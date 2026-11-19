MUNDO

Caça F-22 Raptor fica no chão: Força Aérea dos EUA surpreende ao tentar encontrar cartões de memória de 256 MB dos anos 1990

Força Aérea dos Estados Unidos procura fabricantes de cartões PC Card e CompactFlash, com capacidade mínima de 256 MB, para manter a aeronave em operação



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 16:16

Considerado um dos caças mais avançados do mundo, o F-22 ainda depende de componentes antigos para transferir dados de voo, rotas e informações militares Crédito: Edward I. Fagg, U.S. Navy / Wikimedia Commons

Parece história de museu, mas acontece com uma das aeronaves mais sofisticadas da aviação militar. A Força Aérea dos Estados Unidos está procurando cartões de memória fabricados segundo padrões tecnológicos dos anos 1990 para manter seus caças F-22 Raptor em funcionamento.

O detalhe chama atenção pelo constrate: enquanto smartphones populares já oferecem centenas de gigabytes de armazenamento, o equipamento militar depende de mídias removíveis com capacidade mínima de apenas 256 megabytes.

F-22 Raptor 1 de 6

A busca foi divulgada em 18 de novembro de 2026 e revela um desafio pouco conhecido da indústria militar: manter tecnologias antigas funcionando em equipamentos que continuam na linha de frente.

F-22 Raptor procura cartões de memória de 256 MB

O escritório responsável pelo programa F-22 publicou, em 16 de novembro, uma solicitação de informações (Request for Information, ou RFI) no portal federal de compras do governo norte-americano.

O objetivo é identificar fabricantes dos Estados Unidos que ainda consigam fornecer cartões de memória compatíveis com o sistema de transferência de dados da aeronave.

A solicitação menciona dois formatos específicos:

PC Card: cartão de memória com formato semelhante ao de um cartão de crédito, bastante utilizado em computadores portáteis durante os anos 1990

cartão de memória com formato semelhante ao de um cartão de crédito, bastante utilizado em computadores portáteis durante os anos 1990 CompactFlash (CF): mídia removível popular nas primeiras gerações de câmeras digitais, que precisa ser utilizada com um adaptador no equipamento solicitado

A capacidade exigida é de 256 MB ou superior. O documento, porém, não informa quantas unidades seriam necessárias nem apresenta um orçamento para a aquisição.

Para que servem os cartões dentro do caça?

Embora pareçam ultrapassados, esses componentes têm uma função importante na operação do F-22.

Eles fazem parte do chamado Data Transfer Cartridge, um cartucho utilizado para transportar informações entre os computadores terrestres e os sistemas da aeronave.

Antes da decolagem, os dados são carregados no equipamento, que é inserido no cockpit. Entre as informações transferidas estão:

Rotas e trajetos de voo

Configurações de comunicação por rádio

Dados sobre ameaças e sistemas inimigos

Informações necessárias para o planejamento das missões

Depois do pouso, o dispositivo é retirado para que as equipes em solo possam interpretar os registros da operação.

Ou seja, não se trata de um cartão utilizado para armazenar fotografias ou arquivos pessoais, mas de um componente integrado à infraestrutura tecnológica do caça.

Por que um dos caças mais avançados do mundo usa tecnologia antiga?

A explicação está na própria história do F-22 Raptor.

A aeronave realizou seu primeiro voo em setembro de 1997, quando a arquitetura de seus sistemas eletrônicos foi desenvolvida com base nos padrões tecnológicos disponíveis naquela época.

Embora tenha recebido atualizações ao longo dos anos, nem todos os componentes podem ser substituídos livremente por equipamentos modernos.

Isso acontece porque sistemas militares precisam funcionar de maneira integrada. Uma mudança aparentemente simples pode exigir adaptações de software, hardware, testes de compatibilidade e novas certificações.

Assim, uma peça considerada obsoleta no mercado comercial pode continuar indispensável para o funcionamento de um equipamento militar.

O último exemplar de produção do F-22 foi entregue em 2012, mas a aeronave continua sendo utilizada pela Força Aérea norte-americana.

Exigências de segurança tornam a busca ainda mais complicada

O desafio não está apenas em encontrar fabricantes capazes de produzir cartões antigos.

A solicitação também estabelece exigências rigorosas para evitar falsificações e problemas na cadeia de fornecimento.

As empresas interessadas precisam informar:

Nome do fabricante original dos componentes

País de fabricação

Local de montagem final

Histórico completo da cadeia de custódia

Plano de prevenção e identificação de peças falsificadas

Outro ponto importante é a continuidade do fornecimento. Os fabricantes devem explicar quando pretendem interromper a produção desses componentes e se oferecerão uma última oportunidade de compra antes do encerramento das atividades.

A exigência faz sentido em um setor no qual uma peça falsificada ou incompatível pode comprometer sistemas importantes de uma aeronave militar.

F-22 deve continuar em operação até os anos 2030

A dificuldade para encontrar componentes antigos não é o único desafio enfrentado pelo programa F-22.

Em 2020, autoridades militares norte-americanas já haviam reconhecido problemas relacionados à disponibilidade de motores, em meio ao elevado número de horas de voo da frota.

Mesmo com essas dificuldades, o caça continua participando de operações e exercícios militares.

Em outubro de 2026, aeronaves F-22 posicionadas no Alasca foram deslocadas para o sul do Japão para participar de exercícios conjuntos entre os Estados Unidos e o Japão.

A Força Aérea também trabalha em testes envolvendo novos tanques de combustível e sensores, em uma tentativa de manter a capacidade operacional da aeronave durante os próximos anos.

A expectativa mencionada na reportagem é que o modelo permaneça em serviço até a década de 2030.

Força Aérea estabeleceu prazo para receber propostas

As empresas norte-americanas interessadas em fornecer os cartões devem encaminhar suas respostas até 1º de dezembro de 2026.

É importante destacar que a solicitação divulgada ainda não representa uma compra confirmada. Trata-se de uma consulta ao mercado para identificar possíveis fornecedores e avaliar a disponibilidade dos componentes.