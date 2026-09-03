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Cachorro caramelo rouba a cena ao esperar gari todos os dias para 'atrapalhar' o trabalho e brincar

Apelidado carinhosamente pelos internautas como 'atrapalhante', o cachorro conquistou as redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 14:37

Cachorro caramelo espera todos os dias para brincar com seu amigo gari
Cachorro caramelo espera todos os dias para brincar com seu amigo gari Crédito: Reprodução/Instagram @mazzaropi345

Uma amizade inusitada entre um cachorro caramelo e o gari Vanderlan, conhecido popularmente como Mazzaropi, tem feito enorme sucesso nas redes sociais. Todos os dias, o cãozinho aguarda pontualmente a passagem da equipe de limpeza para acompanhar parte do percurso, correr ao lado do caminhão e tentar ajudar, ou melhor, atrapalhar, nas tarefas do trabalhador. Em vídeos que viralizaram na web, o animal aparece puxando as luvas do profissional e disputando sacos de lixo.

Cachorro caramelo espera todos os dias para brincar gari

Cachorro caramelo espera todos os dias para brincar com seu amigo gari por Reprodução/Instagram @mazzaropi345
Cachorro caramelo espera todos os dias para brincar com seu amigo gari por Reprodução/Instagram @mazzaropi345
Cachorro caramelo espera todos os dias para brincar com seu amigo gari por Reprodução/Instagram @mazzaropi345
Cachorro caramelo espera todos os dias para brincar com seu amigo gari por Reprodução/Instagram @mazzaropi345
Cachorro caramelo espera todos os dias para brincar com seu amigo gari por Reprodução/Instagram @mazzaropi345
Cachorro caramelo espera todos os dias para brincar com seu amigo gari por Reprodução/Instagram @mazzaropi345
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Cachorro caramelo espera todos os dias para brincar com seu amigo gari por Reprodução/Instagram @mazzaropi345

Vanderlan, que atua na profissão há 26 anos, explicou ao Balanço Geral, que o vínculo nasceu de forma totalmente natural durante o serviço e logo virou tradição. O trabalhador contou que sempre teve carinho pelos animais desde a época em que vivia na roça, mas não imaginava que a cumplicidade com o caramelo ganharia tanta repercussão digital. Nas imagens compartilhadas, o cão parece entender exatamente o horário da coleta, reconhecendo a chegada do amigo e sabendo que aquele momento será dedicado exclusivamente às brincadeiras.

O sucesso das postagens rendeu milhares de visualizações e dezenas de comentários de seguidores divertidos com a cena, que apelidaram o animal de "atrapalhante oficial". Em um dos registros mais marcantes, Vanderlan chega a se jogar no chão para brincar com o cão, que aproveita a oportunidade para fazer a maior festa.

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