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Cabelo embaraça demais? 6 hábitos que podem estar piorando o problema

Fios com nós constantes nem sempre precisam de mais produto; alguns hábitos na lavagem, secagem e até na hora de dormir podem aumentar o embaraço

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 20:00

Confira dicas para os cabelos
Veja dicas para os cabelos Crédito: Reprodução | Freepik

Desembaraçar o cabelo virou uma batalha diária? Embora alguns tipos de fio tenham maior tendência à formação de nós, a maneira como o cabelo é lavado, seco, penteado e preso também pode aumentar o problema.

Quando há muito atrito ou quebra, a superfície dos fios tende a ficar menos uniforme, facilitando que eles se prendam uns aos outros. Por isso, antes de simplesmente aumentar a quantidade de creme, vale observar alguns hábitos da rotina.

Vai ficar loira? Veja 10 dicas para seu cabelo não ficar detonado

Evite água muito quente e não esfregue o cabelo com a toalha: fios descoloridos ficam mais vulneráveis à quebra e ao atrito por Reprodução
Shampoo e máscara roxa servem para neutralizar o amarelado do loiro, mas não substituem os tratamentos contra os danos da descoloração por Reprodução
Óleos e séruns aplicados nas pontas ajudam a controlar o frizz e melhorar a aparência das áreas mais ressecadas por Reprodução
Diminua o uso de chapinha, babyliss e secador muito quente e aplique protetor térmico sempre que usar calor por Reprodução
Aposte em leave-in para proteger o comprimento e reduzir o atrito que pode favorecer a quebra dos fios por Reprodução
Use condicionador após as lavagens para ajudar a selar as cutículas e facilitar o desembaraço por Reprodução
Alterne hidratação com nutrição e reconstrução de acordo com as necessidades do cabelo, sem exagerar nas proteínas por Reprodução
Faça um teste de mecha antes da descoloração para avaliar como o cabelo reage ao procedimento por Reprodução
Depois de clarear, mantenha uma rotina de hidratação para devolver maciez e ajudar a combater o aspecto ressecado por Reprodução
Evite chegar ao salão com os fios já fragilizados por excesso de químicas ou ferramentas de calor por Reprodução
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Evite água muito quente e não esfregue o cabelo com a toalha: fios descoloridos ficam mais vulneráveis à quebra e ao atrito por Reprodução

Esfregar o cabelo durante a lavagem

Acumular todo o comprimento no alto da cabeça e esfregar os fios pode favorecer a formação de nós. Na lavagem, o shampoo deve ser concentrado principalmente no couro cabeludo, deixando a espuma escorrer pelo comprimento durante o enxágue.

Esfregar com a toalha

Torcer ou esfregar vigorosamente o cabelo com a toalha aumenta o atrito entre os fios. O ideal é retirar o excesso de água pressionando delicadamente o cabelo com uma toalha macia ou camiseta de algodão, sem movimentos bruscos.

Penteados em cabelos crespos e cacheados

Penteadosz para cabelos crespos e cacheados por Reprodução | Redes Sociais
Penteadosz para cabelos crespos e cacheados por Reprodução | Redes Sociais
Penteadosz para cabelos crespos e cacheados por Reprodução | Redes Sociais
Penteadosz para cabelos crespos e cacheados por Reprodução | Redes Sociais
Penteadosz para cabelos crespos e cacheados por Reprodução | Redes Sociais
Penteadosz para cabelos crespos e cacheados por Reprodução | Redes Sociais
Penteadosz para cabelos crespos e cacheados por Reprodução | Redes Sociais
Penteadosz para cabelos crespos e cacheados por Reprodução | Redes Sociais
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Penteadosz para cabelos crespos e cacheados por Reprodução | Redes Sociais

Pular o condicionador

O condicionador ajuda a deixar os fios mais macios e facilita o deslizamento na hora de desembaraçar. Concentrar o produto no comprimento e nas pontas pode fazer diferença principalmente em cabelos longos, secos, cacheados ou que passaram por química.

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Começar a desembaraçar pela raiz

Passar a escova da raiz diretamente até as pontas pode fazer com que pequenos nós se acumulem no comprimento. Uma maneira mais delicada é começar pelas pontas e subir gradualmente, segurando a mecha para reduzir a tração.

Dormir com o cabelo solto e cheio de atrito

O movimento da cabeça contra o travesseiro durante várias horas pode contribuir para a formação de nós, especialmente em cabelos longos. Prender os fios de maneira bem frouxa antes de dormir pode ajudar, desde que não haja tensão na raiz. Fronhas de materiais mais lisos também podem diminuir o atrito.

Adiar o corte mesmo com pontas muito danificadas

Pontas duplas, ásperas e quebradiças tendem a se prender com maior facilidade umas às outras. Quando o problema está concentrado nas extremidades, aparar as partes mais danificadas pode facilitar o desembaraço e melhorar a aparência do cabelo.

Se o cabelo começou a embaraçar muito de repente, está quebrando excessivamente ou apresenta queda, alterações no couro cabeludo ou mudança importante na textura, vale procurar um dermatologista para investigar o que está acontecendo.

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