ASTROLOGIA

Cada signo tem um dia de sorte em maio e ele pode marcar uma virada importante no seu caminho; descubra quando o seu chega

Depois de um período de dúvidas e atrasos, maio traz respostas, oportunidades e momentos decisivos que podem mudar o rumo da sua vida

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de maio de 2026 às 07:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Maio chega com uma energia de virada que não pode mais ser ignorada. Se você vinha questionando o tempo das coisas ou duvidando do que estava construindo, esse é o mês que começa a mostrar que tudo estava acontecendo como precisava. O início ainda pede calma e cuidado, principalmente com emoções mais intensas, mas aos poucos o cenário se abre. A segunda metade do mês ganha força, trazendo oportunidades, decisões e até reviravoltas que fazem tudo finalmente se encaixar. E, para cada signo, existe um dia específico em que essa sorte se manifesta com mais intensidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte de Áries em maio: domingo, 31 de maio

Um momento raro chega para transformar sua visão de futuro. Algo importante ganha forma e pode mudar seus planos de maneira significativa. Esse dia traz notícias, oportunidades ou decisões que parecem guiadas por algo maior. Aproveite para refletir sobre o que começou no fim do ano passado e entenda como tudo evoluiu até aqui.

Dica cósmica: não se limite quando a vida estiver tentando te levar mais longe.

Touro

Dia da sorte de Touro em maio: quarta-feira, 6 de maio

Sua relação com trabalho e propósito muda de forma profunda. Você começa a perceber que não basta apenas estabilidade, é preciso sentir conexão com o que faz. Esse é o momento de reavaliar caminhos e se permitir explorar novas possibilidades, mesmo que isso signifique sair do planejado.

Dica cósmica: sucesso de verdade precisa fazer sentido para você.

Gêmeos

Dia da sorte de Gêmeos em maio: quinta-feira, 28 de maio

Um dos dias mais promissores do mês para você. Decisões tomadas agora têm grande impacto no seu futuro e podem abrir portas importantes. Sua mente está afiada e suas escolhas tendem a ser certeiras, então confie no seu julgamento.

Dica cósmica: quando a oportunidade aparecer, não hesite.

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Câncer

Dia da sorte de Câncer em maio: segunda-feira, 18 de maio

Você entra em uma fase em que atrair o que deseja se torna mais natural. Não é sobre esforço extremo, mas sobre permitir que as coisas fluam até você. Relações, oportunidades e conquistas chegam com mais leveza quando você confia no seu valor.

Dica cósmica: você não precisa provar nada para merecer o que é seu.

Leão

Dia da sorte de Leão em maio: domingo, 31 de maio

Sua criatividade ganha destaque e pode abrir caminhos tanto na vida pessoal quanto profissional. Esse é um momento de expressão, de mostrar suas ideias e explorar novas possibilidades. O que você cria agora pode ter impacto duradouro.

Dica cósmica: se permita experimentar sem medo de julgamento.

Virgem

Dia da sorte de Virgem em maio: sábado, 16 de maio

Um novo começo se desenha, trazendo oportunidades ligadas a crescimento, expansão e até mudanças de cenário. Esse é o momento de dizer sim para aquilo que você vinha adiando.

Dica cósmica: abra espaço para o novo sem tentar controlar cada detalhe.

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Libra

Dia da sorte de Libra em maio: quarta-feira, 20 de maio

As opções aumentam e você se vê diante de decisões importantes. Pode ser difícil escolher, mas esse movimento é positivo e necessário para o seu crescimento. Confie que cada escolha te leva exatamente onde precisa estar.

Dica cósmica: indecisão prolongada pode te fazer perder boas oportunidades.

Escorpião

Dia da sorte de Escorpião em maio: segunda-feira, 18 de maio

Mudanças emocionais pedem coragem, principalmente nas relações. Você entende que não precisa de justificativas externas para seguir o que sente. Escolher a si mesma se torna prioridade.

Dica cósmica: mudar de ideia também é um ato de amor próprio.

Sagitário

Dia da sorte de Sagitário em maio: domingo, 31 de maio

Um dos dias mais marcantes do mês para você. Algo grande se revela e pode redefinir seus planos. Esse momento reflete o quanto você cresceu e se transformou nos últimos meses.

Dica cósmica: abrace o novo caminho sem olhar para trás.

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Capricórnio

Dia da sorte de Capricórnio em maio: sábado, 2 de maio

Uma nova forma de encarar sucesso e carreira surge. Você começa a perceber que existem caminhos diferentes para alcançar seus objetivos e que eles podem ser mais alinhados com quem você é hoje.

Dica cósmica: sair do tradicional pode ser o seu maior acerto.

Aquário

Dia da sorte de Aquário em maio: sexta-feira, 1º de maio

Uma mudança de direção pode acontecer, especialmente na vida profissional. Esse é o início de um novo ciclo que pede coragem para abandonar o que já não faz sentido.

Dica cósmica: não tenha medo de recomeçar quantas vezes for necessário.

Peixes

Dia da sorte de Peixes em maio: domingo, 31 de maio

Um momento de confirmação chega para mostrar que você estava no caminho certo o tempo todo. Aquilo que você sentia ou intuía finalmente começa a se materializar.