AMIZADE SINCERA

Cachorro caramelo rouba a cena ao esperar gari todos os dias para 'atrapalhar' o trabalho e brincar

Apelidado carinhosamente pelos internautas como 'atrapalhante', o cachorro conquistou as redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 14:37

Cachorro caramelo espera todos os dias para brincar com seu amigo gari Crédito: Reprodução/Instagram @mazzaropi345

Uma amizade inusitada entre um cachorro caramelo e o gari Vanderlan, conhecido popularmente como Mazzaropi, tem feito enorme sucesso nas redes sociais. Todos os dias, o cãozinho aguarda pontualmente a passagem da equipe de limpeza para acompanhar parte do percurso, correr ao lado do caminhão e tentar ajudar, ou melhor, atrapalhar, nas tarefas do trabalhador. Em vídeos que viralizaram na web, o animal aparece puxando as luvas do profissional e disputando sacos de lixo.

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Vanderlan, que atua na profissão há 26 anos, explicou ao Balanço Geral, que o vínculo nasceu de forma totalmente natural durante o serviço e logo virou tradição. O trabalhador contou que sempre teve carinho pelos animais desde a época em que vivia na roça, mas não imaginava que a cumplicidade com o caramelo ganharia tanta repercussão digital. Nas imagens compartilhadas, o cão parece entender exatamente o horário da coleta, reconhecendo a chegada do amigo e sabendo que aquele momento será dedicado exclusivamente às brincadeiras.