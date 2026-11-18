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Giuliana Mancini
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 11:16
O cachorro que acompanhava a estudante de Medicina e influenciadora Ana Lívia Lima Alves, de 25 anos, sobreviveu ao acidente que matou a jovem na BR-020, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. Dior César, um lulu-da-pomerânia, também estava na Toyota SW4 conduzida por ela quando a caminhonete saiu da pista e capotou, na tarde de segunda-feira (16). As informações foram divulgadas pelo GC+.
O acidente aconteceu por volta das 13h, na altura do quilômetro 363 da rodovia. Ana Lívia seguia em direção a Canindé, onde cursava Medicina, quando perdeu o controle da caminhonete. Com o impacto do capotamento, a estudante foi lançada para fora do veículo.
Ana Lívia Alves e seu cachorro, Dior César
Ela recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Hospital de Caridade, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que chovia forte no trecho no momento da ocorrência. Os levantamentos iniciais apontaram que nenhum outro veículo esteve envolvido no acidente. O local fica em Maranguape, nas proximidades da divisa com o município de Caridade.
As circunstâncias do capotamento ainda são investigadas. A PRF apura, inclusive, se a jovem utilizava o cinto de segurança quando foi lançada para fora da caminhonete. A dinâmica da ocorrência e os possíveis fatores que contribuíram para a saída de pista deverão ser esclarecidos pelo Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito.
Últimas fotos publicadas por Ana Lívia Alves
Quem era Ana Lívia Alves?
Além de estudar Medicina na Faculdade Estácio Idomed, em Canindé, Ana Lívia trabalhava como empresária e influenciadora digital. Nas redes sociais, compartilhava registros da rotina pessoal e de compromissos profissionais.
Ela era filha do empresário César Alves, conhecido como Cezinha, e tinha ligação com o Haras Canindezinho, propriedade da família localizada em Caucaia.
Ana Lívia Alves
A morte da jovem provocou manifestações de pesar de familiares, amigos, seguidores e instituições relacionadas à estudante