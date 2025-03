CURIOSIDADE

Cachorro com ‘elevador’ próprio conquista seguidores na web

Vídeo de Eddie, um cão que usa um elevador para subir escadas, já ultrapassa 80 milhões de visualizações

Um cachorro de três anos se tornou um fenômeno na internet após ser flagrado utilizando um elevador exclusivo dentro de casa. Eddie, que vive na Holanda, foi filmado por um vizinho anônimo, que criou o perfil @my_neighbours_dog_ para compartilhar sua rotina. As publicações rapidamente viralizaram, somando mais de 80 milhões de visualizações. >

Com o sucesso do vídeo, a dona de Eddie, Gwen Van Poorten, decidiu apresentar o cão oficialmente e revelar mais detalhes sobre o equipamento. Segundo ela, o elevador foi instalado na casa nova para ajudar o cachorro, que tem dificuldades para subir e descer as escadas.>