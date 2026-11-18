LUTO

Cachorro de Ana Lívia Alves, Dior César sobrevive a capotamento que matou influenciadora de 25 anos

Lulu-da-pomerânia estava na caminhonete conduzida pela estudante de Medicina quando o veículo saiu da pista e capotou na BR-020, no Ceará

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 11:16

Ana Lívia Alves e seu cachorro, Dior César Crédito: Reprodução/Instagram

O cachorro que acompanhava a estudante de Medicina e influenciadora Ana Lívia Lima Alves, de 25 anos, sobreviveu ao acidente que matou a jovem na BR-020, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. Dior César, um lulu-da-pomerânia, também estava na Toyota SW4 conduzida por ela quando a caminhonete saiu da pista e capotou, na tarde de segunda-feira (16). As informações foram divulgadas pelo GC+.

O acidente aconteceu por volta das 13h, na altura do quilômetro 363 da rodovia. Ana Lívia seguia em direção a Canindé, onde cursava Medicina, quando perdeu o controle da caminhonete. Com o impacto do capotamento, a estudante foi lançada para fora do veículo.

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Ela recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Hospital de Caridade, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que chovia forte no trecho no momento da ocorrência. Os levantamentos iniciais apontaram que nenhum outro veículo esteve envolvido no acidente. O local fica em Maranguape, nas proximidades da divisa com o município de Caridade.

As circunstâncias do capotamento ainda são investigadas. A PRF apura, inclusive, se a jovem utilizava o cinto de segurança quando foi lançada para fora da caminhonete. A dinâmica da ocorrência e os possíveis fatores que contribuíram para a saída de pista deverão ser esclarecidos pelo Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito.

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Quem era Ana Lívia Alves?

Além de estudar Medicina na Faculdade Estácio Idomed, em Canindé, Ana Lívia trabalhava como empresária e influenciadora digital. Nas redes sociais, compartilhava registros da rotina pessoal e de compromissos profissionais.

Ela era filha do empresário César Alves, conhecido como Cezinha, e tinha ligação com o Haras Canindezinho, propriedade da família localizada em Caucaia.

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