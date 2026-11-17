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Cachorro de Fernanda Torres some em Petrópolis e atriz pede ajuda para encontrá-lo

Border collie chamado Platão foi visto pela última vez nesta terça-feira (17), na região de Secretário

Kamila Macedo

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 17:49

Cachorro de Fernanda Torres desapareceu na região de Secretário, Petrópolis, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram

Fernanda Torres utilizou as redes sociais para relatar o sumiço de seu cachorro, um border collie chamado Platão, visto pela última vez nesta terça-feira (17), na região de Secretário, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. A atriz tem um sítio na localidade e demonstrou preocupação ao pedir ajuda para localizar o animal.

“Oi, gente. Passando aqui para pedir uma ajuda, porque o nosso cachorro do sítio da gente, que é um membro da família, o Platão, estou deixando aqui uma foto dele para vocês. Ele sumiu ali na região de Secretário, e aí eu não sei se ele foi mordido por uma cobra no meio do mato”, contou, receosa com a possibilidade de o cão ter sofrido um ataque no mato.

Pelas imagens divulgadas pela artista, Platão tem pelagem longa preta e branca, com uma faixa branca no rosto, além de peito e patas da mesma cor. No vídeo, ela pediu que moradores da região compartilhem pistas sobre o paradeiro dele, destacando que “qualquer informação é bem-vinda”.

Fernanda Torres 1 de 20

“Todo mundo conhece ele, é um border collie maravilhoso, um cara incrível. Então, se alguém aí na região de Secretário ver esse cachorro ou souber de alguém que viu, eu queria pedir para vocês escreverem aqui e mandarem uma notícia para mim, tá? Obrigada”, finalizou.