Cachorrinha com três patas espera por uma família em feira de adoção: dócil e carinhosa, Danone volta para o abrigo após não ser escolhida

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Jean Candido
Agência Correio
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15:15
Danone chegou à feira de adoção de Halloween, em São Paulo, vestida para chamar a atenção de uma nova família. Durante o evento, a cachorrinha foi várias vezes até a entrada, enquanto os visitantes conheciam os animais disponíveis. A feira terminou, porém, sem que alguém a escolhesse. Ela voltou ao abrigo ainda à espera de um lar.
Danone tem três patas, característica que pode gerar dúvidas entre possíveis adotantes. Os voluntários, no entanto, a descrevem como dócil e carinhosa. Como cada animal tem necessidades próprias, quem pensa em adotá-la pode conversar com a equipe do abrigo e pedir orientação veterinária sobre os cuidados adequados.
A história de outros cães mostra que a adaptação pode ser possível. A entidade britânica de proteção animal Blue Cross conta a trajetória de uma cachorrinha que passou a viver com três patas. O caso não substitui uma avaliação individual, mas ajuda a mostrar por que a deficiência, por si só, não deve definir a possibilidade de adoção.
Cachorrinha de três patas
Antes de chegar ao abrigo, Danone viveu nas ruas de São Paulo. Ela passou dias ao lado do irmão, que havia sido atropelado, até que voluntários a resgataram. A equipe não divulgou como a cachorrinha perdeu uma das patas.
No abrigo, Danone encontrou proteção, alimento e pessoas dispostas a cuidar dela. Os voluntários acreditavam que sua personalidade carinhosa logo conquistaria uma família. Entretanto, os dias viraram semanas e, depois, meses. Enquanto outros cães encontravam novos lares, ela continuava esperando.
A feira de Halloween renovou a esperança dos cuidadores. Eles prepararam uma fantasia especial para destacar Danone entre os animais disponíveis. Apesar da expectativa, a cachorrinha voltou ao abrigo sem uma família.
A situação também revela uma barreira enfrentada por animais com deficiência: o receio de que eles precisem de cuidados complexos pode afastar possíveis adotantes. Por isso, a equipe responsável pode explicar a condição de cada animal, sua rotina e os cuidados necessários antes da decisão.
Agora, os voluntários procuram uma família disposta a conhecer Danone e oferecer a ela um lar seguro. Segundo o Hyppet, a cachorrinha já está castrada e vacinada. Os interessados devem participar de uma entrevista pelo aplicativo, que conecta possíveis tutores a animais disponíveis. O processo pode ser iniciado pelo site oficial do Hyppet.
A falta de uma pata não resume quem Danone é. Ela é uma cachorrinha dócil que passou pelo resgate e agora aguarda a chance de começar uma nova etapa. Para isso, precisa de uma adoção responsável, com segurança, acompanhamento veterinário e carinho.