ASTROLOGIA

Cada signo tem uma tarefa importante antes da Lua Crescente em Sagitário chegar nesta sexta-feira (18 de setembro); veja o que cada um precisa fazer

A partir das 17h43, o momento favorece coragem, aprendizado e decisões que ajudam cada signo a avançar sem repetir velhos erros

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:00

Lua e os signos Crédito: FreePik

Nem sempre avançar significa correr para o próximo objetivo. Às vezes, é preciso parar, olhar para o caminho percorrido e entender o que ainda precisa ser ajustado. A Lua Crescente em Sagitário, que acontece em 18 de setembro às 17h43, chega justamente com esse convite para os 12 signos.

O período favorece uma postura mais esperançosa e consciente diante dos desafios. Experiências passadas podem servir como aprendizado, enquanto relações, escolhas e prioridades ganham uma nova perspectiva. Cada signo, porém, terá uma tarefa diferente para fazer antes de seguir adiante. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries precisa parar de fugir de sentimentos que ainda não foram completamente processados. Algumas emoções do passado podem voltar à tona, mas isso não significa que o signo esteja regredindo. Pelo contrário: encarar o que sente pode mostrar o quanto amadureceu.

Também será importante buscar a paz possível nas relações. Nem todo conflito precisa continuar aberto, especialmente quando uma conversa honesta pode ajudar a virar a página.

Dica cósmica: não transforme sentimentos difíceis em motivo para agir por impulso. Primeiro entenda o que você sente, depois decida o que fazer.

Touro

Touro pode perceber que não precisa enfrentar tudo sozinho. Amizades e relacionamentos confiáveis podem oferecer apoio, conselhos e até novas perspectivas para uma questão que parecia complicada demais.

O momento também abre espaço para pensar em novos caminhos. Se existe uma aventura ou mudança que vem sendo adiada por medo, talvez seja hora de começar a considerar essa possibilidade com mais seriedade.

Dica cósmica: permita que pessoas de confiança participem dos seus planos, mas não deixe que elas decidam por você.

Gêmeos

Gêmeos tem uma tarefa importante pela frente: investir mais nos próprios talentos. Em vez de esconder ideias por medo de críticas, o signo pode se beneficiar ao voltar a criar, experimentar e desenvolver aquilo que realmente desperta seu interesse.

Projetos pessoais ganham força quando recebem tempo e dedicação. Não é necessário esperar que tudo esteja perfeito para mostrar o que você sabe fazer.

Dica cósmica: escolha uma habilidade que você gostaria de aprimorar e comece a praticá-la com mais constância.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer

Câncer precisa olhar com mais atenção para aquilo que o motiva. Experiências antigas, especialmente relacionadas a amizades ou relacionamentos, podem trazer lembranças importantes, mas não precisam determinar as escolhas atuais.

Ao entender melhor o que deseja e o que não aceita mais, Câncer consegue assumir uma postura mais firme. Existe mais força disponível do que o signo costuma reconhecer.

Dica cósmica: use as experiências do passado como aprendizado, não como uma sentença sobre o futuro.

Leão

Leão entra em um período que favorece novas ideias e perspectivas. Ao mesmo tempo, existe uma tarefa importante: continuar aperfeiçoando aquilo que já sabe fazer bem.

O signo não precisa escolher entre explorar novos horizontes e melhorar suas habilidades. As duas coisas podem caminhar juntas. Quanto mais confiança Leão desenvolve no próprio processo, mais preparado fica para experimentar algo diferente.

Dica cósmica: permita-se testar novas possibilidades sem abandonar aquilo que você já construiu.

Virgem

Virgem pode sentir a vontade de competir e mostrar do que é capaz. Isso pode ser positivo, desde que não se transforme em uma cobrança exagerada.

O momento também pede organização. Rever a rotina, eliminar tarefas desnecessárias e encontrar maneiras mais inteligentes de administrar o tempo pode fazer uma diferença enorme. Trabalhar melhor é mais importante do que simplesmente trabalhar mais.

Dica cósmica: organize suas prioridades antes de aumentar o ritmo. Eficiência começa quando você sabe o que realmente merece seu tempo.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Libra

Libra pode recuperar uma confiança que estava sendo deixada de lado. Em vez de duvidar tanto das próprias escolhas, o signo tem a oportunidade de agir com mais firmeza e assumir aquilo que realmente deseja.

As finanças também merecem atenção. Rever metas, gastos e planos para o futuro ajuda a transformar uma vontade de segurança em algo mais concreto.

Dica cósmica: olhe para seus números com honestidade e transforme seus objetivos financeiros em planos possíveis.

Escorpião

Escorpião pode se deparar com pessoas ou lembranças do passado. Isso não significa que tudo deva voltar a fazer parte da sua vida. Antes de abrir novamente uma porta, o signo precisa entender se aquela relação realmente combina com quem se tornou.

O principal trabalho agora é fortalecer a relação consigo mesmo. Quando Escorpião reconhece melhor seus limites e necessidades, fica muito mais fácil escolher quem merece permanecer por perto.

Dica cósmica: antes de dar uma segunda chance a alguém, pergunte se essa pessoa combina com a versão de você que existe hoje.

Sagitário

Sagitário precisa colocar as próprias necessidades novamente no centro das decisões. Nos últimos meses, algumas mudanças podem ter deixado lições importantes, e agora é hora de entender o que realmente deve continuar fazendo parte da sua vida.

A aproximação da Lua Crescente em seu signo também favorece hobbies, interesses e projetos que despertam entusiasmo. Existe muito potencial para descobrir quando você deixa espaço para aquilo que gosta.

Dica cósmica: reserve tempo para uma atividade que você faz por prazer, não apenas por obrigação.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Capricórnio

Capricórnio pode começar a enxergar seu círculo social de maneira diferente. Algumas pessoas demonstram apoio verdadeiro, enquanto outras parecem consumir energia sem oferecer uma troca saudável.

Perceber essa diferença não significa romper com todo mundo. Significa escolher melhor onde investir seu tempo, sua confiança e sua atenção. Ao mesmo tempo, agir com diplomacia evita conflitos desnecessários.

Dica cósmica: observe quem realmente torce por você e valorize relações que tragam troca, respeito e apoio.

Aquário

Aquário deve direcionar mais atenção aos objetivos profissionais. Existe uma oportunidade de pensar com mais clareza sobre onde quer chegar e quais passos podem aproximá-lo desse resultado.

O planejamento será um grande aliado. Organizar tarefas, definir prioridades e acreditar mais na própria capacidade pode fazer com que uma meta que parecia distante fique muito mais concreta.

Dica cósmica: transforme uma grande ambição em pequenas tarefas e comece pela primeira que depende apenas de você.

Peixes

Peixes precisa fazer as pazes com algumas experiências do passado. Isso não significa esquecer o que aconteceu, mas entender o que aquelas situações ensinaram e evitar que continuem definindo suas escolhas.

O apoio de amigos e familiares também pode ajudar a revelar talentos que o próprio signo não percebe. Não desista de sonhos antigos só porque eles demoraram mais do que o esperado.