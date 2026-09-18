Cachorrinha aplica 'golpe' em casal, entra sozinha em carro e consegue ser adotada; vídeo

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Fernanda Varela
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:24
Se existe o “golpe do amor”, uma golden retriever de Marília, no interior de São Paulo, parece ter executado o plano perfeitamente. A cachorra entrou sozinha no carro de um casal que sempre sonhou em ter um animal da raça e, poucos dias depois, acabou oficialmente adotada pelos dois.
O encontro aconteceu em 9 de setembro e foi registrado por uma câmera de segurança. Mariana Angeli estava com o marido em um estacionamento quando ele avistou a golden do outro lado da rua.
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Como o marido de Mariana sempre quis ter um cachorro da raça, o animal chamou imediatamente a atenção. A princípio, os dois acreditaram que ela estivesse acompanhando uma mulher que passava pelo local. Não estava.
Pouco depois, a golden atravessou a rua, caminhou em direção ao veículo do casal e encontrou uma das portas aberta. Foi o suficiente: ela simplesmente entrou no carro. “A gente sempre sonhou em ter um golden, mas não imaginava que ela encontraria a gente”, contou Mariana.
'Golpe' terminou em adoção
Apesar da coincidência, o casal não decidiu ficar imediatamente com a cachorra. Como ela usava coleira, Mariana e o marido imaginaram que tivesse tutores e começaram a procurar pela família.
Os dois divulgaram fotos e vídeos nas redes sociais na tentativa de descobrir de onde ela havia vindo. Foi durante essa busca que souberam que a antiga família estava procurando alguém que pudesse ficar com a golden.
Após conversarem com os antigos tutores, Mariana e o marido decidiram adotá-la. A nova integrante da família ganhou o nome de Maia.
Mariana é médica-veterinária e levou a cachorra para realizar exames e receber os cuidados necessários antes de iniciar a nova rotina na casa.
Encontro viralizou
O vídeo que mostra o momento em que Maia entra no carro foi publicado por Mariana nas redes sociais em 13 de setembro e viralizou.
A gravação alcançou milhões de visualizações e recebeu milhares de comentários. Nas imagens, é possível acompanhar o instante em que a golden se aproxima e entra por conta própria no veículo daquele que, poucos dias depois, se tornaria seu novo lar.