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Cachorro caramelo vira 'mãe' de mais de 200 gatinhos resgatados e emociona a web

Raylan transformou sua rotina em um lar temporário para filhotes abandonados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 12:28

Cachorro caramelo vira 'mãe' de mais de 200 gatinhos resgatados e emociona a web
Cachorro caramelo vira 'mãe' de mais de 200 gatinhos resgatados e emociona a web Crédito: Reprodução/Instagram @raylan_the_dog

Esqueça tudo o que você sabe sobre cachorros e gatos vivendo como cachorro e gato. O vira-lata Raylan viralizou nas redes sociais após bater a marca impressionante de mais de 200 gatinhos acolhidos em uma década como lar temporário ao lado da tutora, Laura. Resgatado de um abrigo quando ainda era filhote, o pet transformou sua missão de vida em cuidar, proteger e dar banho de língua em filhotinhos órfãos até que eles encontrem uma família definitiva.

Cachorro caramelo vira 'mãe' de mais de 200 gatinhos resgatados

Cachorro caramelo vira 'mãe' de mais de 200 gatinhos resgatados e emociona a web por Reprodução/Instagram @raylan_the_dog
Cachorro caramelo vira 'mãe' de mais de 200 gatinhos resgatados e emociona a web por Reprodução/Instagram @raylan_the_dog
Cachorro caramelo vira 'mãe' de mais de 200 gatinhos resgatados e emociona a web por Reprodução/Instagram @raylan_the_dog
Cachorro caramelo vira 'mãe' de mais de 200 gatinhos resgatados e emociona a web por Reprodução/Instagram @raylan_the_dog
Cachorro caramelo vira 'mãe' de mais de 200 gatinhos resgatados e emociona a web por Reprodução/Instagram @raylan_the_dog
Cachorro caramelo vira 'mãe' de mais de 200 gatinhos resgatados e emociona a web por Reprodução/Instagram @raylan_the_dog
Cachorro caramelo vira 'mãe' de mais de 200 gatinhos resgatados e emociona a web por Reprodução/Instagram @raylan_the_dog
Cachorro caramelo vira 'mãe' de mais de 200 gatinhos resgatados e emociona a web por Reprodução/Instagram @raylan_the_dog
Cachorro caramelo vira 'mãe' de mais de 200 gatinhos resgatados e emociona a web por Reprodução/Instagram @raylan_the_dog
Cachorro caramelo vira 'mãe' de mais de 200 gatinhos resgatados e emociona a web por Reprodução/Instagram @raylan_the_dog
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Cachorro caramelo vira 'mãe' de mais de 200 gatinhos resgatados e emociona a web por Reprodução/Instagram @raylan_the_dog

O segredo do sucesso do doguinho nas redes sociais é a forma como ele trata cada novo hóspede da casa. Raylan carrega os gatinhos pela boca com muita delicadeza, coloca todo mundo para dormir em caminhas macias e ainda serve de "caminha viva" e degrau de escalada para os pequeninos. Em um dos casos mais emocionantes relatados ao portal The Dodo, o cãozinho virou um verdadeiro cão-guia para quatro irmãozinhos com deficiência visual, ajudando os pets a ganharem confiança para explorar o mundo.

A rotina dos animais acumulou milhões de visualizações e derreteu o coração dos internautas, mas nem tudo são flores. Segundo a tutora, quando os gatinhos são adotados e a casa esvazia, bate aquela tristeza e Raylan chega a recusar passeios na rua de saudade. A alegria só volta total quando uma nova ninhada chega para agitar a rotina do lar temporário.

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No entanto, a trajetória desse anjo de quatro patas chegou ao fim. A tutora Laura usou as redes sociais para anunciar que Raylan faleceu no dia 20 de agosto de 2026, aos 15 anos de idade. Em uma homenagem emocionante publicada dias depois, ela relembrou que ele foi o companheiro perfeito de aventuras, acompanhando-a em cabanas, barcos e acampamentos, além de destacar que o mundo agora está mais apagado sem o sorriso dele..

Apesar da dor da perda, a tutora encontrou conforto ao lembrar do legado transformador deixado pelo cachorro. Ela pontuou que o parceiro fjel levou alegria para milhões de pessoas e garantiu que centenas de famílias de gatinhos tivessem um verdadeiro amigo em suas vidas. 

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Pet Cachorro Animais Animal Cachorro Caramelo

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