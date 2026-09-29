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Cadê Ju Massaoka? Após ausência do Mais Você, repórter surge em cama de hospital

Juliane não explicou o motivo da internação, mas tranquilizou os seguidores ao afirmar que já está em casa

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 13:06

Ju Massaoka no hospital com amiga Crédito: Reprodução/Instagram

Juliane Massaoka, conhecida como Ju Massaoka, não apareceu no "Mais Você", da Globo, nesta terça-feira (29). A repórter precisou se ausentar do programa por questões de saúde após ser hospitalizada.

A jornalista compartilhou uma foto nos Stories do Instagram em que aparece acamada ao lado de uma amiga. Na publicação, ela fez referência ao apoio que recebeu durante o período em que esteve no hospital. "Mais uma vez o dia foi salvo pela superpoderosa @elbi.cafre", escreveu Ju.

Ju Massaoka 1 de 9

Apesar de não revelar o motivo da internação, a repórter fez questão de tranquilizar os seguidores sobre seu estado de saúde. "Tô ótima e em casa já, mas queria deixar registrado que tenho uma amiga maravilhosa que tá sempre disposta a ajudar", afirmou.

Ju Massaoka no hospital com amiga Crédito: Reprodução/Instagram

Problemas de saúde

A nova internação acontece meses após Ju Massaoka revelar complicações de saúde relacionadas à retirada de PMMA do nariz. A substância havia sido injetada sem autorização durante um procedimento de rinoplastia.