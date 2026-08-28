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Cachorro desaparecido há mais de um mês é encontrado após ‘invadir’ reportagem ao vivo na Bahia

Negão estava desaparecido desde 5 de julho e chamou atenção ao brincar aos pés do repórter Lisboa Júnior, da TV Bahia; vídeo chegou até a tutora

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 16:20

Cachorro invadiu reportagem da TV Bahia
Cachorro invadiu reportagem da TV Bahia Crédito: Reprodução

Um cachorro desaparecido há mais de um mês em Salvador conseguiu voltar para casa graças a uma participação inesperada na televisão. Negão apareceu durante uma reportagem do BATV, da TV Bahia, brincou aos pés do repórter Lisboa Júnior e acabou viralizando nas redes sociais. O vídeo chegou até a tutora do animal, que reconheceu o pet e conseguiu resgatá-lo.

Cachorros com as mordidas mais fortes, em ordem crescente

Pastor-da-Ásia-Central, 500 PSI por Kara Yulduz / kara-yulduz.com / Wikimedia Commons
Presa Canario, 540 PSI por ReyGladiador / Wikimedia Commons
Mastim Tibetano, 550 PSI por Svenska Mässan / Wikimedia Commons
Pastor-do-Cáucaso, 550 PSI por Pleple2000 / Wikimedia Commons
Mastim Inglês, 552 PSI por Mario Badilla / Wikimedia Commons
Black Russian Terrier, 556 PSI por Seongbin Im / Wikimedia Commons
Tosa Inu, 556 PSI por Томасина / Wikimedia Commons
Dogue de Bordeaux, 556 PSI por spaceodissey / Wikimedia Commons
Cane Corso, 700 PSI por Juan Manuel Morato / Wikimedia Commons
Pastor-da-Anatólia, 743 PSI por Bebekve / Wikimedia Commons
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Pastor-da-Ásia-Central, 500 PSI por Kara Yulduz / kara-yulduz.com / Wikimedia Commons

Negão havia fugido de casa, no bairro de São Caetano, em 5 de julho, dia do último jogo do Brasil na Copa do Mundo. Desde então, a família procurava pelo cachorro e chegou a publicar pedidos de ajuda nas redes sociais.

“Estou com o coração apertado esperando você voltar para casa. Ainda tenho esperança de te encontrar e te abraçar novamente”, escreveu a tutora em uma das publicações.

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Mais de um mês depois, na noite de quarta-feira (26), o cachorro apareceu a cerca de 12 quilômetros de casa, em frente ao Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro de Brotas. Não há informações sobre como Negão percorreu a distância.

Cachorro brincou com repórter antes de entrada ao vivo

Lisboa Júnior ainda se preparava para participar do BATV quando Negão se aproximou e começou a brincar com ele. O cachorro chegou a se afastar, mas retornou quando o jornalista já estava no ar e continuou se divertindo com um pedaço de tecido.

A cena foi registrada, compartilhada nas redes sociais e acabou chegando justamente a quem procurava pelo animal. Depois de reconhecer Negão, a tutora entrou em contato com o repórter, recebeu a localização e foi buscar o cachorro.

Lisboa comemorou o desfecho e contou ao g1 que continuou em contato com a tutora para acompanhar como Negão estava depois do reencontro.

“Quem ama cachorro sabe que eles não são apenas animais de estimação, são parte da família. Poder ajudar uma tutora a reencontrar o seu companheiro e devolver um pouco de tranquilidade para os dois é uma alegria que não tem preço”, afirmou.

O encontro também teve uma coincidência especial. Lisboa é apaixonado por cães e tem Zeca, um american bully de 5 anos que é doador de sangue. O jornalista tem, inclusive, uma tatuagem com o rosto e o nome do próprio cachorro na perna esquerda.

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