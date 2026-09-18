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Cachorrinha aplica 'golpe' em casal, entra sozinha em carro e consegue ser adotada; vídeo

Maia apareceu inesperadamente em um estacionamento e escolheu justamente o veículo de uma família que sonhava em ter um cachorro da raça

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:24

Cachorrinha deu 'golpe' em casal
Cachorrinha deu 'golpe' em casal Crédito: Reprodução

Se existe o “golpe do amor”, uma golden retriever de Marília, no interior de São Paulo, parece ter executado o plano perfeitamente. A cachorra entrou sozinha no carro de um casal que sempre sonhou em ter um animal da raça e, poucos dias depois, acabou oficialmente adotada pelos dois.

O encontro aconteceu em 9 de setembro e foi registrado por uma câmera de segurança. Mariana Angeli estava com o marido em um estacionamento quando ele avistou a golden do outro lado da rua.

Confira sete lugares para adotar cachorros e gatos em Salvador

Associação Brasileira Protetora dos Animais – seção Bahia Instagram: @abpabahia por Reprodução / ABPA
Fundada em 1949, a ABPA é uma das pioneiras na proteção animal na Bahia. Mantém o Abrigo São Francisco de Assis, que acolhe centenas de cães e gatos resgatados de maus-tratos e abandono em Salvador e disponíveis para adoção. por ABPA
Instituto Marina Adota - Instagram: @marina.adota por Reprodução
Abrigo que atua no resgate e adoção de cães em Salvador. Atualmente informa que está lotado e reforça pedidos por adoção responsável. Não possui gatil. por Reprodução / Redes sociais
ONG com 29 anos de atuação na causa animal. Também realiza atendimento veterinário e promove ações voltadas ao bem-estar dos animais. por Reprodução
Instituto Patruska Barreiro - Instagram: @institutopatruska por Instituto Patruska Barreiro
Gatil Irmã Francisca - Instagram: @gatilirmafrancisca por Gatil Irmã Francisca
Organização dedicada à adoção de gatos em Salvador. Atualmente informa que não pode acolher novos animais, mas mantém dezenas de felinos sob seus cuidados com apoio de doadores. por Reprodução
Animais do Doce Lar - Instagram: @adocaodocelar10 por Animais do Doce Lar
Projeto de divulgação de animais resgatados para adoção em Salvador, com contato direto com os responsáveis pelos pets. por Reprodução
Adotar Salvador - Instagram: @adotarsalvador por Reprodução
Perfil de divulgação de animais disponíveis para adoção. Não é abrigo e não realiza resgates; cada postagem traz o contato do responsável. por Reprodução
Adote Patas - Instagram: @adotepatas por Adote Patas
Perfil que divulga pets para adoção em Salvador e conteúdos sobre causa animal. Informa que não é ONG e não possui abrigo. por Reprodução
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Associação Brasileira Protetora dos Animais – seção Bahia Instagram: @abpabahia por Reprodução / ABPA

Como o marido de Mariana sempre quis ter um cachorro da raça, o animal chamou imediatamente a atenção. A princípio, os dois acreditaram que ela estivesse acompanhando uma mulher que passava pelo local. Não estava.

Pouco depois, a golden atravessou a rua, caminhou em direção ao veículo do casal e encontrou uma das portas aberta. Foi o suficiente: ela simplesmente entrou no carro. “A gente sempre sonhou em ter um golden, mas não imaginava que ela encontraria a gente”, contou Mariana.

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'Golpe' terminou em adoção

Apesar da coincidência, o casal não decidiu ficar imediatamente com a cachorra. Como ela usava coleira, Mariana e o marido imaginaram que tivesse tutores e começaram a procurar pela família.

Os dois divulgaram fotos e vídeos nas redes sociais na tentativa de descobrir de onde ela havia vindo. Foi durante essa busca que souberam que a antiga família estava procurando alguém que pudesse ficar com a golden.

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Após conversarem com os antigos tutores, Mariana e o marido decidiram adotá-la. A nova integrante da família ganhou o nome de Maia.

Mariana é médica-veterinária e levou a cachorra para realizar exames e receber os cuidados necessários antes de iniciar a nova rotina na casa.

Encontro viralizou

O vídeo que mostra o momento em que Maia entra no carro foi publicado por Mariana nas redes sociais em 13 de setembro e viralizou.

A gravação alcançou milhões de visualizações e recebeu milhares de comentários. Nas imagens, é possível acompanhar o instante em que a golden se aproxima e entra por conta própria no veículo daquele que, poucos dias depois, se tornaria seu novo lar.

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