constante trabalho para que a gente tenha o êxito maior, que é encontrar o helicóptero e os nossos ocupantes com vida."

Leia mais

Imagem - Escondidinho de mandioquinha fica pronto em apenas 10 minutos: aprenda a montar na travessa para o queijo dourar na airfryer

Escondidinho de mandioquinha fica pronto em apenas 10 minutos: aprenda a montar na travessa para o queijo dourar na airfryer

Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta terça (22 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta terça (22 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'A arte de viver assemelha-se mais à luta que à dança' - a lição de Marco Aurélio para dias ruins

Frase do dia do Estoicismo: 'A arte de viver assemelha-se mais à luta que à dança' - a lição de Marco Aurélio para dias ruins

Tags:

Rick Sollo

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Equipe de Rick & Renner emite novo comunicado no 2ª dia de buscas: 'Unidos em oração'

Equipe de Rick & Renner emite novo comunicado no 2ª dia de buscas: 'Unidos em oração'