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Cabelo curto com IA: como fazer trend que viralizou entre famosos

Famosos viralizaram com nova trend e causaram alvoroço entre fãs

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 16:54

Confira nova trend dos famosos
Confira nova trend dos famosos Crédito: Reprodução | Instagram

Uma nova trend viralizou nas redes sociais e vários famosos apareceram cortando os cabelos e até mesmo pintando os fios de outra cor, causando repercussão entre fãs.

No entanto, tudo não passa de uma imagem gerada por inteligência artificial. Famosos como Lucas Rangel, Tata Estaniecki, Brunna Gonçalves, Camila Loures e outros famosos publicaram vídeos em que aparecem cortados os fios, deixando os cabelos mais curtos, no estilo Chanel.

Nova trend com IA

Famosos cortaram cabelo com IA por Reprodução | Instagram
Famosos cortaram cabelo com IA por Reprodução | Instagram
Famosos cortaram cabelo com IA por Reprodução | Instagram
Famosos cortaram cabelo com IA por Reprodução | Instagram
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Famosos cortaram cabelo com IA por Reprodução | Instagram

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Como fazer a trend:

- Baixe o aplicativo “Miu AI” no aparelho de telefone;

- No app, clique em “novo visual”;

- Escolha um dos templates disponíveis no aplicativo;

- Você ainda pode escolher cortar os fios, mudar a cor e outras opções;

- Escolha uma foto do seu rosto de acordo com as diretrizes do aplicativo e peça para gerar a imagem

Tags:

Trend Trend com ia

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