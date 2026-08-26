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Cabeleireira perde o salão em Salvador durante a pandemia, vira cuidadora de idosos em Portugal e consegue juntar dinheiro para levar a filha para estudar na Europa

Eliene Oliveira trocou Salvador por Portugal após fechar o salão; a filha deixou um colégio de R$ 2 mil, mas passou dez meses sem aula

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 06:13

Maysa Andrade no colégio de Paço de Arcos, em Portugal, onde retomou os estudos após dez meses fora da escola
Maysa Andrade no colégio de Paço de Arcos, em Portugal, onde retomou os estudos após dez meses fora da escola Crédito: (Foto: Arquivo pessoal/PÚBLICO Brasil)

Quando Maysa Andrade voltou para casa com uma nota baixa em matemática, a mudança de país já era algo esperado, sendo assim, sua rotina escolar seria completamente nova. Antes com bom desempenho na disciplina, a adolescente passou dez meses sem frequentar aulas depois de deixar Salvador e chegar a Portugal.

A mãe, Eliene Oliveira, decidiu pagar reforço para ajudar a filha a recuperar o conteúdo. Enquanto Maysa retomava os estudos, Eliene também reorganizava a própria vida. A cabeleireira recomeçou em Portugal após perder o salão que mantinha na capital baiana durante a pandemia de covid-19.

cuidadora em portugal

Maysa Andrade no colégio de Paço de Arcos, em Portugal, onde retomou os estudos após dez meses fora da escola por (Foto: Arquivo pessoal/PÚBLICO Brasil)
Cuidadora auxilia uma mulher idosa em uma residência; atividade marcou o recomeço profissional de Eliene em Portugal por (Foto: Reprodução/Jsme MILA/Pexels)
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Maysa Andrade no colégio de Paço de Arcos, em Portugal, onde retomou os estudos após dez meses fora da escola por (Foto: Arquivo pessoal/PÚBLICO Brasil)

No novo país, ela passou a conciliar os serviços de cabeleireira com o trabalho de cuidadora de idosos. A filha, porém, permaneceu inicialmente no Brasil e estudava nos Salesianos, em Salvador. Segundo Eliene, a mensalidade custava R$ 2 mil por mês.

A história foi contada ao PÚBLICO Brasil em setembro de 2025. Na época, Eliene tinha 51 anos e vivia em Portugal havia pouco mais de quatro anos. Maysa, então com 14, cursava o 9º ano em Paço de Arcos, na região metropolitana de Lisboa.

Cuidadora auxilia uma mulher idosa em uma residência; atividade marcou o recomeço profissional de Eliene em Portugal
Cuidadora auxilia uma mulher idosa em uma residência; atividade marcou o recomeço profissional de Eliene em Portugal Crédito: (Foto: Reprodução/Jsme MILA/Pexels)

Passagem antecipada

Maysa concluiu o ano letivo brasileiro em novembro de 2021. A família planejava levá-la para Portugal apenas em setembro de 2022, mas encontrou uma passagem aérea mais barata e antecipou a viagem para março daquele ano.

A decisão permitiu que mãe e filha se reencontrassem antes. Ainda assim, Maysa não conseguiu ingressar imediatamente na escola portuguesa e ficou dez meses longe da sala de aula. A reportagem original não informa o motivo específico da demora na matrícula.

Mensalidade e reforço

Quando a adolescente entrou na rede pública, Eliene deixou de pagar a mensalidade de R$ 2 mil cobrada em Salvador. A mudança trouxe essa economia específica, mas também criou outra necessidade: contratar aulas particulares de reforço.

Dificuldade em matemática

O período fora da escola apareceu com mais clareza no primeiro semestre. Maysa, que costumava ter facilidade em matemática, recebeu uma nota baixa e teve medo de não conseguir acompanhar a disciplina. Diante disso, a mãe buscou apoio particular.

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Com o tempo, a estudante conseguiu recuperar as matérias. Além disso, percebeu uma melhora em ciências, disciplina que não apresentava o mesmo desempenho antes da mudança. A experiência escolar, portanto, não se limitou às dificuldades iniciais.

Acolhimento e dança

No primeiro dia, Maysa chegou apreensiva com a possibilidade de enfrentar xenofobia. As colegas, porém, a convidaram para ficar com o grupo e facilitaram sua integração. Segundo a mãe, no terceiro dia a adolescente já reproduzia algumas palavras com sotaque português.

A dança também ajudou nesse processo. A atividade fazia parte do currículo de educação física, e Maysa passou a integrar um grupo com outras alunas. Juntas, elas se apresentavam nas festas promovidas pela escola.

Brasileiros nas escolas

O caso da família integra um movimento maior. No ano letivo de 2024/2025, Portugal registrou 88.159 alunos brasileiros em escolas públicas, o equivalente a 49,5% dos 178.133 estudantes estrangeiros matriculados nessa rede, segundo levantamento do Ministério da Educação português.

Os brasileiros representavam a maioria dos estrangeiros na educação pré-escolar e no primeiro ciclo. Além disso, o contingente vindo do Brasil cresceu 5% em comparação com o ano letivo anterior.

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Portugal Mundo Entretenimento Curiosidades

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