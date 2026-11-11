'NEM UM TOSTÃO'

Cadê o dinheiro? Áudio vazado revela Erasmo Carlos indignado cobrando filho: 'Estou trabalhando de graça'

Gravação anexada a processo judicial mostra cantor reclamando da falta de repasses e pedindo acesso às prestações de contas dois anos antes de morrer

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 09:43

Erasmo Carlos durante o Altas Horas do dia 16 de junho de 2012 Crédito: TV Globo/Altas Horas

Um áudio de Erasmo Carlos revelou a insatisfação do cantor com a falta de repasses financeiros por suas apresentações musicais. Em uma mensagem enviada ao filho Leonardo, responsável pela administração de sua carreira na época, o artista reclamou que havia realizado diversos shows, mas não via o dinheiro dos trabalhos chegar à própria conta.

O conteúdo foi divulgado pela coluna GENTE, da revista Veja, e teria sido gravado durante uma turnê em Pirapora, Minas Gerais, em 2019/2020, cerca de dois anos antes da morte do músico, em novembro de 2022.

Erasmo Carlos 1 de 6

Na gravação, Erasmo cobra explicações sobre os pagamentos e pede acesso às prestações de contas para entender o que estava acontecendo com os valores de suas apresentações. "Uma porrada de shows esse ano que eu já fiz e tudo, e nem um tostão pintou na minha conta, filho", afirma ele.

"Eu tenho a sensação de que eu estou trabalhando de graça, ou então estou pagando para trabalhar, cara, porque não entra nem um tostãozinho", desabafa.

Em outro trecho, o cantor demonstra incômodo por não conseguir acompanhar o retorno financeiro de seu trabalho. "Eu gosto de ter aquela sensação de trabalho e recebido, sabe, de ver meu ordenado. E eu não tô tendo essa sensação. Parece que eu sou uma máquina que não tá tendo retorno", afirma.

Segundo a transcrição apresentada à Justiça, Erasmo também relatou que já havia feito uma série de shows naquele ano sem receber os valores correspondentes. Ele pediu ao filho que o ajudasse a identificar em que etapa os pagamentos estavam sendo retidos e a encontrar uma solução.

Fernanda Esteves é viúva de Erasmo Carlos 1 de 11

Áudio foi anexado a processo sobre patrimônio

A gravação foi incluída em uma petição apresentada em 9 de novembro à Justiça do Rio de Janeiro, em meio à disputa patrimonial envolvendo a viúva do cantor, Fernanda Esteves, e os filhos Leonardo e Gil.

O material foi apresentado pelos advogados de Fernanda, que buscam demonstrar que as dificuldades de acesso a informações financeiras e aos rendimentos da atividade profissional de Erasmo já existiam antes da morte do artista.

A defesa também argumenta que a viúva enfrenta atualmente problemas para acessar valores relacionados ao patrimônio deixado pelo músico. Entre os pontos discutidos, estão imóveis, rendimentos e direitos relacionados à obra musical do Tremendão.

Na ação, os advogados de Fernanda pedem a liberação de aluguéis depositados judicialmente e dos pagamentos futuros. Como alternativa, solicitam que pelo menos metade dos valores seja disponibilizada à viúva.

A defesa sustenta ainda que Fernanda recebe pensão por morte de aproximadamente R$ 3.372,19 mensais e depende desses recursos para sua subsistência. Os pedidos apresentados à Justiça incluem a revisão de decisões sobre a administração dos rendimentos.

Filho de Erasmo Carlos encerrou parceria com Roberto Carlos

Leonardo administrou a carreira e os negócios do pai por aproximadamente dez anos. Após a morte de Erasmo, em novembro de 2022, passou a integrar a equipe de Roberto Carlos, ficando responsável pela contratação e pelo agendamento dos shows do Rei.

A parceria profissional chegou ao fim em agosto de 2026. Na ocasião, a equipe de Roberto Carlos informou que a decisão havia sido tomada de forma amigável e em comum acordo.