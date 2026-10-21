SÉRIE VAI VOLTAR

Cadeia, racismo, pedofilia e mortes: 'maldição' de Glee é relembrada após anúncio de reboot

Retorno da série musical reacende a curiosidade sobre tragédias e polêmicas envolvendo integrantes do elenco, incluindo as mortes de Cory Monteith, Naya Rivera e Mark Salling

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 10:38

Cory Monteith, Naya Rivera e Mark Salling morreram Crédito: Reprodução

O anúncio de um reboot de Glee, confirmado pelo Disney+ e pelo Hulu, voltou a movimentar os fãs da série musical. Além da nostalgia pelas apresentações e pelos personagens, a produção também carrega uma história marcada por tragédias, crimes e controvérsias que alimentaram a chamada "maldição de Glee" ao longo dos anos.

Exibida originalmente entre 2009 e 2015, a série criada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan acompanhava estudantes que faziam parte do coral New Directions. O sucesso conquistado ao longo de seis temporadas contrastou com episódios dramáticos envolvendo integrantes do elenco, tanto durante quanto após a exibição do programa.

Entre os casos mais marcantes, estão as mortes dos atores Cory Monteith, Naya Rivera e Mark Salling, a prisão de Rivera em 2017 e as acusações de racismo e bullying direcionadas a Lea Michele.

Mortes de Cory Monteith e Naya Rivera

Cory Monteith, que interpretava Finn Hudson, morreu em julho de 2013, aos 31 anos, em decorrência de uma overdose envolvendo heroína e álcool. Na época, a série ainda estava em exibição, e a morte do ator obrigou a produção a alterar seus planos para a história de seu personagem.

Cory Monteith, o Finn Hudson de Glee 1 de 12

A equipe homenageou Monteith no episódio "The Quarterback", da 5ª temporada, que abordou a perda de Finn e o impacto da morte sobre os demais personagens.

Sete anos depois, outra tragédia abalou os fãs. Naya Rivera, intérprete de Santana Lopez, desapareceu durante um passeio de barco no Lago Piru, na Califórnia, em julho de 2020. Seu filho, que tinha quatro anos na época, foi encontrado sozinho na embarcação. O corpo da atriz foi localizado cinco dias depois, e as autoridades concluíram que ela morreu por afogamento acidental. Segundo as investigações, Rivera salvou o menino antes de desaparecer na água.

Naya Rivera, a Santana de Glee 1 de 21

Mark Salling morreu antes de receber a sentença

Outro episódio que marcou a história da produção envolveu Mark Salling, responsável por interpretar Noah Puckerman, conhecido como Puck.

Em 2015, o ator foi preso após uma investigação que encontrou milhares de imagens de abuso sexual infantil em seus dispositivos eletrônicos. Ele se declarou culpado pela posse de material de pornografia infantil e aguardava a sentença quando morreu, em janeiro de 2018, aos 35 anos. A morte foi considerada suicídio.

O caso ampliou a repercussão negativa em torno do elenco e passou a ser frequentemente citado nas retrospectivas sobre a chamada "maldição" da série.

Mark Salling, o Puck de Glee 1 de 19

Naya Rivera também foi presa em 2017

Antes de morrer, Naya Rivera também esteve envolvida em um episódio policial. Em novembro de 2017, a atriz foi presa na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, sob acusação de violência doméstica contra o então marido, Ryan Dorsey.

Ela foi liberada após pagar fiança. Dorsey retirou posteriormente a queixa, e o casal se separou naquele ano.

Lea Michele foi acusada de racismo e bullying

Em 2020, Lea Michele, protagonista de Glee no papel de Rachel Berry, virou alvo de acusações de bullying nos bastidores da série.

A polêmica ganhou força depois que a atriz publicou uma mensagem sobre a morte de George Floyd, homem negro morto por um policial nos Estados Unidos. Samantha Marie Ware, que integrou o elenco na sexta temporada, respondeu publicamente e acusou Lea de tornar sua experiência profissional traumática.

Ware afirmou que a colega fez comentários e ameaças que prejudicaram seu ambiente de trabalho. Outras acusações também repercutiram, e Lea publicou posteriormente um pedido de desculpas.

O que se sabe sobre o reboot de Glee?

Apesar do histórico conturbado associado à produção, Glee continua despertando interesse entre fãs antigos e novos espectadores. A série conquistou seis prêmios Emmy e deixou um repertório musical que segue popular mesmo após o encerramento.

O reboot foi encomendado pelo Disney+ e pelo Hulu, com roteiro do cocriador Ryan Murphy, que afirmou ter conversado com cerca de dez integrantes do elenco original sobre a possibilidade de retorno.