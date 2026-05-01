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Cada signo tem um dia de sorte em maio e ele pode marcar uma virada importante no seu caminho; descubra quando o seu chega

Depois de um período de dúvidas e atrasos, maio traz respostas, oportunidades e momentos decisivos que podem mudar o rumo da sua vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de maio de 2026 às 07:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Maio chega com uma energia de virada que não pode mais ser ignorada. Se você vinha questionando o tempo das coisas ou duvidando do que estava construindo, esse é o mês que começa a mostrar que tudo estava acontecendo como precisava. O início ainda pede calma e cuidado, principalmente com emoções mais intensas, mas aos poucos o cenário se abre. A segunda metade do mês ganha força, trazendo oportunidades, decisões e até reviravoltas que fazem tudo finalmente se encaixar. E, para cada signo, existe um dia específico em que essa sorte se manifesta com mais intensidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte de Áries em maio: domingo, 31 de maio

Um momento raro chega para transformar sua visão de futuro. Algo importante ganha forma e pode mudar seus planos de maneira significativa. Esse dia traz notícias, oportunidades ou decisões que parecem guiadas por algo maior. Aproveite para refletir sobre o que começou no fim do ano passado e entenda como tudo evoluiu até aqui.

Dica cósmica: não se limite quando a vida estiver tentando te levar mais longe.

Touro

Dia da sorte de Touro em maio: quarta-feira, 6 de maio

Sua relação com trabalho e propósito muda de forma profunda. Você começa a perceber que não basta apenas estabilidade, é preciso sentir conexão com o que faz. Esse é o momento de reavaliar caminhos e se permitir explorar novas possibilidades, mesmo que isso signifique sair do planejado.

Dica cósmica: sucesso de verdade precisa fazer sentido para você.

Gêmeos

Dia da sorte de Gêmeos em maio: quinta-feira, 28 de maio

Um dos dias mais promissores do mês para você. Decisões tomadas agora têm grande impacto no seu futuro e podem abrir portas importantes. Sua mente está afiada e suas escolhas tendem a ser certeiras, então confie no seu julgamento.

Dica cósmica: quando a oportunidade aparecer, não hesite.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer

Dia da sorte de Câncer em maio: segunda-feira, 18 de maio

Você entra em uma fase em que atrair o que deseja se torna mais natural. Não é sobre esforço extremo, mas sobre permitir que as coisas fluam até você. Relações, oportunidades e conquistas chegam com mais leveza quando você confia no seu valor.

Dica cósmica: você não precisa provar nada para merecer o que é seu.

Leão

Dia da sorte de Leão em maio: domingo, 31 de maio

Sua criatividade ganha destaque e pode abrir caminhos tanto na vida pessoal quanto profissional. Esse é um momento de expressão, de mostrar suas ideias e explorar novas possibilidades. O que você cria agora pode ter impacto duradouro.

Dica cósmica: se permita experimentar sem medo de julgamento.

Virgem

Dia da sorte de Virgem em maio: sábado, 16 de maio

Um novo começo se desenha, trazendo oportunidades ligadas a crescimento, expansão e até mudanças de cenário. Esse é o momento de dizer sim para aquilo que você vinha adiando.

Dica cósmica: abra espaço para o novo sem tentar controlar cada detalhe.

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Libra

Dia da sorte de Libra em maio: quarta-feira, 20 de maio

As opções aumentam e você se vê diante de decisões importantes. Pode ser difícil escolher, mas esse movimento é positivo e necessário para o seu crescimento. Confie que cada escolha te leva exatamente onde precisa estar.

Dica cósmica: indecisão prolongada pode te fazer perder boas oportunidades.

Escorpião

Dia da sorte de Escorpião em maio: segunda-feira, 18 de maio

Mudanças emocionais pedem coragem, principalmente nas relações. Você entende que não precisa de justificativas externas para seguir o que sente. Escolher a si mesma se torna prioridade.

Dica cósmica: mudar de ideia também é um ato de amor próprio.

Sagitário

Dia da sorte de Sagitário em maio: domingo, 31 de maio

Um dos dias mais marcantes do mês para você. Algo grande se revela e pode redefinir seus planos. Esse momento reflete o quanto você cresceu e se transformou nos últimos meses.

Dica cósmica: abrace o novo caminho sem olhar para trás.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio

Dia da sorte de Capricórnio em maio: sábado, 2 de maio

Uma nova forma de encarar sucesso e carreira surge. Você começa a perceber que existem caminhos diferentes para alcançar seus objetivos e que eles podem ser mais alinhados com quem você é hoje.

Dica cósmica: sair do tradicional pode ser o seu maior acerto.

Aquário

Dia da sorte de Aquário em maio: sexta-feira, 1º de maio

Uma mudança de direção pode acontecer, especialmente na vida profissional. Esse é o início de um novo ciclo que pede coragem para abandonar o que já não faz sentido.

Dica cósmica: não tenha medo de recomeçar quantas vezes for necessário.

Peixes

Dia da sorte de Peixes em maio: domingo, 31 de maio

Um momento de confirmação chega para mostrar que você estava no caminho certo o tempo todo. Aquilo que você sentia ou intuía finalmente começa a se materializar.

Dica cósmica: confie mais no que você sente, isso te guia melhor do que qualquer lógica.

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