TELEVISÃO

Cacau Protásio volta a viver Zezé de ‘Avenida Brasil’ fora da novela; veja como

Personagem retorna em campanha publicitária enquanto participação de atriz em ‘Avenida Brasil 2’ ainda não foi confirmada

Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 18:16

Cacau Protásio volta a viver Zezé, de “Avenida Brasil”, em campanha publicitária da Globo Crédito: Reprodução/TV Globo

Os fãs de “Avenida Brasil” ganharam um motivo para matar a saudade de Zezé. Cacau Protásio vai voltar a interpretar a personagem, mas o reencontro não acontecerá na continuação da novela, prevista para janeiro de 2027.

O retorno será feito por meio de uma campanha publicitária da TV Globo em parceria com um banco digital, voltada para as redes sociais. A ação vai resgatar alguns dos momentos mais marcantes da personagem, que se tornou uma das figuras populares da trama original.

Entre as cenas que devem ganhar uma nova versão está o famoso momento em que Zezé solta a frase “Eu quero ver tu me chamar de amendoim”, ao som de “Correndo Atrás de Mim”, do Aviões do Forró. A atriz vai reinterpretar a sequência para a campanha.

Elenco de "Avenida Brasil 2" 1 de 20

E em ‘Avenida Brasil 2’?

Apesar do retorno para a publicidade, Cacau ainda não foi confirmada no elenco de “Avenida Brasil 2”. A atriz contou que, até o momento, não recebeu convite da Globo para participar da continuação.

“Até agora, não. Ainda não houve conversa com a Globo sobre isso. Mas uma coisa eu posso dizer: eu nunca escondi de ninguém que gostaria, sim, de voltar a fazer a Zezé. Nunca omiti esse desejo em entrevista nenhuma”, afirmou.

Na novela original, Zezé trabalhava como empregada doméstica na mansão de Carminha (Adriana Esteves) e Tufão (Murilo Benício) e protagonizou algumas das cenas mais lembradas pelo público.