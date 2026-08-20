ESTILO DE VIDA

Cabelos secos e sem brilho ganham nova aparência com babosa: por que é recomendado e qual o jeito certo de usar o gel da planta

Gel transparente da babosa pode deixar os cabelos mais macios, alinhados e com aparência saudável com um preparo simples



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 12:41

Popular nos cuidados naturais, a babosa segue entre as escolhas de quem procura hidratação sem preparo complicado Crédito: Ilustração gerada por IA

Uma folha espessa, de aparência quase rígida, guarda no interior uma substância transparente que há décadas atravessa gerações como ingrediente de cuidados caseiros. Basta cortar a babosa para que o gel surja entre as camadas verdes, viscoso e discreto, pronto para ser incorporado a uma das práticas mais conhecidas de hidratação dos cabelos.

A simplicidade, no entanto, pode enganar. Antes de levar a planta diretamente aos fios, existe uma etapa essencial: separar corretamente o gel da substância amarelada próxima à casca, conhecida como aloína. É esse cuidado que ajuda a tornar a aplicação mais confortável, sobretudo para quem possui o couro cabeludo sensível.

Babosa 1 de 6

Quando preparada da maneira adequada, a babosa pode entrar na rotina de quem enfrenta fios ressecados, opacos ou ásperos. No couro cabeludo, o gel ainda pode proporcionar uma sensação refrescante e aliviar desconfortos leves associados ao ressecamento.

O segredo dentro da folha

Ao partir uma folha de babosa, o gel translúcido costuma chamar a atenção imediatamente. É justamente essa parte que interessa nos cuidados capilares. Rica em água e naturalmente viscosa, ela se espalha com facilidade pelos fios e ajuda a devolver uma sensação de maciez ao cabelo.

Antes de chegar a esse ponto, porém, é preciso observar a região situada entre o gel e a casca. Ali pode aparecer um líquido amarelado que contém aloína, substância capaz de provocar irritação em algumas pessoas.

Por isso, o preparo não deve ser feito às pressas. A parte amarelada precisa ser descartada, deixando apenas o interior transparente da folha para a aplicação.

Nos cabelos, a babosa costuma ser procurada principalmente pela capacidade de complementar a hidratação. Fios que perderam brilho ou apresentam textura áspera podem adquirir aparência mais alinhada e toque mais suave depois do cuidado.

Como levar aos fios

Com o gel devidamente separado, a aplicação começa em cabelos previamente lavados e ainda úmidos. A babosa pode ser distribuída pelo comprimento e pelas pontas e, quando o objetivo envolver o couro cabeludo, aplicada na raiz com movimentos delicados.

Não há necessidade de esfregar com força. Pelo contrário: massagens suaves ajudam a espalhar o produto sem aumentar a sensibilidade da pele.

Depois, o gel pode permanecer nos cabelos por aproximadamente 20 a 30 minutos. Ao fim desse período, o enxágue deve ser abundante para evitar resíduos presos entre os fios ou acumulados junto à raiz.

O processo chama atenção justamente por não exigir uma sequência complexa de ingredientes. Ainda assim, a eficiência do cuidado depende menos da quantidade utilizada e mais da forma como cada etapa é conduzida.

Cuidado antes da aplicação

A origem natural da babosa não elimina a possibilidade de reação. Por isso, quem nunca utilizou o gel diretamente na pele deve realizar um teste de sensibilidade antes da primeira aplicação completa.

Uma pequena quantidade pode ser colocada em uma área discreta. Caso surjam ardor, vermelhidão, coceira ou qualquer outro desconforto, o uso deve ser interrompido.

O mesmo cuidado vale para couros cabeludos machucados, com feridas ou irritações mais intensas. Nessas situações, a planta deixa de ser uma alternativa simples de hidratação e pode acabar agravando o incômodo.

Quando ela pode ajudar

A babosa tende a fazer mais sentido em situações cotidianas e leves. Sensação de ressecamento, fios sem brilho, aspereza e dificuldade para desembaraçar estão entre os sinais que levam muitas pessoas a recorrer ao gel.

A hidratação pode ser percebida principalmente no toque e na aparência dos cabelos. Quando inserida em uma rotina que inclui lavagem adequada, produtos suaves e pouco atrito durante a aplicação, a planta funciona como um complemento simples de cuidado.

Seu papel, entretanto, tem limites.

Problemas persistentes exigem atenção

Descamação intensa, feridas, coceira constante, áreas avermelhadas, queda acentuada ou aparecimento de falhas não devem ser tratados apenas com receitas caseiras. Esses sinais podem ter diferentes causas e exigem avaliação de um dermatologista.