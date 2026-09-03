DICAS

Cabelo embaraça demais? 6 hábitos que podem estar piorando o problema

Fios com nós constantes nem sempre precisam de mais produto; alguns hábitos na lavagem, secagem e até na hora de dormir podem aumentar o embaraço

Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 20:00

Veja dicas para os cabelos Crédito: Reprodução | Freepik

Desembaraçar o cabelo virou uma batalha diária? Embora alguns tipos de fio tenham maior tendência à formação de nós, a maneira como o cabelo é lavado, seco, penteado e preso também pode aumentar o problema.

Quando há muito atrito ou quebra, a superfície dos fios tende a ficar menos uniforme, facilitando que eles se prendam uns aos outros. Por isso, antes de simplesmente aumentar a quantidade de creme, vale observar alguns hábitos da rotina.

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Esfregar o cabelo durante a lavagem

Acumular todo o comprimento no alto da cabeça e esfregar os fios pode favorecer a formação de nós. Na lavagem, o shampoo deve ser concentrado principalmente no couro cabeludo, deixando a espuma escorrer pelo comprimento durante o enxágue.

Esfregar com a toalha

Torcer ou esfregar vigorosamente o cabelo com a toalha aumenta o atrito entre os fios. O ideal é retirar o excesso de água pressionando delicadamente o cabelo com uma toalha macia ou camiseta de algodão, sem movimentos bruscos.

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Pular o condicionador

O condicionador ajuda a deixar os fios mais macios e facilita o deslizamento na hora de desembaraçar. Concentrar o produto no comprimento e nas pontas pode fazer diferença principalmente em cabelos longos, secos, cacheados ou que passaram por química.

Começar a desembaraçar pela raiz

Passar a escova da raiz diretamente até as pontas pode fazer com que pequenos nós se acumulem no comprimento. Uma maneira mais delicada é começar pelas pontas e subir gradualmente, segurando a mecha para reduzir a tração.

Dormir com o cabelo solto e cheio de atrito

O movimento da cabeça contra o travesseiro durante várias horas pode contribuir para a formação de nós, especialmente em cabelos longos. Prender os fios de maneira bem frouxa antes de dormir pode ajudar, desde que não haja tensão na raiz. Fronhas de materiais mais lisos também podem diminuir o atrito.

Adiar o corte mesmo com pontas muito danificadas

Pontas duplas, ásperas e quebradiças tendem a se prender com maior facilidade umas às outras. Quando o problema está concentrado nas extremidades, aparar as partes mais danificadas pode facilitar o desembaraço e melhorar a aparência do cabelo.