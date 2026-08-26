CURIOSIDADES

Cabeleireira perde o salão em Salvador durante a pandemia, vira cuidadora de idosos em Portugal e consegue juntar dinheiro para levar a filha para estudar na Europa

Eliene Oliveira trocou Salvador por Portugal após fechar o salão; a filha deixou um colégio de R$ 2 mil, mas passou dez meses sem aula



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 06:13

Maysa Andrade no colégio de Paço de Arcos, em Portugal, onde retomou os estudos após dez meses fora da escola Crédito: (Foto: Arquivo pessoal/PÚBLICO Brasil)

Quando Maysa Andrade voltou para casa com uma nota baixa em matemática, a mudança de país já era algo esperado, sendo assim, sua rotina escolar seria completamente nova. Antes com bom desempenho na disciplina, a adolescente passou dez meses sem frequentar aulas depois de deixar Salvador e chegar a Portugal.

A mãe, Eliene Oliveira, decidiu pagar reforço para ajudar a filha a recuperar o conteúdo. Enquanto Maysa retomava os estudos, Eliene também reorganizava a própria vida. A cabeleireira recomeçou em Portugal após perder o salão que mantinha na capital baiana durante a pandemia de covid-19.

cuidadora em portugal 1 de 2

No novo país, ela passou a conciliar os serviços de cabeleireira com o trabalho de cuidadora de idosos. A filha, porém, permaneceu inicialmente no Brasil e estudava nos Salesianos, em Salvador. Segundo Eliene, a mensalidade custava R$ 2 mil por mês.

A história foi contada ao PÚBLICO Brasil em setembro de 2025. Na época, Eliene tinha 51 anos e vivia em Portugal havia pouco mais de quatro anos. Maysa, então com 14, cursava o 9º ano em Paço de Arcos, na região metropolitana de Lisboa.

Cuidadora auxilia uma mulher idosa em uma residência; atividade marcou o recomeço profissional de Eliene em Portugal Crédito: (Foto: Reprodução/Jsme MILA/Pexels)

Passagem antecipada

Maysa concluiu o ano letivo brasileiro em novembro de 2021. A família planejava levá-la para Portugal apenas em setembro de 2022, mas encontrou uma passagem aérea mais barata e antecipou a viagem para março daquele ano.

A decisão permitiu que mãe e filha se reencontrassem antes. Ainda assim, Maysa não conseguiu ingressar imediatamente na escola portuguesa e ficou dez meses longe da sala de aula. A reportagem original não informa o motivo específico da demora na matrícula.

Mensalidade e reforço

Quando a adolescente entrou na rede pública, Eliene deixou de pagar a mensalidade de R$ 2 mil cobrada em Salvador. A mudança trouxe essa economia específica, mas também criou outra necessidade: contratar aulas particulares de reforço.

Dificuldade em matemática

O período fora da escola apareceu com mais clareza no primeiro semestre. Maysa, que costumava ter facilidade em matemática, recebeu uma nota baixa e teve medo de não conseguir acompanhar a disciplina. Diante disso, a mãe buscou apoio particular.

Com o tempo, a estudante conseguiu recuperar as matérias. Além disso, percebeu uma melhora em ciências, disciplina que não apresentava o mesmo desempenho antes da mudança. A experiência escolar, portanto, não se limitou às dificuldades iniciais.

Acolhimento e dança

No primeiro dia, Maysa chegou apreensiva com a possibilidade de enfrentar xenofobia. As colegas, porém, a convidaram para ficar com o grupo e facilitaram sua integração. Segundo a mãe, no terceiro dia a adolescente já reproduzia algumas palavras com sotaque português.

A dança também ajudou nesse processo. A atividade fazia parte do currículo de educação física, e Maysa passou a integrar um grupo com outras alunas. Juntas, elas se apresentavam nas festas promovidas pela escola.

Brasileiros nas escolas

O caso da família integra um movimento maior. No ano letivo de 2024/2025, Portugal registrou 88.159 alunos brasileiros em escolas públicas, o equivalente a 49,5% dos 178.133 estudantes estrangeiros matriculados nessa rede, segundo levantamento do Ministério da Educação português.