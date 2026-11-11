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Cadê o dinheiro? Áudio vazado revela Erasmo Carlos indignado cobrando filho: 'Estou trabalhando de graça'

Gravação anexada a processo judicial mostra cantor reclamando da falta de repasses e pedindo acesso às prestações de contas dois anos antes de morrer

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 09:43

Erasmo Carlos durante o Altas Horas do dia 16 de junho de 2012
Erasmo Carlos durante o Altas Horas do dia 16 de junho de 2012 Crédito: TV Globo/Altas Horas

Um áudio de Erasmo Carlos revelou a insatisfação do cantor com a falta de repasses financeiros por suas apresentações musicais. Em uma mensagem enviada ao filho Leonardo, responsável pela administração de sua carreira na época, o artista reclamou que havia realizado diversos shows, mas não via o dinheiro dos trabalhos chegar à própria conta.

O conteúdo foi divulgado pela coluna GENTE, da revista Veja, e teria sido gravado durante uma turnê em Pirapora, Minas Gerais, em 2019/2020, cerca de dois anos antes da morte do músico, em novembro de 2022.

Erasmo Carlos

Erasmo Carlos por Reprodução
Erasmo Carlos por Reprodução
Erasmo Carlos por Reprodução
Erasmo Carlos por Reprodução
Erasmo Carlos por Reprodução/Instagram
Fernanda Esteves e Erasmo Carlos por Reprodução/Instagram
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Erasmo Carlos por Reprodução

Na gravação, Erasmo cobra explicações sobre os pagamentos e pede acesso às prestações de contas para entender o que estava acontecendo com os valores de suas apresentações. "Uma porrada de shows esse ano que eu já fiz e tudo, e nem um tostão pintou na minha conta, filho", afirma ele.

"Eu tenho a sensação de que eu estou trabalhando de graça, ou então estou pagando para trabalhar, cara, porque não entra nem um tostãozinho", desabafa.

Em outro trecho, o cantor demonstra incômodo por não conseguir acompanhar o retorno financeiro de seu trabalho. "Eu gosto de ter aquela sensação de trabalho e recebido, sabe, de ver meu ordenado. E eu não tô tendo essa sensação. Parece que eu sou uma máquina que não tá tendo retorno", afirma.

Segundo a transcrição apresentada à Justiça, Erasmo também relatou que já havia feito uma série de shows naquele ano sem receber os valores correspondentes. Ele pediu ao filho que o ajudasse a identificar em que etapa os pagamentos estavam sendo retidos e a encontrar uma solução.

Fernanda Esteves é viúva de Erasmo Carlos

Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves posa com flor na boca em meio a briga com herdeiros do cantor por Reprodução
Fernanda Esteves é viúva de Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves é viúva de Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves é viúva de Erasmo Carlos por Reprodução
Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves relembra o cantor no apartamento deles de frente ao mar por Reprodução
Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves deixou apartamento do casal por Reprodução
Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves posa com flor na boca em meio a briga com herdeiros do cantor por Reprodução
Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves deixou apartamento do casal por Reprodução
Fernanda Esteves é viúva de Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves é viúva de Erasmo Carlos por Reprodução
Fernanda Esteves é viúva de Erasmo Carlos por Reprodução
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Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves posa com flor na boca em meio a briga com herdeiros do cantor por Reprodução

Áudio foi anexado a processo sobre patrimônio

A gravação foi incluída em uma petição apresentada em 9 de novembro à Justiça do Rio de Janeiro, em meio à disputa patrimonial envolvendo a viúva do cantor, Fernanda Esteves, e os filhos Leonardo e Gil.

O material foi apresentado pelos advogados de Fernanda, que buscam demonstrar que as dificuldades de acesso a informações financeiras e aos rendimentos da atividade profissional de Erasmo já existiam antes da morte do artista.

A defesa também argumenta que a viúva enfrenta atualmente problemas para acessar valores relacionados ao patrimônio deixado pelo músico. Entre os pontos discutidos, estão imóveis, rendimentos e direitos relacionados à obra musical do Tremendão.

Na ação, os advogados de Fernanda pedem a liberação de aluguéis depositados judicialmente e dos pagamentos futuros. Como alternativa, solicitam que pelo menos metade dos valores seja disponibilizada à viúva.

A defesa sustenta ainda que Fernanda recebe pensão por morte de aproximadamente R$ 3.372,19 mensais e depende desses recursos para sua subsistência. Os pedidos apresentados à Justiça incluem a revisão de decisões sobre a administração dos rendimentos.

Filho de Erasmo Carlos encerrou parceria com Roberto Carlos

Leonardo administrou a carreira e os negócios do pai por aproximadamente dez anos. Após a morte de Erasmo, em novembro de 2022, passou a integrar a equipe de Roberto Carlos, ficando responsável pela contratação e pelo agendamento dos shows do Rei.

A parceria profissional chegou ao fim em agosto de 2026. Na ocasião, a equipe de Roberto Carlos informou que a decisão havia sido tomada de forma amigável e em comum acordo.

Segundo informações da coluna GENTE, o rompimento teria sido influenciado pelo desgaste provocado pela disputa judicial entre Leonardo e Fernanda Esteves. Roberto Carlos manteve proximidade com a viúva de Erasmo durante o conflito.

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