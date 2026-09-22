CINCO TRIPULANTES

Buscas por Helicóptero que sumiu com cantor Rick ganham reforço na manhã desta terça (22)

Prefeito de Urubici pede cautela e restrição de voos particulares na área

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 06:36

Prefeito de Urubici nega que helicóptero com Rick tenha sido localizado; buscas continuam em SC Crédito: Reprodução

As buscas pelo helicóptero que transportava o cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, ganham reforço ao amanhecer desta terça-feira (22), após busca intensa durante a madrugada na Serra catarinense. O último sinal da aeronave foi emitido na região rural de Urubici, perto da SC-370.

Rick Sollo 1 de 4

A aeronave decolou de Porto Belo às 10h30 de segunda-feira (21) com destino a São Joaquim. Além do artista sertanejo, o voo levava um empresário, o piloto e o copiloto. Renner não estava no helicóptero.

O prefeito de Urubici, Leandro de Souza Corrêa, montou o centro de comando na sede da prefeitura. Os trabalhos dividem-se em três frentes: suporte à comunidade local pela Defesa Civil, varredura terrestre e aérea das forças de segurança, e uso de drones térmicos em pontos estratégicos apontados pela inteligência.

Moradores relataram ter visto a aeronave voando baixo no trecho antes do sumiço do radar. A Força Aérea Brasileira (FAB), bombeiros e equipes particulares concentram os esforços na área rural, onde voos de curiosos ou drones particulares estão estritamente proibidos para não atrapalhar o rastreio térmico.

As autoridades reforçam que voluntários devem se apresentar exclusivamente na base da prefeitura para evitar desordem em áreas de difícil acesso. A recomendação é ignorar boatos nas redes sociais e acompanhar apenas boletins oficiais.

Leia na íntegra o que disse o prefeito de Urubici



"Pessoal, é madrugada em Urubici, já passam de duas horas da manhã, e nós estamos com três frentes de trabalho depois da chuva dar uma treta. Estamos com a Defesa Civil cuidando da nossa gente, estamos também com outro time, as Forças de Segurança, em busca do helicóptero. E agora, a Força de Inteligência, também da nossa Força de Segurança, indo conosco em outro local para nós levantarmos o drone térmico.

E um recado muito importante, toda ajuda será bem-vinda, porém, nas localizações onde nós estamos fazendo a procura, está proibido qualquer voo de aeronave ou drone. E o nosso centro de comando da operação é aqui na Prefeitura Municipal de Urubici. Portanto, você que está vindo e quer fazer uma boa ação, todo encaminhamento sairá daqui do gabinete, para nós mantermos a organização, não gerarmos confusão e para nós seguirmos com fé e esperança para encontrarmos com vida os ocupantes do helicóptero.