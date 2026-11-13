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Cachorrinha com três patas espera por uma família em feira de adoção: dócil e carinhosa, Danone volta para o abrigo após não ser escolhida

Fantasiada para uma feirinha de Halloween em São Paulo, Danone foi várias vezes até o portão, mas não encontrou um lar; agora, o Hyppet divulga sua história



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15:15

Castrada e vacinada, Danone pode ser adotada após entrevista pelo aplicativo Hyppet Crédito: Instagram/@hyppet

Danone chegou à feira de adoção de Halloween, em São Paulo, vestida para chamar a atenção de uma nova família. Durante o evento, a cachorrinha foi várias vezes até a entrada, enquanto os visitantes conheciam os animais disponíveis. A feira terminou, porém, sem que alguém a escolhesse. Ela voltou ao abrigo ainda à espera de um lar.

Danone tem três patas, característica que pode gerar dúvidas entre possíveis adotantes. Os voluntários, no entanto, a descrevem como dócil e carinhosa. Como cada animal tem necessidades próprias, quem pensa em adotá-la pode conversar com a equipe do abrigo e pedir orientação veterinária sobre os cuidados adequados.

A história de outros cães mostra que a adaptação pode ser possível. A entidade britânica de proteção animal Blue Cross conta a trajetória de uma cachorrinha que passou a viver com três patas. O caso não substitui uma avaliação individual, mas ajuda a mostrar por que a deficiência, por si só, não deve definir a possibilidade de adoção.

Cachorrinha de três patas 1 de 3

A espera já dura meses

Antes de chegar ao abrigo, Danone viveu nas ruas de São Paulo. Ela passou dias ao lado do irmão, que havia sido atropelado, até que voluntários a resgataram. A equipe não divulgou como a cachorrinha perdeu uma das patas.

No abrigo, Danone encontrou proteção, alimento e pessoas dispostas a cuidar dela. Os voluntários acreditavam que sua personalidade carinhosa logo conquistaria uma família. Entretanto, os dias viraram semanas e, depois, meses. Enquanto outros cães encontravam novos lares, ela continuava esperando.

A feira de Halloween renovou a esperança dos cuidadores. Eles prepararam uma fantasia especial para destacar Danone entre os animais disponíveis. Apesar da expectativa, a cachorrinha voltou ao abrigo sem uma família.

A situação também revela uma barreira enfrentada por animais com deficiência: o receio de que eles precisem de cuidados complexos pode afastar possíveis adotantes. Por isso, a equipe responsável pode explicar a condição de cada animal, sua rotina e os cuidados necessários antes da decisão.

Como iniciar a adoção

Agora, os voluntários procuram uma família disposta a conhecer Danone e oferecer a ela um lar seguro. Segundo o Hyppet, a cachorrinha já está castrada e vacinada. Os interessados devem participar de uma entrevista pelo aplicativo, que conecta possíveis tutores a animais disponíveis. O processo pode ser iniciado pelo site oficial do Hyppet.