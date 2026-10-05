ENTRETENIMENTO

Caçou nazistas, virou Drácula e Saruman: a vida de Christopher Lee parece roteiro de cinema

Ator serviu na inteligência durante a Segunda Guerra, investigou criminosos de guerra, virou ícone do terror e ainda entrou no heavy metal aos 80 anos



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 20:21

Lee atuou em diversos papéis, muitos deles como vilões icônicos do cinema. Crédito: Reprodução/Hammer Films/New Line Cinema/Lucasfilm

Christopher Lee passou praticamente sete décadas interpretando vampiros, feiticeiros, assassinos e alguns dos vilões mais icônicos do cinema. Fora das telas, acumulou experiências que poderiam facilmente compor um roteiro de muitos de seus filmes.

Antes de se tornar o vampiro Drácula, o mago Saruman ou o Sith Conde Dooku, o britânico conheceu as trincheiras da Segunda Guerra Mundial como oficial de inteligência da Royal Air Force. Nos meses finais do serviço militar, ainda participou do trabalho de localização de suspeitos de crimes de guerra nazistas. Décadas depois, já consagrado como ator, iniciou uma improvável carreira musical no heavy metal.

A longevidade também impressiona. Lee atravessou diferentes gerações do cinema e somou mais de 250 créditos no cinema e na televisão, segundo o British Film Institute (BFI). Começou quando ainda precisava disputar pequenos papéis e terminou a carreira reconhecido por jovens que o conheceram em grandes franquias como O Senhor dos Anéis e Star Wars.

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Antes dos monstros, ele conheceu a guerra

Nascido em Londres em 27 de maio de 1922, Christopher Frank Carandini Lee tinha 17 anos quando a Europa mergulhou na Segunda Guerra Mundial. Depois de uma breve passagem pela Finlândia durante a Guerra de Inverno, ingressou na Royal Air Force.

Um problema no nervo óptico impediu que seguisse o caminho de piloto. Lee acabou trabalhando como oficial de inteligência, ligado ao 260 Squadron da RAF, e chegou ao posto de flight lieutenant. Registros biográficos também apontam sua atuação em funções de ligação envolvendo o Special Operations Executive, o SOE.

Com o fim dos combates na Europa, surgiu um capítulo mais incomum: Lee foi destacado para o Central Registry of War Criminals and Security Suspects, organização dedicada a identificar suspeitos de crimes de guerra.

Seu trabalho envolvia receber dossiês, localizar suspeitos, participar de interrogatórios e encaminhá-los às autoridades responsáveis. Por isso, a expressão “caçador de nazistas” acompanharia sua biografia posteriormente, embora seja mais preciso descrevê-lo como integrante de uma estrutura aliada responsável pela busca de criminosos de guerra.

A demora do estrelato

Quando deixou a RAF, em 1946, Lee ainda não tinha uma carreira artística. Sua estreia no cinema ocorreu em Corridor of Mirrors, lançado em 1948, mas o reconhecimento demoraria quase uma década.

A altura de cerca de 1,93 metro, a voz grave e a presença física que posteriormente se tornariam marcas registradas chegaram a ser vistas como obstáculos. Antes do sucesso, acumulou mais de 30 aparições em filmes, muitas delas pequenas, entre sua estreia e A Maldição de Frankenstein, de 1957.

Foi justamente este último que mudou sua trajetória. Lee interpretou a criatura de Frankenstein no clássico produzido pela Hammer Films e, no ano seguinte, recebeu o papel que definiria a primeira metade de sua carreira.

O Drácula que mudou o gênero de terror

Em Drácula, de 1958, Lee transformou o conde em uma figura muito diferente daquela eternizada anteriormente por Bela Lugosi. Seu vampiro era alto, fisicamente ameaçador e, ao mesmo tempo, sedutor.

A interpretação virou um marco do terror britânico. A parceria com Peter Cushing, que viveu Van Helsing, também se tornou uma das mais famosas do gênero. O sucesso levou Lee a retornar repetidamente ao personagem durante os anos seguintes.

O problema é que Drácula começou a persegui-lo também fora das telas. Lee temia ficar preso ao terror e passou a buscar personagens capazes de mostrar outras facetas de sua atuação.

Uma das melhores oportunidades surgiu em 1973. Em O Homem de Palha, viveu Lord Summerisle, líder da misteriosa comunidade na qual se passa a história. O longa se transformou em clássico cult e ocupou posição especial na carreira do ator.

De James Bond a uma nova geração de fãs

Logo depois, Lee entrou para outra franquia histórica. Em 007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro, de 1974, interpretou Francisco Scaramanga, assassino profissional que enfrenta James Bond, vivido por Roger Moore.

Sua ligação com o universo de 007, curiosamente, existia antes do filme. Lee era primo por afinidade de Ian Fleming, criador de James Bond, e já carregava uma trajetória pessoal bastante próxima do mundo de espionagem que alimentou as aventuras do agente britânico.

Décadas mais tarde, quando muitos atores de sua geração já estavam aposentados, Lee ganhou uma segunda explosão de popularidade.

Peter Jackson o escalou como Saruman, o poderoso mago corrompido de O Senhor dos Anéis. Admirador da obra de J.R.R. Tolkien havia décadas, Lee tinha uma ligação especial com aquele universo. Ele relia os livros com frequência e chegou inclusive a conhecer Tolkien pessoalmente, ainda que por poucos instantes, muito antes de a Terra-média chegar às telas na escala imaginada por Jackson.

Lee dizia ter sonhado durante anos com uma adaptação cinematográfica da obra e com a possibilidade de fazer parte dela. Saruman lhe ofereceu essa oportunidade já próximo dos 80 anos e acabou se transformando em um dos personagens mais associados à fase final de sua carreira.

O ator também demonstrava um conhecimento incomum sobre a mitologia criada por Tolkien. Durante as filmagens, discutia detalhes de personagens, histórias e passagens dos livros e levava para Saruman uma compreensão que ia além da figura de vilão.

Para Lee, o feiticeiro representava ainda algo maior. Ao refletir sobre o legado da trilogia, afirmou acreditar que seria especialmente lembrado por aqueles filmes e resumiu sua percepção sobre o impacto da obra: eles haviam alcançado a imortalidade.

Quase simultaneamente, outra saga o transformou em vilão para uma geração diferente. Como Conde Dooku, apareceu em Star Wars: Episódio II – Ataque dos Clones e Episódio III – A Vingança dos Sith. Assim, o homem que havia se tornado célebre como vampiro nos anos 1950 chegou aos anos 2000 empunhando um sabre de luz.

Aos 91 anos, uma carreira no heavy metal

Se guerra, espionagem e centenas de filmes ainda não bastassem em seu currículo, Christopher guardou uma última transformação para a velhice.

Dono de uma voz de baixo-barítono, aproximou-se do metal sinfônico e participou de projetos musicais antes de lançar, em 2010, Charlemagne: By the Sword and the Cross, álbum conceitual inspirado na história de Carlos Magno. Lee tinha 87 anos.

Três anos depois, foi ainda mais longe. No dia em que completou 91 anos, lançou Charlemagne: The Omens of Death, desta vez assumidamente voltado ao heavy metal e com arranjos de Richie Faulkner, guitarrista do Judas Priest.

A música deixou de ser apenas uma curiosidade paralela. Lee gravou inclusive versões natalinas em estilo metal e continuou lançando trabalhos até os últimos anos de vida.

Carreira que não se resume a apenas um personagem

Com 93 anos. Até perto do fim da vida, continuava ativo e trabalhando. Seu último período no cinema havia sido marcado justamente pelo retorno de Saruman em O Hobbit, mais de meio século depois de sua transformação em estrela com a Hammer.

Ao longo dessa trajetória, foi Frankenstein, Drácula, Sherlock Holmes, Fu Manchu, Lord Summerisle, Scaramanga, Saruman e Conde Dooku. Recebeu o título de cavaleiro em 2009 por serviços prestados ao teatro e à caridade e tornou-se uma figura capaz de conectar o cinema britânico do pós-guerra às maiores franquias do século 21.

Internado em Londres, Lee passou a última noite assistindo a O Senhor dos Anéis ao lado de enfermeiras. Enquanto o filme era exibido, começou a explicar detalhes das cenas e a recordar histórias das filmagens, retornando mais uma vez ao universo que havia acompanhado como leitor muito anos antes de interpretá-lo no cinema.

Depois, adormeceu. Christopher Lee morreu pacificamente durante a noite.

A coincidência ganha ainda mais força quando lembrada ao lado de suas próprias palavras. Anos antes, ao falar sobre O Senhor dos Anéis, Lee havia dito acreditar que aqueles filmes atravessariam gerações.