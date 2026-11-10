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Cabaça na estreia de 'Lá na Minha Terra' revolta a web; entenda a polêmica

Nova novela das seis entrou no lugar de 'A Nobreza do Amor'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 13:26

Maria Lina (Arianne Botelho) em 'Lá na Minha Terra'
Maria Lina (Arianne Botelho) em 'Lá na Minha Terra' Crédito: Reprodução/TV Globo

A nova novela das seis da Globo, 'Lá na Minha Terra', mal começou e já virou o assunto mais falado das redes sociais, só que pelo lado ruim. A trama estreou na noite de segunda-feira (9) e recebeu uma enxurrada de críticas do público por retratar o sertão nordestino com ideias velhas e fora da realidade, colocando personagens para beber água em cabaça e tomar banho do lado de fora da casa.

Cabaça na estreia de 'Lá na Minha Terra' revolta a web

Maria Lina (Arianne Botelho) enche uma cabaça em 'Lá na Minha Terra' por Reprodução/TV Globo
Maria Lina (Arianne Botelho) em 'Lá na Minha Terra' por Reprodução/TV Globo
Maria Lina (Arianne Botelho) em 'Lá na Minha Terra' por Reprodução/TV Globo
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Maria Lina (Arianne Botelho) enche uma cabaça em 'Lá na Minha Terra' por Reprodução/TV Globo

O ponto que mais chamou atenção foi uma cena em que a personagem Maria Lina, vivida pela atriz Arianne Botelho, enche de água uma cabaça, um fruto seco e oco usado antigamente como garrafa natural. Na internet, o detalhe virou motivo de deboche. "Mais fácil achar alguém com copo Stanley do que alguém com uma cabaça. Deus nos livre do Nordeste das novelas da Globo", escreveu a internauta no X (antigo Twitter).

A repercussão negativa foi tanta que até o diretor Kleber Mendonça Filho resolveu opinar nas redes. "Eu não vi essa novela Lavra Seca, mas a reação nas redes são sensacionais", comentou o cineasta, que completou logo em seguida: "Essa foto da cabaça também tem circulado".

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Muita gente lembrou que a novela anterior da faixa, 'A Nobreza do Amor', se passava nos anos 1920 e mostrava uma cidade do interior com luz e água encanada. Já a nova história se passa nos dias de hoje, mas preferiu apostar em um visual que quase ninguém reconhece mais no dia a dia.

Outra cena que pegou mal foi a de Rosenda, papel de Dira Paes, se lavando num cercadinho de madeira no quintal da casa. O momento rendeu protestos no perfil oficial da Globo no Instagram. "Geralmente eu tomo banho no banheiro", comentou o seguidor. Outra telespectadora ironizou na postagem: "Temos banheiro para tomar banho, Glô".

Para piorar a situação, uma cena ambientada em 2011 mostrou o personagem Severino, vivido por Daniel de Oliveira, viajando para São Paulo em um caminhão pau de arara, veículo de carga adaptado com tábuas de madeira para levar gente na carroceria. "É sério que estão mostrando uma pessoa do interior do Nordeste indo para o Sul em um pau de arara no ano de 2011? Meu Deus do céu", reclamou uma usuária no X (antigo Twitter). A prática, além de antiga, é proibida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O público também não perdoou imagens que pareceram ter sido feitas com inteligência artificial logo nas primeiras cenas da cidade cenográfica. A suspeita virou piada entre os tuiteiros. "Mas não tem nem luz elétrica, vai ter I.A?", brincou um internauta.

A novela é escrita por Mario Teixeira, tem direção artística de Allan Fiterman e se passa entre São Paulo e a fictícia Lavra Seca.  

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